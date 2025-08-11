Estadio Monumental de Lima volverá a ser sede de la final de la Copa Libertadores: presidente de la Conmebol hizo oficial la elección

Evento se llevará a cabo en noviembre. (Video: Conmebol)

Tras meses de incertidumbre sobre el recinto que acogerá la final de la Copa Libertadores 2025, la Conmebol ha dispuesto que el Estadio Monumental de Lima se vista de gala para albergar el partido más importante del año a nivel de clubes. Así lo dio a conocer Alejandro Domínguez, presidente del ente rector del fútbol sudamericano.

En abril de este año, el paraguayo llegó al país para coordinar la elección de Lima como sede de la final. En ese panorama, tanto las autoridades estatales como deportivas no especificaron qué escenario sería el elegido. En carpeta se contemplaban los estadios Nacional y Monumental, ambos con la infraestructura y capacidad para acoger la cita.

Pero esta tarde la espera terminó y Alejandro Domínguez, presidente de la Conmebol, compartió la esperada noticia a través de sus redes sociales. “¡La final de la CONMEBOL Libertadores 2025 se jugará en el estadio Monumental de Lima!“, anunció el directivo paraguayo. Asimismo, refrendó la fecha del cotejo, pactado para el sábado 29 de noviembre.

La Conmebol eligió al Estadio Monumental como sede de la final de la Copa Libertadores. Crédito: Universitario/Alejandro Domínguez

El club Universitario de Deportes también celebró la elección. “Nuestro Monumental U vuelve a hacer historia y recibirá por segunda vez la final de la Libertadores“, publicó el cuadro ‘merengue‘. “¡El más campeón, una vez más, en los ojos del mundo!“, complementaron.

En esa línea, el club agradeció al ente del fútbol sudamericano por “por la confianza depositada en nuestra institución y en el Perú“, de acuerdo con el portal oficial de la escuadra de Odriozola. Además, aseguraron que la designación es “una oportunidad invaluable para seguir posicionando al fútbol sudamericano en el más alto nivel competitivo y organizativo“.

De esta manera, tras una visita de Domínguez al estadio Monumental, la organización se decantó por elegirlo como sede del torneo. Será la segunda vez que este estadio es escenario de la final de la Copa Libertadores. En 2019, se inauguró el formato de final única en la capital peruana con un encuentro antológico entre River Plate y Flamengo.

Alejandro Domínguez dio a conocer la noticia mediante su cuenta de X.

El agradecimiento de Alejandro Domínguez

La correcta organización de la final de la Copa Libertadores 2019 volvió a posicionar a Lima como una firme candidata para esta nueva edición del torneo. Alejandro Domínguez se reunió con las autoridades correspondientes y no dudó en volver a traer el encuentro decisivo de la ‘gloria eterna‘ al país.

Mediante su cuenta oficial, el mandamás de la Conmebol dedicó una publicación en agradecimiento a la Federación Peruana de Fútbol y a Agustín Lozano, presidente del ente máximo del fútbol nacional. El mensaje no obvia a Universitario de Deportes. “Por trabajar en conjunto con la CONMEBOL para que hoy podamos confirmar al Monumental de Lima como sede de la gran final de la CONMEBOL Libertadores“, sostuvo.

El post es acompañado de un video de la visita de Domínguez a las instalaciones del estadio Monumental. Junto a él aparece el citado Agustín Lozano y quien era administrador de Universitario hasta hace una par de semanas, Jean Ferrari. “¡Estoy seguro que será otro evento a la altura de los mejores del mundo y que viviremos una fiesta del fútbol!“, concluyó.

Alejandro Domínguez, Agustín Lozano y Jean Ferrari ultimaron detalles sobre la designación del estadio Monumental. Crédito: X Sebastián Domínguez

Una final inolvidable

En 2019, Conmebol cambió las reglas del juego sobre las final de la Copa Libertadores y Sudamericana. A partir de ese año, se jugaría a partido único —copiando el modelo europeo— y se dejaría en el pasado el tradicional ida y vuelta.

River Plate y Flamengo estrenaron el nuevo formato en el estadio Monumental de Lima, quien reemplazó al estadio Nacional de Chile. El país sureño estaba sumido en una convulso momento social que requirió el cambio de sede.

El Monumental limeño fue escenario de una final para los libros. El ‘millonario‘ buscaba revalidar el título y se puso adelante en el luminoso con un gol de Rafael Santos Borré. Cuando el equipo del ‘muñeco‘ acariciaba el título, apareció Gabriel Barbosa para darle vuelta al marcado en tres minutos, los finales del compromiso.

‘Gabigol‘, el héroe del ‘mengao‘ en Lima. Crédito: REUTERS/Henry Romero/File Photo