DT de Palmeiras aseguró que no esperaba el 4-0 vs Universitario y elogió a la hinchada ‘merengue‘

Abel Ferreira reconoció el aliento de los fanáticos ‘cremas‘ en la dura goleada que sufrió el equipo de Jorge Fossati en casa

Por José Manuel Quintana

El DT rival destacó el nivel del equipo y la pasión de la afición durante todo el partido. | X / @planetacrema_

Lo que había iniciado como una noche de fiesta en el estadio Monumental terminó siendo una verdadera pesadilla. Universitario de Deportes fue superado ampliamente por Palmeiras en la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores. El 4-0 en el luminoso del estadio de la final de este certamen reflejó lo que fue el partido.

Desde la llegada de Jorge Fossati —y el paso de Fabián Bustos y la dupla Barreta/Alva—, el equipo se había acostumbrado a grandes gestas y a convertir el ‘Coloso de Ate‘ en una fortaleza infranqueable. Sin embargo, elverdão‘ desnudó sus falencias defensivas como no lo hizo ningún cuadro peruano.

Este panorama, aunado a su notable rendimiento en la fase de grupos del torneo continental, no daba luces de lo que se venía en la aciaga noche del jueves en Ate. Abel Ferreira, director técnico del cuadro paulista, señaló en la conferencia de prensa post partido que tampoco estaba entre sus planes llevarse la victoria de Lima de manera tan contundente.

Abel Ferreira se refirió a
Abel Ferreira se refirió a cómo había planificado el encuentro ante Universitario. Crédito: RPP/Y Uno Feliz

No esperaba terminar el partido 4-0 porque como dije, en la fase eliminatoria jugaron contra Barcelona y River Plate y nunca sufrieron más de uno o dos goles“, sostuvo el adiestrador portugués, campeón de dos Copas Libertadores con Palmeiras.

“Entonces, pasaron en un grupo extremadamente difícil. Hay días en que las cosas no salen tan bien“, trató de explicar el nacido en Panafiel hace 46 años, quien visita el Monumental por segunda vez desde. Además, espera estar en el banquillo del escenario deportivo por tercera vez el sábado 29 de noviembre.

A propósito del recinto de la institución estudiantil, Ferreira tuvo palabras de elogios para la infraestructura del coloso: “Un estadio que es bonito, mítico, un club que también es histórico, legendario. Fue bonito jugar contra un equipo a estadio lleno”. Siguió la línea de lo expresado cuando visitó a la ‘U‘ en 2021.

El 'verdao' aplastó 4-0 a los peruanos en Lima. (Video: ESPN)

El entrenador ‘luso‘ fue consultado por la hinchada del conjunto de Odriozola y no tuvo más que palabras de elogio. Las tribunas, impulsadas por la Trinchera Norte, entonaban los cánticos del club pese a que el marcador iluminaba el 4-0.

“La hinchada de Universitario apoyaba a su equipo, aunque perdía 4-0. Eso es el fútbol, siempre es bonito ver cuando un equipo necesita el apoyo de su afición y esta responde“, expresó. “Los jugadores, intentaron, lucharon y eso fue reconocido por la afición en la forma en que apoyaron al equipo y aplaudieron a pesar del 4-0“, sintetizó.

Visita al Allianz Parque

Con la llave casi resuelta, los ‘cremas’ tendrán su revancha frente al ‘verdao’ el próximo jueves 21 de agosto en el Allianz Parque de Sao Paulo, por el partido de vuelta por los octavos de final de la Copa Libertadores 2025. El horario establecido es a las 19:30 horas paraPerú, Colombia y Ecuador; mientras que en Venezuela, Bolivia y Estados Unidos (Miami) iniciará a las 20:30 horas. Y en Uruguay, Paraguay, Chile, Argentina y Brasil arrancará a las 21:30 horas.

Universitario vs Palmeiras: día, hora
Universitario vs Palmeiras: día, hora y canal TV del partido en Brasil por la vuelta de octavos de final de la Copa Libertadores 2025

La definición de la serie rumbo a los cuartos de final será transmitido en Perú por ESPN 2, frecuencia localizada en DIRECTV y Movistar TV. También se podrá seguir vía streaming por Disney+. Además, Infobae Perú informará todos los detalles que se vivirán en Sao Paulo con la previa, minuto a minuto, mejores jugadas, goles, polémicas, declaraciones de los protagonistas, y mucho más.

La última visita de Universitario a este recinto no trae buenos recuerdos al hincha de la ‘U‘. En 2021, una tempranera expulsión de Alberto Quintero a los 17 minutos dejó al entonces equipo de Ángel Comizzo en desventaja ante el equipo que terminó consagrándose campeón de esa edición de la Copa. El resultado en São Paulo terminó con un 6-0 para la historia.

