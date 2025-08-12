Racing visitará a Peñarol por la ida de los octavos de final de la Libertadores: hora, TV y posibles formaciones

Racing Club visitará a Peñarol por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores. La cita comenzará a las 21:30 en el estadio Campeón del Siglo y contará con el arbitraje del brasileño Raphael Claus (televisará Fox Sports). El equipo argentino, que viene de alzar la Sudamericana a fines de 2024 y obtuvo la Recopa a principios de 2025, pretende mostrar credenciales de candidato ante un histórico como el Manya.

La expectativa en torno a la presencia de Marcos Rojo en la lista de concentrados de la Academia para el viaje a Montevideo marcó la previa del duelo ante Peñarol por los octavos de la Copa. Tras una serie de trámites administrativos que demoraron su incorporación, el defensor argentino finalmente integró la delegación y ocuparía un lugar en el banco de suplentes, lo que representa una novedad relevante para el equipo dirigido por Gustavo Costas.

El encuentro enfrentará a dos equipos que llegan con realidades distintas. Racing viene de igualar 1-1 frente a Boca Juniors en la Bombonera, en un partido correspondiente a la cuarta fecha del Torneo Clausura de la Liga Profesional. El equipo de Avellaneda se adelantó en el marcador gracias a un tanto de Santiago Solari, pero Milton Giménez selló la igualdad en los minutos finales. Este resultado dejó sensaciones encontradas, ya que el desarrollo del juego fue trabado y con escasas situaciones de peligro.

La principal preocupación para el cuerpo técnico de Racing radica en la ausencia de Ignacio Rodríguez, quien debió abandonar el campo a los siete minutos del segundo tiempo tras recibir un golpe en el tobillo. Posteriormente, los estudios confirmaron que sufrió un esguince leve, lo que lo marginará del compromiso en Uruguay. Para suplir esta baja, Gabriel Rojas ocupará su lugar en la alineación inicial.

En cuanto a las variantes, el arquero y capitán Gabriel Arias regresará a la titularidad tras superar un desgarro en el bíceps femoral, lesión que lo mantuvo fuera de las canchas durante varias fechas y que obligó a Facundo Cambeses a custodiar el arco. Además, Santiago Solari volverá al once inicial en reemplazo de Tomás Conechny. En la defensa, se prevé que Marco Di Cesare reemplace a Franco Pardo.

Por el lado de Peñarol, el equipo dirigido por Diego Aguirre atraviesa un momento positivo tras imponerse por 3-0 a Nacional en el Superclásico uruguayo, correspondiente a la segunda fecha del Torneo Clausura local. Este triunfo, sumado a la victoria por 2-1 ante Progreso en el debut, le permite liderar el certamen con seis puntos sobre seis posibles.

El entrenador uruguayo apostaría por la continuidad del equipo que venció a Nacional, manteniendo las novedades que sorprendieron el fin de semana: el debut del arquero chileno Brayan Cortés en lugar de Martín Campaña, la inclusión de Emanuel Gularte por Pedro Milans y la presencia de Diego García en reemplazo de David Terans.

El choque entre Racing y Peñarol no solo representa el inicio de una serie eliminatoria clave en la Copa Libertadores, sino que también pone a prueba la capacidad de ambos equipos para sobreponerse a sus respectivas circunstancias: los argentinos, con la expectativa por el debut de su refuerzo y la necesidad de suplir bajas sensibles; los uruguayos, con el envión anímico de un clásico ganado y la consolidación de un once que ha mostrado solidez en el arranque del torneo local.

Probables formaciones:

Peñarol: Brayan Cortés; Emanuel Gularte, Javier Méndez, Nahuel Herrera, Maximiliano Olivera; Ignacio Sosa, Jesús Trindade, Javier Cabrera, Leonardo Fernández, Diego García; y Maximiliano Silvera. DT: Diego Aguirre

Racing: Gabriel Arias; Marco Di Cesare, Agustín Garcia Basso, Santiago Sosa; Facundo Mura, Juan Nardoni, Agustín Almendra, Gabriel Rojas; Santiago Solari, Duván Vergara y Adrián Martínez. DT: Gustavo Costas

Estadio: Campeón del Sigo

Hora: 21.30

Árbitro: Raphael Claus (Brasil)

VAR: Wagner Reway (Brasil)

Televisará: Fox Sports