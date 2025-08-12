Perú Deportes

Partidos Copa Libertadores, octavos de final ida HOY: horarios y canales de TV de los duelos del torneo de Conmebol

Universitario de Deportes es el único equipo peruano que disputará esta instancia del certamen continental. Revisa los diversos enfrentamientos

Miguel Solis Ruiz

Por Miguel Solis Ruiz

Guardar
Programación de los partidos de
Programación de los partidos de ida de la Copa Libertadores 2025.

Arrancaron los choques de ida de los octavos de final de la Copa Libertadores 2025. Una instancia muy esperada por el hincha y que contará realmente con enfrentamientos históricos que definirán a los ocho mejores del continente, entre ellos Universitario de Deportes.

Para hoy miércoles 13 de agosto, la Conmebol programó los siguientes partidos: Cerro Porteño vs Estudiantes de La Plata a partir de las 17:00 horas (hora Perú) y será transmitida por ESPN y Disney Plus.

Cerro Porteño vs Estudiantes de
Cerro Porteño vs Estudiantes de La Plata se enfrentarán esta noche por el partido de ida de la Copa Libertadores 2025

Más tarde arranca el duelo de brasileños entre Flamengo vs Internacional desde las 19:30 horas (hora Perú) y, al igual que el anterior partido, ESPN y Disney Plus se encargará la transmisión en vivo.

Flamengo vs Internacional se enfrentan
Flamengo vs Internacional se enfrentan por los octavos de final ida de la Copa Libertadores 2025

Así se jugó la primera fecha de octavos de la Copa Libertadores

El martes 12 de agosto, la jornada arrancó con el partido entre Fortaleza vs Vélez Sarsfield que empataron 0-0. Brasileños y argentinos igualaron en el primer partido de octavos de final de la Copa Libertadores, disputado en Brasil. Ambos equipos tuvieron ocasiones de gol, pero la eficacia faltó en el área rival. La serie se definirá la próxima semana en Buenos Aires.

Fortaleza y Vélez Sarsfield empataron 0-0 en Copa Libertadores | Conmebol

Atlético Nacional y São Paulo empataron sin goles en el partido de ida por los octavos de final de la Copa Libertadores. El equipo colombiano dominó el encuentro, pero Edwin Cardona erró dos penales y no logró capitalizar esa superioridad. Las fallas lo convirtieron en foco de críticas.

Atlético Nacional y São Paulo empataron sin goles en la Copa Libertadores | Conmebol

El cierre de la jornada estuvo a cargo de Peñarol y Racing. Los argentinos cayeron 1-0 ante los uruguayos en Montevideo en el partido de ida de los octavos de final de la Copa Libertadores. El encuentro, disputado en el Campeón del Siglo, tuvo un arbitraje polémico y numerosas faltas. La revancha será el próximo martes en Avellaneda.

Peñarol derrotó 1-0 a Racing por la Copa Libertadores | Conmebol

Universitario va por la hazaña ante Palmeiras

El único club peruano sobreviviente a esta etapa de la Libertadores fue Universitario de Deportes. El actual bicampeón del fútbol nacional quebró una mala racha de más de una decada de no clasificar a octavos de final al hacer una buena campaña en la fase de grupos, donde dejó en el camino a Barcelona SC e Independiente del Valle.

Tras el sorteo, la ‘U’ quedó posicionada en la misma llave con uno de los bicampeones del máximo certamen de Conmebol, Palmeiras, que también viene de participar en el Mundial de Clubes. El cuadro brasileño, en el papel, es el favorito para avanzar de ronda, pero en este deporte todo puede pasar.

Los ‘cremas’ tienen una oportunidad de oro para seguir escribiendo su historia en la Libertadores. Para ello, deberán sacar una ventaja importante en el estadio Monumental, que lucirá abarrotado tras agotarse las entradas, y cerrar su clasificación a cuartos de final en territorio brasileño. Un desafío complicado, más no imposible.

Universitario recibe a Palmeiras en
Universitario recibe a Palmeiras en el estadio Monumental, en el duelo de ida por los octavos de final de la Copa Libertadores 2025.

Lima será sede de la final de la Copa Libertadores 2025

Hace poco se pudo conocer que la final de esta edición de la Copa Libertadores se llevará a cabo en Lima, exactamente en el estadio Monumental de la ‘U’, uno de los clubes que sigue en competencia. Se repitirá la sede del 2019, temporada en el que Flamengo levantó el trofeo.

