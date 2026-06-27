Roberto Sánchez dice desconocer denuncia penal por “fraude”: “Un afiliado de Juntos por el Perú ha hecho eso”

Fotografía de archivo del candidato izquierdista a la Presidencia de Perú Roberto Sánchez. EFE/Paolo Aguilar

El candidato presidencial de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, afirmó no tener conocimiento de la denuncia penal que un personero de su propio partido presentó ante la Fiscalía de la Nación por un supuesto fraude electoral en la segunda vuelta.

“Voy a tomar conocimiento. Tengo entendido que un afiliado de Arequipa ha hecho eso... Voy a tomar conocimiento para pronunciarme”, dijo a Canal N. “Yo estaba en otras actividades, no sé. Parece que un afiliado ha presentado... Vamos a ver qué es lo que está abocando”, agregó.

Pese al rechazo del JNE a sus impugnaciones, el candidato de Juntos por el Perú anunció que su equipo legal evalúa nuevas acciones para cuestionar los resultados de la segunda vuelta. Video: Canal N

La denuncia fue presentado por Pablo Salas, personero legal alterno de Juntos por el Perú en Arequipa, ante el despacho del fiscal de la Nación, Tomás Gálvez. La denuncia acusa al presidente José María Balcázar, al canciller Carlos Pareja, al exjefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) Piero Corvetto, al actual titular de la institución Bernardo Pachas, al presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) Roberto Burneo y a la candidata Fujimori de haber orquestado una “sofisticada operación ejecutada desde las más altas esferas del poder político y electoral” para alterar los resultados. El documento no adjunta pruebas que respalden esa afirmación.

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Entre los argumentos del escrito figura la vinculación de un decreto supremo de 2025 —que actualizó las remuneraciones del servicio diplomático— con una supuesta “cooptación económica” de funcionarios a cargo del escrutinio del voto en el exterior. La denuncia también cuestiona el cese de embajadores, al sostener que esa decisión dejó el material electoral bajo el control de “funcionarios interinos de menor rango”. El canciller Pareja aclaró que los diplomáticos cuyo nombramiento fue dado por concluido permanecen en sus puestos hasta que el próximo gobierno resuelva su situación.

Otro punto del escrito apunta al uso de la Solución Tecnológica de Apoyo al Escrutinio (STAE) durante la primera vuelta. Según la denuncia, Corvetto habría impuesto el uso de esa herramienta pese a conocer trece vulnerabilidades en su código fuente que permitirían la clonación de memorias USB, y le atribuye un supuesto “ausentismo masivo” en zonas de alta densidad poblacional, también sin evidencia. Un argumento adicional cuestiona una resolución de la ONPE que, a criterio del partido, flexibilizó los protocolos de escrutinio en el exterior y limitó la participación de personeros —punto que el Pleno del JNE ya desestimó—.

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Partido de Roberto Sánchez insiste con la narrativa del falso fraude.

El último señalamiento apunta al embajador de Estados Unidos en Lima, Bernie Navarro, acusado de ejercer “presión sobre las instituciones democráticas peruanas para favorecer un resultado específico”, igualmente sin pruebas.

Presentarán más recursos ante el JNE

Roberto Sánchez afirmó que su equipo legal evalúa nuevas acciones para cuestionar los resultados de la segunda vuelta, pese al rechazo del JNE a sus impugnaciones previas. “Hay varias causas que los abogados están evaluando al respecto, porque si bien es cierto el Jurado Nacional de Elecciones se ha pronunciado respecto a la afectación a la intangibilidad de la normativa electoral, ellos dicen que no es así, pero no dan razones y causas. Nosotros vamos a insistir en ello”, afirmó el candidato.

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El máximo tribunal electoral ya estableció que los lineamientos modificados no alteraron la intangibilidad electoral por tratarse de un protocolo, no de una norma que haya cambiado las reglas del proceso.

Pese a ello, Sánchez insistió en cuestionar el cambio de lineamientos del voto en el extranjero. “Jamás se debió haber cambiado las normas y el procedimiento. Esa es la evidencia para nosotros”, sostuvo, en referencia a las oficinas consulares cuya gestión del proceso electoral su partido continúa impugnando.