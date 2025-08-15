Perú Deportes

¿Raúl Ruidíaz se burló de Universitario? El controversial video que publicó el futbolista tras la goleada vs Palmeiras

La ‘Pulga‘ compartió una historia en Instagram en que se le ve cantando alegremente la letra de una canción: “en cuatro“ y pronuncia frases en portugués

Por José Manuel Quintana

El jugador generó reacciones al publicar un video luego del triunfo de Palmeiras sobre Universitario. | X / @LigmaShitpost

Universitario de Deportes ha firmado una de sus peores actuaciones en la historia de la Copa Libertadores. El cuadro dirigido por Jorge Fossati cayó por 4-0 ante su similar de Palmeiras. En el encuentro disputado sobre el gramado del estadio Monumental, la escuadra ‘merengue‘ tuvo un encuentro para el olvido con groseros yerros en defensa.

En este panorama tan adverso y doloroso para todo el mundo ‘crema‘, una de las figuras más emblemáticas del club en los últimos años se pronunció de una manera inesperada. Se trata de Raúl Ruidíaz, ariete que se formó en las instalaciones de Campo Mar y exhibe dos títulos con la institución (2009 y 2013).

A través de sus redes sociales, la ‘Pulga‘ compartió un polémico video luego de la holgada derrota de Universitario de Deportes a manos del inclemente Palmeiras de Brasil. En su cuenta de Instagram, el ex Seattle Sounders se mostró cantando una canción de los cantantes Neutro/ Blessd y Javielo titulada “Quiero ponerte en cuatro“.

Raúl Ruidíaz compartió un polémico video en su cuenta de Instagram.

La historia subida por el jugador de 35 años no tardó en hacerse viral en redes sociales y no cayó nada bien en la mayoría de seguidores del club estudiantil. El ex Universidad de Chile entono el coro de la canción —la letra del nombre— con una sonrisa de oreja a oreja. Además, mencionó en portugués las siguientes frases: “Ay, mi Dios“, “Algo va a pasar ahora“ y “Hoy, algo va a pasar“.

El jugador, que hoy milita en Atletico Grau, regresó al fútbol peruano esta temporada luego de ocho temporadas y media en el extranjero. El cuadro natural al que se vincula a la ‘Pulga‘ en el medio local es Universitario, por su pasado y reconocido hínchaje. Sin embargo, por motivos que el jugador y la dirigencia presidida por Jean Ferrari esclarecieron, las negociaciones no llegaron a buen puerto.

El regreso de Ruidíaz al fútbol peruano

El 17 de abril del 2024, Raúl Ruidíaz volvió a sumar minutos en el fútbol peruano. El futbolista nacido profesionalmente en Universitario de Deportes había mantenido conversaciones con Ayacucho FC. No obstante, las negociaciones no se concretaron y Atlético Grau se hizo con su aclamado fichaje.

La 'Pulga' le convirtió un tanto de gran factura al elenco de Chongoyape en el Torneo Apertura. (Video: L1 MAX)

Bajo las órdenes de Ángel David Comizzo, Ruidíaz se puso a punto para mover las redes de los arcos rivales en la Liga 1. El delantero nacional registra siete tantos y una asistencia en 15 encuentros disputados esta temporada.

Asimismo, ha extendido su contrato con el ‘patrimonio de Piura hasta diciembre del 2029. Por lo tanto, Ruidíaz Misitich continuará desplegando su capacidad goleadora en el cuadro del norte del país.

Este 2025, el ex seleccionado nacional pisó nuevamente el gramado del estadio Monumental. Aquella oportunidad, por la fecha 2 del Torneo Clausura 2025, el equipo de Comizzo no pudo ante los de Fossati y cayó por 3-1.

Raúl Ruidíaz dejó advertencia previo a su regreso al estadio Monumental para el Universitario vs Atlético Grau por Liga 1 2025.

Es la segunda vez en el año que la ‘Pulga‘ se enfrenta al cuadro de Odriozola, puesto que en el Apertura también se vieron las caras. En el estadio Mansiche de Trujillo, la ‘crema‘ se impuso en el luminoso gracias a un doblete de Álex Valera, ambos tantos desde los doce pasos.

TOP 10 goleadores de Universitario en su historia

1- Teodoro ‘Lolo’ Fernández: 161 goles oficiales (345 contando amistosos)

2- Ángel Uribe: 123 goles oficiales

3- Percy Rojas: 119 goles oficiales

4- Alberto Terry: 111 goles oficiales

5- Oswaldo Ramírez: 95 goles oficiales

6- Daniel Ruiz: 93 goles oficiales

7- Fidel Suárez: 87 goles oficiales

8- Juan José Oré: 86 goles oficiales

9- Piero Alva: 84 goles oficiales

10- Raúl Ruidíaz: 80 goles oficiales

El saludo de Raúl Ruidíaz por los 101 años de Universitario. - captura: Instagram Raúl Ruidíaz

