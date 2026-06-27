Perú Sub 19 perdió 3-0 ante Argentina en Copa Latina de vóley 2026: resumen y mejores jugadas del duelo amistoso

Las 'panteras' se impusieron en el primer partido de la Copa Latina de vóley 2026. Créditos: Latina / Instagram.

El sábado 27 de junio arrancó la Copa Latina de vóley 2026, torneo cuadrangular que sirve como antesala a la Copa Sudamericana. En el encuentro inaugural, la selección Sub 19 de Perú se midió ante Argentina, que presentó un plantel alternativo con jugadoras de experiencia. Las ‘panteras’ se impusieron con claridad y cerraron el partido con un triunfo por 3-0.

En el primer set, quedó en evidencia la diferencia de nivel entre ambos equipos. Argentina impuso un ritmo de juego más veloz y potente, mientras que Perú Sub 19 intentó responder, aunque sin éxito. El parcial se cerró con un claro 25-12 a favor de las argentinas.

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En el segundo parcial, la selección peruana mostró mayor soltura y logró ajustar su rendimiento, lo que se reflejó en un marcador más ajustado, aunque nuevamente no pudo remontar y el set terminó 25-17 en favor de Argentina.

La selección peruana fue superada 25-17 en el segundo parcial. Créditos: Latina / Instagram

Durante este tramo, la jugadora nacional Gianella Chanca sufrió una lesión en el tobillo tras una mala caída, lo que obligó a su salida del encuentro. Fue trasladada a los vestuarios en camilla.

En el tercer set, la Sub 19 peruana logró adelantarse en el marcador y generó la expectativa de poder quedarse con el parcial frente a las ‘panteras’. Sin embargo, el equipo argentino reaccionó a tiempo y revirtió la situación, imponiéndose por 25-21 para sellar su triunfo en el debut de la Copa Latina.

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La selección peruana Sub 19 destaca por la presencia de jugadoras con proyección, entre las que sobresale Ariana Vásquez, reconocida por la potencia de su saque. También figura Camila Monge, quien, a pesar de su juventud, ya sumó experiencia en la Liga Peruana de Vóley.

Argentina superó a Perú Sub 19 en el debut por la Copa Latina de vóley 2026.

¿Por qué la selección peruana sub 19 participa en este torneo?

La selección Sub 19 de Perú participa en la Copa Latina de vóley 2026 tras la ausencia de Venezuela, que no pudo viajar por los recientes sismos que afectaron gravemente al país y provocaron daños en su infraestructura. La Federación Peruana de Vóley (FPV) informó a través de sus redes sociales que el conjunto juvenil peruano reemplaza a la ‘vinotinto’ en este torneo amistoso previo a la Copa Sudamericana, que comenzó el sábado 27 de junio.

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Con este cambio, la competencia reúne a tres equipos peruanos y a la selección de Argentina en el Coliseo Lucha Fuentes, en Villa El Salvador. La FPV también expresó un mensaje de apoyo y solidaridad hacia Venezuela ante la emergencia provocada por los movimientos telúricos, manifestando su deseo de que la selección venezolana pueda volver pronto a las competencias internacionales.

FPV explicó la ausencia de Venezuela en la Copa Latina de vóley 2026.

Fixture completo de la Copa Latina de vóley 2026

Sábado 27 de junio

- Argentina 3-0 Perú Sub 19 (25-12, 25-17 y 25-21)

- Perú Mundialista vs Perú Olímpico (19:00 horas)

Domingo 28 de junio

- Perú Mundialista vs Perú Sub 19 (15:00 horas)

- Perú Olímpico vs Argentina (17:00 horas)

Lunes 29 de junio

- Perú Olímpico vs Perú Sub 19 (16:00 horas)

- Perú Mundialista vs Argentina (18:00 horas)

Dónde ver los partidos de la Copa Latina de vóley 2026

Los partidos de la Copa Latina 2026 serán transmitidos en todo el Perú por Latina Televisión, a través de los canales 2 y 702 en alta definición.

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La competencia también podrá seguirse en vivo por streaming, tanto en la página web oficial de Latina como en su aplicación móvil, lo que permite acceder a las transmisiones desde diferentes dispositivos y lugares.

Infobae Perú ofrecerá una cobertura integral, con actualizaciones en tiempo real, resúmenes de las jugadas más destacadas y todos los detalles de cada encuentro, para que los hinchas estén al tanto de cada momento del torneo.