“Estamos destrozados”, el lamento de los jugadores de Universitario tras caer goleado por Palmeiras en octavos de final de la Copa Libertadores 2025

El lamento de los jugadores de Universitario por la goleada de Palmeiras | América TV

Universitario de Deportes afrontó una de sus actuaciones más deficientes de los últimos meses y terminó cayendo goleado por 4-0 frente Palmeiras en el estadio Monumental, por el partido de ida de los octavos de final de la Copa Libertadores 2025. El rival brasileño que dominó el encuentro desde el inicio. Sin capacidad de respuesta efectiva, la ‘U’ fue ampliamente superado en todos los sectores de la cancha, demostrando dificultades en defensa y escasa generación ofensiva.

Esta dura derrota deja a los ‘cremas’ en una situación compleja para el partido de vuelta, con una desventaja considerable y la necesidad de replantear su estrategia. El resultado evidenció falencias colectivas e individuales del equipo de Jorge Fossati, dejando lecciones sobre la exigencia de la competición internacional.

Aldo Corzo hizo mea culpa y reconoció que jugaron uno de sus peores partidos en la temporada. Aseguró que hubo desconcentraciones que terminaron costándole el encuentro. El defensa asumió responsabilidad y prometió levantarse frente Sport Huancayo este domingo 17 de agosto, por la fecha 6 del Torneo Clausura 2025.

“Estamos destrozados. No era nada de lo que esperábamos, no hicimos un buen partido; hay que ser realistas. Entramos desconcentrados y con este tipo de rivales te cuesta. Hay que ser autocríticos, no hicimos un buen partido, hay que ser sinceros con eso. Fueron desconcentraciones que, a cualquier tipo de nivel, te cuestan. Nos hacemos responsables, asumimos esta derrota. No hemos hablado sobre la llave porque estamos en caliente; ahorita lo que más importa es el domingo. Es un partido importante porque nos tiene que mantener firmes en el torneo local, y es el partido más importante”, apuntó el capitán en zona mixta.

El 'verdao' aplastó 4-0 a los peruanos en Lima. (Video: ESPN)

Además, Corzo le mandó mensaje a los hinchas que no dejaron de alentar a pesar de la derrota: “Pedirle las disculpas al hincha que tenía mucha ilusión, y, como vuelvo a repetir, hicimos un partido malo. A levantar cabeza porque esto sigue; tenemos que jugar un partido el domingo y hay que estar fuerte porque falta todavía mucho”.

“Queda dar vuelta a la página”

Martín Pérez Guedes lamentó el resultado tan abultado que sufrieron frente Palmeiras en el estadio Monumental. Aseguró que darán todo para poder revertir la llave en Brasil el próximo jueves 21 de agosto en el Allianz Parque de Sao Paulo, por el duelo de vuelta por los octavos de final de la Copa Libertadores 2025.

“Es difícil analizar ahora el partido, estamos en caliente. Es duro el resultado que se dio, no queda más que dar vuelta a la página. El hincha estuvo increíble, no era lo que esperaba nadie, ni nosotros. Hay que seguir. No encontramos muchas explicaciones, pero este grupo siempre va para adelante en las circunstancias adversas. Ahora hay que pensar en el partido del domingo”, declaró el volante.

Jugadores de la 'U' piden disculpas a hinchas por goleada de Palmeiras | América TV

¿Por qué Rodrigo Ureña fue cambiado en el segundo tiempo?

Jorge Fossati reveló el contundente motivo por el que decidió sacar a Rodrigo Ureña en el entretiempo, y descartó todas las especulaciones que apuntaban de un posible enfrentamiento en los camerinos antes de salir en el segundo tiempo.

“Lo de Rodrigo (Ureña) tuvo un apretón en el gemelo que fue creciendo durante el primer tiempo. Con sinceridad nos dijo que estaba demasiado duro el gemelo. Recién mañana o pasado sabremos la información sobre la lesión, si hubo rotura o no hubo rotura, porque eso se ve a través de imágenes que generalmente no se sacan antes de las 24 horas”, aseguró el DT en conferencia de prensa.

<br>