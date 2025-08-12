Partidos Copa Libertadores, octavos de final ida HOY: horarios y canales de TV de los duelos del torneo de Conmebol

Programación de los partidos de ida de la Copa Libertadores 2025.

Arrancaron los choques de ida de los octavos de final de la Copa Libertadores 2025. Una instancia muy esperada por el hincha y que contará realmente con enfrentamientos históricos que definirán a los ocho mejores del continente, entre ellos Universitario de Deportes.

Para hoy miércoles 13 de agosto, la Conmebol programó los siguientes partidos: Cerro Porteño vs Estudiantes de La Plata a partir de las 17:00 horas (hora Perú) y será transmitida por ESPN y Disney Plus.

Cerro Porteño vs Estudiantes de La Plata se enfrentarán esta noche por el partido de ida de la Copa Libertadores 2025

Más tarde arranca el duelo de brasileños entre Flamengo vs Internacional desde las 19:30 horas (hora Perú) y, al igual que el anterior partido, ESPN y Disney Plus se encargará la transmisión en vivo.

Flamengo vs Internacional se enfrentan por los octavos de final ida de la Copa Libertadores 2025

Así se jugó la primera fecha de octavos de la Copa Libertadores

El martes 12 de agosto, la jornada arrancó con el partido entre Fortaleza vs Vélez Sarsfield que empataron 0-0. Brasileños y argentinos igualaron en el primer partido de octavos de final de la Copa Libertadores, disputado en Brasil. Ambos equipos tuvieron ocasiones de gol, pero la eficacia faltó en el área rival. La serie se definirá la próxima semana en Buenos Aires.

Fortaleza y Vélez Sarsfield empataron 0-0 en Copa Libertadores | Conmebol

Atlético Nacional y São Paulo empataron sin goles en el partido de ida por los octavos de final de la Copa Libertadores. El equipo colombiano dominó el encuentro, pero Edwin Cardona erró dos penales y no logró capitalizar esa superioridad. Las fallas lo convirtieron en foco de críticas.

Atlético Nacional y São Paulo empataron sin goles en la Copa Libertadores | Conmebol

El cierre de la jornada estuvo a cargo de Peñarol y Racing. Los argentinos cayeron 1-0 ante los uruguayos en Montevideo en el partido de ida de los octavos de final de la Copa Libertadores. El encuentro, disputado en el Campeón del Siglo, tuvo un arbitraje polémico y numerosas faltas. La revancha será el próximo martes en Avellaneda.

Peñarol derrotó 1-0 a Racing por la Copa Libertadores | Conmebol

Universitario va por la hazaña ante Palmeiras

El único club peruano sobreviviente a esta etapa de la Libertadores fue Universitario de Deportes. El actual bicampeón del fútbol nacional quebró una mala racha de más de una decada de no clasificar a octavos de final al hacer una buena campaña en la fase de grupos, donde dejó en el camino a Barcelona SC e Independiente del Valle.

Tras el sorteo, la ‘U’ quedó posicionada en la misma llave con uno de los bicampeones del máximo certamen de Conmebol, Palmeiras, que también viene de participar en el Mundial de Clubes. El cuadro brasileño, en el papel, es el favorito para avanzar de ronda, pero en este deporte todo puede pasar.

Los ‘cremas’ tienen una oportunidad de oro para seguir escribiendo su historia en la Libertadores. Para ello, deberán sacar una ventaja importante en el estadio Monumental, que lucirá abarrotado tras agotarse las entradas, y cerrar su clasificación a cuartos de final en territorio brasileño. Un desafío complicado, más no imposible.

Universitario recibe a Palmeiras en el estadio Monumental, en el duelo de ida por los octavos de final de la Copa Libertadores 2025.

Lima será sede de la final de la Copa Libertadores 2025

Hace poco se pudo conocer que la final de esta edición de la Copa Libertadores se llevará a cabo en Lima, exactamente en el estadio Monumental de la ‘U’, uno de los clubes que sigue en competencia. Se repitirá la sede del 2019, temporada en el que Flamengo levantó el trofeo.

Evento se llevará a cabo en noviembre. (Video: Conmebol)

Partidos de ida por los octavos de Copa Libertadores 2025

Miércoles 13 de agosto

- Cerro Porteño vs Estudiantes La Plata (17:00 horas / estadio La Nueva Olla / ESPN y Disney Plus)

- Flamengo vs Internacional de Porto Alegre (19:30 horas / estadio de Maracaná / ESPN y Disney Plus)

Jueves 14 de agosto

- Botafogo vs LDU de Quito (17:00 horas / estadio Olímpico Nilton Santos / ESPN y Disney Plus)

- Universitario de Deportes vs Palmeiras (19:30 horas / estadio Monumental de Ate / ESPN y Disney Plus)

- Libertad vs River Plate (19:30 horas / estadio La Huerta / ESPN, Disney Plus, Telefe y Pluto TV)