Perú Deportes

Gol sorpresivo de UTC tras desatención defensiva de Sporting Cristal por Torneo Clausura de la Liga 1 2025

El delantero Cristian Mejía aprovechó error en la defensa de los ‘celestes’ y abrió el marcador en el estadio Alberto Gallardo

Grace Nole Alcántara

Por Grace Nole Alcántara

Guardar

Sporting Cristal recibió a UTC en el estadio Alberto Gallardo por la fecha 7 del Torneo Clausura 2025 con la misión de sacar un triunfo para recuperar el liderato tras los puntos restados por el descenso de Deportivo Binacional.

Sin embargo, no tuvo un comienzo del encuentro porque los ‘celestes’ fueron sorprendidos por el ‘gavilán del norte’. A los 28 minutos, Cristian Mejía aprovechó la desatención en la defensa rimenese y abrió el marcador silenciando el recinto de San Martín de Porres.

La jugada inició con el gran pase en profundidad de Juan Vega, mandó la pelota dentro del área de los ‘cerveceros’ y Mejía la mandó adentro del arco de Diego Enríquez. El jugador de 32 años le ganó el duelo a Leandro Sosa y pudo patear casi sin marca.

El uruguayo nacionalizado peruano no pudo cortar el ataque de la visita y su equipo empezó con el marcador en contra en el primer tiempo. Los de Paulo Autuori reaccionaron al golpe anímico y no edjaron de intentar el empate, pero no tuvieron la contundencia necesaria. La más clara fue el gol que se falló Fernando Pacheco en la puerta de la portería de UTC.

Se cortó la valla invicta de Sporting Cristal en el Torneo Clausura 2025

Los ‘celestes’ volvieron a perder la racha de no haber recibido goles en el Torneo Clausura 2025. Sporting Cristal no había recibido goles hasta el momento y mantenía la valla invicta, pero Cristian Mejía cortó ese récord con su anotación.

Temas Relacionados

Sporting CristalUTCCristian MejíaLiga 1peru-deportes

Más Noticias

Sporting Cristal vs UTC EN VIVO HOY 0-1: minuto a minuto del partido por el Torneo Clausura de Liga 1 2025

El equipo de Paulo Autuori cae en la primera parte del duelo y complica su deseo de recuperar el liderato. Sigue las incidencias del vibrante cotejo

Sporting Cristal vs UTC EN

Dos regresos confirmados en la convocatoria de Perú para enfrentar a Uruguay y Paraguay por Eliminatorias 2026

Óscar Ibáñez prepara sorpresas en la lista de convocados para la última fecha doble de las Clasificatorias. Paolo Guerrero confirmó su ausencia por lesión

Dos regresos confirmados en la

Dónde ver Sporting Cristal vs UTC HOY: canal TV online del duelo por fecha 7 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025

Paulo Autuori y compañía buscan un triunfo para arrebatarle el primer lugar a Universitario. Al frente tendrán un rival que urge de los tres puntos porque están cerca de la zona de descenso. Conoce cómo sintonizar este gran cotejo en vivo

Dónde ver Sporting Cristal vs

Pedro García reveló que recibe amenazas de hinchas de Universitario por polémicas declaraciones: “Mi Instagram es sangre”

El periodista deportivo aclaró que su comentario contra la ‘U’ fue en modo irónico: dijo que no debería viajar a Brasil porque ya está eliminado de la Copa Libertadores 2025

Pedro García reveló que recibe

Partidos de hoy, sábado 23 de agosto de 2025: programación, canales TV y resultados en vivo

La jornada tendrá duelos imperdibles en los mejores torneos del mundo: Sporting Cristal saldrá a recuperar el liderato, Barcelona FC irá por otros triunfo en LaLiga, y mucho más

Partidos de hoy, sábado 23
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Cercado de Lima: siete ministerios

Cercado de Lima: siete ministerios se unen en un equipo para un plan que salve a Barrios Altos:

PJ rechaza definitivamente pedido para suspender a Tomás Gálvez y hará lo mismo respecto a Luis Arce Córdova

JNJ declara desierto concurso para fiscal supremo: Ningún candidato aprobó la tercera etapa

PPK seguirá en Perú: Poder Judicial confirmó su impedimento de salida del país hasta finales de 2026

Martín Vizcarra pasó su primera noche en el penal Ancón II donde cumplirá prisión preventiva

ENTRETENIMIENTO

Gisela Valcárcel apuesta por el

Gisela Valcárcel apuesta por el streaming y lanza GV Play, su canal digital: ‘Mostritos y Pirañas’ será su primer programa en YouTube

Paul Vega pide disculpas tras rechazar el abrazo de una fan y recibir duras críticas en redes: “Cometí una torpeza”

Mark Vito responde tras declaraciones de Keiko Fujimori sobre infidelidad: “No pisaré el palito, estoy en mi prime”

Beto Ortiz y Aldo Miyashiro llevan su complicidad de la TV al teatro con ‘Un rato con él’: “Los amigos están en esos momentos complicados”

Gabriel Calvo responde a Keiko Fujimori y aclara que jamás le coqueteó: “A todas las personas las trato con cariño”

DEPORTES

Sporting Cristal vs UTC EN

Sporting Cristal vs UTC EN VIVO HOY 0-1: minuto a minuto del partido por el Torneo Clausura de Liga 1 2025

Dos regresos confirmados en la convocatoria de Perú para enfrentar a Uruguay y Paraguay por Eliminatorias 2026

Dónde ver Sporting Cristal vs UTC HOY: canal TV online del duelo por fecha 7 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025

Pedro García reveló que recibe amenazas de hinchas de Universitario por polémicas declaraciones: “Mi Instagram es sangre”

Partidos de hoy, sábado 23 de agosto de 2025: programación, canales TV y resultados en vivo