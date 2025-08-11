Perú Deportes

Universitario vs Palmeiras: día, hora y canal TV del duelo de ida por octavos de final de la Copa Libertadores 2025

La ‘U’ buscará dar el golpe contra uno de los rivales más temibles del continente. Revisa todos los detalles del primer encuentro contra el ‘verdao’

Eliezer Benedetti

Por Eliezer Benedetti

Universitario recibe a Palmeiras en el partido de ida de octavos de final de la Copa Libertadores 2025. Crédito: Prensa clubes

La Copa Libertadores 2025 retoma su calendario y la expectativa en Perú gira en torno al enfrentamiento entre Universitario de Deportes y Palmeiras por los octavos de final. El equipo ‘crema’, bicampeón nacional y único representante peruano en la actual edición, afrontará un duelo clave con el objetivo de dar la gran sorpresa ante uno de los planteles más fuertes del continente. En la presente nota, te compartimos toda la información sobre el partido de ida entre ambos clubes.

El cuadro dirigido por Jorge Fossati atraviesa una etapa marcada por la regularidad y los logros. Desde el centenario del club, la ‘U’ consiguió el bicampeonato nacional e hiló una racha histórica en torneos cortos, coronándose un mes atrás en el Torneo Apertura 2025 y manteniéndose hoy entre los protagonistas en el Clausura. De cara al compromiso frente al ‘verdao’, el plantel de Ate ha sabido mantenerse con un rendimiento sólido y espera seguir en ese camino.

Para acceder a octavos de final de la Copa Libertadores 2025, Universitario terminó en el segundo puesto del Grupo B, superando una serie exigente que compartió con River Plate, Independiente del Valle y Barcelona SC. Los ‘cremas’ sumaron ocho puntos, tras registrar dos triunfos, dos empates y dos derrotas, mostrando efectividad de local y capacidad para sacar unidades claves fuera de casa, lo que les permitió avanzar por diferencia de goles sobre IDV.

Por su parte, Palmeiras llega como favorito absoluto luego de completar una fase de grupos impecable. El cuadro paulista lideró el Grupo G con puntaje perfecto: seis victorias en seis partidos, 17 goles a favor y apenas 4 en contra. Si bien quedó eliminado de la Copa Brasil ante Corinthians recientemente, mantiene alta la expectativa en el Brasileirao, donde ocupa el tercer lugar y busca consolidarse en instancias decisivas tanto a nivel local como internacional.

El DT uruguayo se incomodó por la falta de eficacia de la 'U' pese a triunfo 1-0, y envió mensaje al 'verdao'. (Video: GOLPERU)

Sin duda, la eliminatoria representa un desafío mayor para la ‘U’. Medirse ante Palmeiras, considerado uno de los planteles más formidables de Sudamérica en la actualidad, supone una prueba de fuego para evaluar el crecimiento del conjunto merengue, que sueña con volver a posiciones de privilegio en la Libertadores y alimentar el entusiasmo de su afición.

Universitario vs Palmeiras: día, hora y canal TV del partido de ida

La llave entre Universitario y Palmeiras arrancará este jueves 14 de agosto con el enfrentamiento de ida. Este primer choque entre ambos equipos está previsto para iniciar a las 19:30 horas de Perú, de acuerdo a la programación oficial de la Conmebol. El escenario que albergará este encuentro será el Estadio Monumental, donde los ‘cremas’ esperan lograr un buen resultado.

La transmisión oficial de la contienda estará a cargo de la señal internacional de ESPN, que cuenta con los derechos exclusivos de la Copa Libertadores 2025. Asimismo, los fanáticos podrán seguir el duelo en directo a través de la plataforma Star Plus, disponible para cualquier dispositivo móvil u ordenador. En Infobae Perú se realizará una cobertura especial minuto a minuto de este choque con las incidencias, goles y mejores jugadas en tiempo real.

  • Día: jueves 14 de agosto
  • Hora: 19:30 (hora peruana)
  • Estadio: Monumental, Lima
  • Transmisión: ESPN y Star Plus
Detalles del partido de ida entre Universitario y Palmeiras, que se jugará en el Estadio Monumental. Crédito: Conmebol

Un desafió trascendental para Universitario

La ciudad de Lima se prepara para una noche de Copa marcada por la expectativa y el desafío de Universitario ante la jerarquía de Palmeiras. El partido servirá para medir las reales aspiraciones del conjunto ‘crema’ en su regreso a los primeros planos internacionales y pondrá a prueba la fortaleza de ambos clubes en una serie de eliminación directa que promete emociones hasta el final.

