El descargo de Raúl Ruidíaz por controversial video que supuestamente implicó a Universitario: “Sería incapaz de burlarme”

La ‘Pulga’ se ha convertido en el foco de todas las críticas del hincha de la ‘U’ por el polémico clip en el que, aparentemente, hace mofa de la goleada ocurrida a manos de Palmeiras, por Libertadores

Renzo Galiano

Renzo Galiano

Ruidíaz es el último goleador
Ruidíaz es el último goleador de perfil alto surgido en Universitario.

La estrepitosa caída de Universitario de Deportes, a manos de Palmeiras, por el duelo de ida de octavos de final de la CONMEBOL Libertadores 2025 ha traído cola, aunque la mayor polémica ha surgido por una actitud ajena protagonizada por Raúl Ruidíaz, quien es considerado como uno de los últimos referentes crecidos en Ate.

Con un controversial video publicado en su historia de Instagram, la ‘Pulga’ entró en el ojo de la polémica. La melodía que acompañó el clip sumado a las frases del delantero no cayó nada bien en la interna de la ‘U’, dado que señalaron que era una burla por el reciente revés en el Monumental. A su vez, los simpatizantes ‘cremas’ han quedado decepcionados y han visto esa actitud como una afrenta al escudo.

Ante la avalancha de críticas y ataques personales, Ruidíaz ha dado un paso al frente intentado ofrecer una explicación a lo sucedido en las redes sociales. Ha argumentado que no ha entendido los ‘dardos’ que ha recibido por una simple reproducción audiovisual que, según su palabra, tenía una connotación para su partido venidero con Atlético Grau.

“Ayer me sorprendí mucho cuando vi que ciertas personas relacionaron un video mío, de esos que suelo subir, con una supuesta burla al club del que soy hincha por sobre todas las cosas. Subí la historia refiriéndome al partido que yo iba a jugar ayer y los que me siguen saben que es la clase de videos que subo con frecuencia como motivación. Nunca con segundas intenciones”, aclaró Raúl.

A pesar de que los cuestionamientos han ido escalando al tiempo de que ha comenzado a discutirse el sentir genuino del atacante nacional, Ruidíaz ha explicado por qué mantuvo el video de la discordia en su Instagram y ha negado, con rotundidad, que haya querido mofarse de la delicada situación que atraviesa Universitario en el plano internacional.

“Si no borre el video fue porque, sinceramente, no lo hice con ninguna mala intención. Me veo en la obligación de aclararlo”, destacó Raúl Mario añadiendo que “sería incapaz de burlarme de un club al que quiero desde que nací y al que me entregué cuando fue necesario. Estuve en los peores momentos y el hincha verdadero de la ‘U’ sé que no lo va a olvidar”.

