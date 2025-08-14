Perú Deportes

Universitario vs Palmeiras EN VIVO HOY: minuto a minuto del partidazo por octavos de final ida de la Copa Libertadores 2025

Los ‘merengues’ reciben al cuadro brasileño en el estadio Monumental, que lucirá repleto luego de agotarse las entradas. Sigue todas las incidencias del partidazo

22:27 hsHoy

¡La cábala de Jorge Fossati! Antes de subir al bus, el técnico uruguayo suele fumar un cigarro mientras conversa con su esposa. El ‘Nono’ dirigirá un partido que puede pasar a la historia de Universitario, cuando reciba esta noche a Palmeiras de Brasil.

La cábala de Jorge Fossatti previo al Universitario vs Palmeiras
18:59 hsHoy

El Estadio Monumental abrirá sus puertas desde las 16:30 horas para todos los hinchas. El club pide llegar temprano para evitar el tráfico y aglomeraciones en las puertas de ingreso.

18:54 hsHoy

Universitario publicó en sus redes sociales el mapa de rutas alternas y de acceso al Estadio Monumental para evitar inconvenientes

Rutas alternas para ingresar al
Rutas alternas para ingresar al Estadio Monumental para el duelo Universitario vs Palmeiras
18:46 hsHoy

Universitario de Deportes se motiva con video previo al duelo ante Palmeiras por la Copa Libertadores

Universitario publica emotivo video previo al duelo ante Palmeiras
18:39 hsHoy

Palmeiras buscará dar la sorpresa hoy ante Universitario y llevarse el triunfo del partido de ida por la Copa Libertadores 2025

Palmeiras buscará dar el batacazo ante Universitario por Copa Libertadores 2025
18:39 hsHoy

Alineaciones de Universitario vs Palmeiras HOY: posibles titulares para octavos de final ida de la Copa Libertadores 2025

Con todo su equipo completo, la ‘U’ buscará dar el primer golpe en el estadio Monumental, aunque tiene delante al favorito para campeonar el certamen de Conmebol. Conoce las posibles formaciones

Joaquín Parra

Por Joaquín Parra

Universitario listo para enfrentar a Palmeiras por la Copa Libertadores

Universitario se enfrentará en condición de local a Palmeiras de Brasil hoy, jueves 14 de agosto, en un duelo correspondiente a la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores 2025. El estadio Monumental será el escenario de un duelo clave para los dueños de casa, que buscarán dar el primer golpe en casa para soñar con la clasificación a la siguiente fase. Conoce las alineaciones que propondrán los técnicos Jorge Fossati y Abel Ferreira.

Leer la nota completa
18:38 hsHoy

Dónde ver Universitario vs Palmeiras HOY: canal TV por octavos de final ida de la Copa Libertadores 2025

Los ‘cremas’ tendrán difícil reto ante nada menos que el mejor equipo de la fase de grupos del certamen internacional. Pero nada es imposible en el Monumental. Conoce cómo seguir este partidazo

Renzo Galiano

Por Renzo Galiano

Dónde ver Universitario vs Palmeiras
Dónde ver Universitario vs Palmeiras HOY: canal tv online por octavos de final ida de la Copa Libertadores 2025 - Crédito: Infobae Perú.

Hoy, jueves 14 de agosto, Universitario de Deportes disputará el partido más importante de la temporada ante Palmeiras. Dentro del marco de los octavos de final de la CONMEBOL Libertadores 2025, en el partido de ida a desarrollarse en el Estadio Monumental de Ate. Los ‘cremas’ quieren aprovechar su localía para sacar una ventaja importante que les permita ir a Brasil a luchar para conservar su score, aunque el rival se presenta como un hueso muy difícil de roer.

Leer la nota completa
18:38 hsHoy

A qué hora juega Universitario vs Palmeiras HOY: partidazo por octavos de final ida de la Copa Libertadores 2025

Jorge Fossati tiene listo a su mejor once para soñar con el triunfo frente al ‘verdao’ que, llega como favorito en la previa. Pero cualquier cosa puede pasar en el Monumental. Conoce cómo seguir el encuentro

Eliezer Benedetti

Por Eliezer Benedetti

Universitario publica emotivo video previo al duelo ante Palmeiras

Hoy, jueves 14 de agosto, Universitario recibe a Palmeiras en el Estadio Monumental de Ate por octavos de final ida de la Copa Libertadores 2025. Los ‘cremas’ buscan la hazaña ante su gente para ir con más confianza al choque de vuelta en Brasil. Hay mucha expectativa por este encuentro del equipo que dirige Jorge Fossati.

Leer la nota completa
06:25 hsHoy

Universitario de Deportes y Palmeiras protagonizarán el partido de ida por los octavos de final de la Copa Libertadores hoy, jueves 14 de agosto, a las 19:30, en el estadio Monumental de Ate. El choque contará con la transmisión de ESPN 2, y marca el regreso del campeón peruano a la fase de eliminación directa, ante un rival que firmó una fase de grupos perfecta.

06:25 hsHoy

Cómo llega Universitario de Deportes

Universitario dejó atrás una sequía de más de diez años sin acceder a los octavos de final de la Copa Libertadores y ahora asume el reto de avanzar en el torneo continental. El equipo dirigido por Jorge Fossati terminó en el segundo puesto de su grupo, superando a Barcelona SC e Independiente del Valle, y solo detrás de River Plate.

En el ámbito local, la ‘U’ se consagró en el Torneo Apertura y pelea el Clausura, ubicándose en el tercer lugar de la tabla. En su último compromiso, superó por 1-0 a Sport Boys en condición de local, resultado que fortalece la moral del plantel ‘crema’ antes del duelo ante el ‘verdao’.

Universitario recibe a Palmeiras en
Universitario recibe a Palmeiras en el estadio Monumental, en el duelo de ida por los octavos de final de la Copa Libertadores 2025.