Evento se llevará a cabo en noviembre. (Video: Conmebol)

Partidos de ida por los octavos de Copa Libertadores 2025

Miércoles 13 de agosto

- Cerro Porteño vs Estudiantes La Plata (17:00 horas / estadio La Nueva Olla / ESPN y Disney Plus)

- Flamengo vs Internacional de Porto Alegre (19:30 horas / estadio de Maracaná / ESPN y Disney Plus)

Jueves 14 de agosto

- Botafogo vs LDU de Quito (17:00 horas / estadio Olímpico Nilton Santos / ESPN y Disney Plus)

- Universitario de Deportes vs Palmeiras (19:30 horas / estadio Monumental de Ate / ESPN y Disney Plus)

- Libertad vs River Plate (19:30 horas / estadio La Huerta / ESPN, Disney Plus, Telefe y Pluto TV)

Temas Relacionados

Copa LibertadoresUniversitario de DeportesRiver PlatePalmeirasperu-deportes

Más Noticias

Partidos Copa Sudamericana, octavos de final ida HOY: horarios y canales de TV de los duelos del torneo de Conmebol

Arrancaron los enfrentamientos desde el martes 12 de agosto. Conoce todos los detalles de los partidos, horarios y qué canal los transmitirá en vivo

Partidos Copa Sudamericana, octavos de

Dónde ver PSG vs Tottenham EN VIVO HOY: canal TV online del partido por el título de la Supercopa de Europa 2025

Franceses e ingleses se enfrentan por el primer trofeo de la temporada de la UEFA. Conoce todos los detalles de este gran encuentro

Dónde ver PSG vs Tottenham

Partidos de hoy, miércoles 13 de agosto de 2025: programación, canales TV y resultados en vivo

Dos clubes peruanos competirán en los torneos de la Conmebol. Asimismo, se jugará la final de la Supercopa de Europa

Partidos de hoy, miércoles 13

Cienciano vs Bolívar EN VIVO HOY: minuto a minuto en La Paz por octavos ida de la Copa Sudamericana 2025

El ‘papá’ visitará al conjunto ‘celeste’ en el Hernando Sile de La Paz, donde intentará sorprender para sacar una ventaja de cara a la vuelta. Sigue todas las incidencias

Cienciano vs Bolívar EN VIVO

Alianza Lima vs U. Católica EN VIVO HOY: minuto a minuto en Matute por octavos ida de la Copa Sudamericana 2025

Los dirigidos por Néstor Gorosito buscarán seguir haciendo historia en el certamen internacional. Ahora reciben a un elenco ecuatoriano que fue líder en su grupo de la Sudamericana. Sigue las incidencias

Alianza Lima vs U. Católica
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Excanciller llamó ”fantoche” y “títere

Excanciller llamó ”fantoche” y “títere de Gustavo Petro” a Daniel Quintero, candidato que izó la bandera de Colombia

Patricia Benavides no irá al JNE: Junta de Fiscales Supremos rechaza propuesta y se queda en el Ministerio Público

José Jerí queda fuera de investigación por violación sexual: Las razones de Tomás Gálvez para archivar el caso

Dina Boluarte promulgará hoy ley de amnistía para policías y militares y hace caso omiso a pedido de la CIDH

Confirman visita de Dina Boluarte a Santa Rosa luego de acusación de Gustavo Petro por supuesta violación límites fronterizos

ENTRETENIMIENTO

Milenka Nolasco triste porque Emilio

Milenka Nolasco triste porque Emilio Jaime la mandó a la friendzone: “Me dolió mi corazoncito”

Fans de Cristian Castro en Perú exigen que el concierto se realice en el Estadio Nacional o San Marcos: “Ofende que sea en Costa 21″

Cristian Castro en Perú: fecha, hora, venta de entradas y todos los detalles de su esperado concierto

Madre de la hija de Chevy, exintegrante de Esto es Guerra, lo acusa de golpearla: “Agresión psicológica siempre hubo”

Mario Irivarren evita responder si sigue siendo amigo de Alejandra Baigorria y ella lo enfrenta: “Le deseo lo mejor”

DEPORTES

Partidos Copa Sudamericana, octavos de

Partidos Copa Sudamericana, octavos de final ida HOY: horarios y canales de TV de los duelos del torneo de Conmebol

Dónde ver PSG vs Tottenham EN VIVO HOY: canal TV online del partido por el título de la Supercopa de Europa 2025

Partidos de hoy, miércoles 13 de agosto de 2025: programación, canales TV y resultados en vivo

Cienciano vs Bolívar EN VIVO HOY: minuto a minuto en La Paz por octavos ida de la Copa Sudamericana 2025

Alianza Lima vs U. Católica EN VIVO HOY: minuto a minuto en Matute por octavos ida de la Copa Sudamericana 2025