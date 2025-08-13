Estudiantes abrirá su serie de octavos de final de la Copa Libertadores ante Cerro Porteño en Paraguay: hora, TV y formaciones

Estudiantes de La Plata se prepara para dar el primer paso en los octavos de final de la Copa Libertadores 2025, con una visita de alto riesgo a Cerro Porteño este miércoles desde las 19 en el Estadio La Nueva Olla de Asunción. El equipo argentino llega fortalecido tras una racha positiva en la Liga local y busca aprovechar el envión anímico en la serie de eliminación directa ante un rival con bajas sensibles y un invicto que se vuelve un desafío para los de Eduardo Domínguez. El árbitro será el chileno Piero Maza y televisará Fox Sports.

El Pincha viaja a Paraguay sostenido en tres victorias consecutivas, que incluyeron triunfos en La Plata ante Huracán, en Avellaneda contra Racing y frente a Independiente Rivadavia en su estadio. Esos desempeños lo posicionaron como uno de los punteros de la Zona A y permitieron despejar dudas sobre su funcionamiento colectivo e individualidades. Además, Estudiantes ganó su grupo en la Copa Libertadores, igualado en puntos con Botafogo, pero con una mejor diferencia de gol que le otorgó el primer puesto en la clasificación.

Con el sueño copero como objetivo central en la segunda parte del año, Domínguez mantuvo el hermetismo en la conformación del equipo. La principal incógnita pasa por el mediocampo, donde define entre Mikel Amondarain y Alexis Castro. El juvenil debutó con buen rendimiento y pelea por el puesto con el ex Tigre y Colón, ausente en el compromiso anterior. A esto se suman dos bajas clave en la zona media: Gabriel Neves y Ezequiel Piovi no podrán jugar por lesión y se quedaron en Argentina. Como novedad, el último refuerzo, Leonardo Suárez, aparece entre las alternativas y podría ocupar un lugar en el banco de suplentes por primera vez.

La actualidad de Cerro Porteño muestra un panorama diferente en cuanto a bajas. El conjunto dirigido por Diego Martínez afronta el partido sin dos pilares de su equipo: Gustavo Velázquez y Gastón Giménez, ambos ausentes por cuestiones médicas, mientras que Robert Piris Da Motta no estará disponible por acumulación de tarjetas amarillas. Estas ausencias representan un reto importante para un plantel que logró mantener un invicto de ocho partidos y que lidera el torneo Clausura paraguayo tras igualar 0-0 ante Nacional.

El entrenador argentino que dirige al Ciclón de Barrio Obrero anticipó un duelo táctico intenso. “Vamos a enfrentar a un rival que viene con buenos resultados, que tiene un gran plantel y mucho tiempo de trabajo con su entrenador, al que conocemos bien porque ya lo enfrentamos”, declaró Martínez en la previa. El DT destacó la experiencia de su adversario y anticipó un partido de detalles: “Hay que tratar de aprovechar las debilidades de Estudiantes, en esos detalles va a estar la clave para pasar esta llave. Llegamos bien, con muchas ganas de hacer una gran llave. El equipo que gane más en duelos individuales va a tener la clave para ganar la serie. Hay una estructura colectiva que tratamos de llevar adelante, esa estructura tiene que estar acompañada de ganar duelos individuales”.

Por el lado del León, el técnico Domínguez valoró el momento de sus dirigidos y optó por mantener ciertas incógnitas tácticas, especialmente sobre el posible uso de la línea de cinco defensores, utilizada con éxito en anteriores partidos de Copa. “Trabajamos de esta forma, siempre es una posibilidad. Entre lo que hicimos ahora y vamos a hacer mañana vamos a tener más seguridades y a partir de ahí definiremos la formación. Sabemos que es un equipo que se puede amoldar bien a la línea de cinco y cuando lo utilizamos en Copa le sacamos réditos. Entonces, es claro que corre esta situación en estas instancias”, explicó el DT en conferencia.

La cita de este miércoles marcará un nuevo capítulo en la aspiración internacional del Pincha. Después de la serie en Asunción, el cruce se definirá la próxima semana en UNO.

Probables formaciones:

Estadio: La Nueva Olla (Asunción)

Árbitro: Piero Maza (Chile)

VAR: Rodrigo Carvajal (Chile)

Hora:

19.00 Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay

18.00 Chile, Venezuela, Bolivia y Miami (Estados Unidos)

17.00 Ecuador, Colombia y Perú

16.00 México

Televisación: Fox Sports