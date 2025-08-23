Gol sorpresivo de UTC tras desatención defensiva de Sporting Cristal por Torneo Clausura de la Liga 1 2025

Sporting Cristal recibió a UTC en el estadio Alberto Gallardo por la fecha 7 del Torneo Clausura 2025 con la misión de sacar un triunfo para recuperar el liderato tras los puntos restados por el descenso de Deportivo Binacional.

Sin embargo, no tuvo un comienzo del encuentro porque los ‘celestes’ fueron sorprendidos por el ‘gavilán del norte’. A los 28 minutos, Cristian Mejía aprovechó la desatención en la defensa rimenese y abrió el marcador silenciando el recinto de San Martín de Porres.

La jugada inició con el gran pase en profundidad de Juan Vega, mandó la pelota dentro del área de los ‘cerveceros’ y Mejía la mandó adentro del arco de Diego Enríquez. El jugador de 32 años le ganó el duelo a Leandro Sosa y pudo patear casi sin marca.

El uruguayo nacionalizado peruano no pudo cortar el ataque de la visita y su equipo empezó con el marcador en contra en el primer tiempo. Los de Paulo Autuori reaccionaron al golpe anímico y no edjaron de intentar el empate, pero no tuvieron la contundencia necesaria. La más clara fue el gol que se falló Fernando Pacheco en la puerta de la portería de UTC.

Se cortó la valla invicta de Sporting Cristal en el Torneo Clausura 2025

Los ‘celestes’ volvieron a perder la racha de no haber recibido goles en el Torneo Clausura 2025. Sporting Cristal no había recibido goles hasta el momento y mantenía la valla invicta, pero Cristian Mejía cortó ese récord con su anotación.