Deportes

Estudiantes abrirá su serie de octavos de final de la Copa Libertadores ante Cerro Porteño en Paraguay: hora, TV y formaciones

El Pincha intentará pisar con fuerza en su visita a la casa del Ciclón. Desde las 19, por Fox Sports

Guardar

Estudiantes de La Plata se prepara para dar el primer paso en los octavos de final de la Copa Libertadores 2025, con una visita de alto riesgo a Cerro Porteño este miércoles desde las 19 en el Estadio La Nueva Olla de Asunción. El equipo argentino llega fortalecido tras una racha positiva en la Liga local y busca aprovechar el envión anímico en la serie de eliminación directa ante un rival con bajas sensibles y un invicto que se vuelve un desafío para los de Eduardo Domínguez. El árbitro será el chileno Piero Maza y televisará Fox Sports.

El Pincha viaja a Paraguay sostenido en tres victorias consecutivas, que incluyeron triunfos en La Plata ante Huracán, en Avellaneda contra Racing y frente a Independiente Rivadavia en su estadio. Esos desempeños lo posicionaron como uno de los punteros de la Zona A y permitieron despejar dudas sobre su funcionamiento colectivo e individualidades. Además, Estudiantes ganó su grupo en la Copa Libertadores, igualado en puntos con Botafogo, pero con una mejor diferencia de gol que le otorgó el primer puesto en la clasificación.

Con el sueño copero como objetivo central en la segunda parte del año, Domínguez mantuvo el hermetismo en la conformación del equipo. La principal incógnita pasa por el mediocampo, donde define entre Mikel Amondarain y Alexis Castro. El juvenil debutó con buen rendimiento y pelea por el puesto con el ex Tigre y Colón, ausente en el compromiso anterior. A esto se suman dos bajas clave en la zona media: Gabriel Neves y Ezequiel Piovi no podrán jugar por lesión y se quedaron en Argentina. Como novedad, el último refuerzo, Leonardo Suárez, aparece entre las alternativas y podría ocupar un lugar en el banco de suplentes por primera vez.

La actualidad de Cerro Porteño muestra un panorama diferente en cuanto a bajas. El conjunto dirigido por Diego Martínez afronta el partido sin dos pilares de su equipo: Gustavo Velázquez y Gastón Giménez, ambos ausentes por cuestiones médicas, mientras que Robert Piris Da Motta no estará disponible por acumulación de tarjetas amarillas. Estas ausencias representan un reto importante para un plantel que logró mantener un invicto de ocho partidos y que lidera el torneo Clausura paraguayo tras igualar 0-0 ante Nacional.

El entrenador argentino que dirige al Ciclón de Barrio Obrero anticipó un duelo táctico intenso. “Vamos a enfrentar a un rival que viene con buenos resultados, que tiene un gran plantel y mucho tiempo de trabajo con su entrenador, al que conocemos bien porque ya lo enfrentamos”, declaró Martínez en la previa. El DT destacó la experiencia de su adversario y anticipó un partido de detalles: “Hay que tratar de aprovechar las debilidades de Estudiantes, en esos detalles va a estar la clave para pasar esta llave. Llegamos bien, con muchas ganas de hacer una gran llave. El equipo que gane más en duelos individuales va a tener la clave para ganar la serie. Hay una estructura colectiva que tratamos de llevar adelante, esa estructura tiene que estar acompañada de ganar duelos individuales”.

Por el lado del León, el técnico Domínguez valoró el momento de sus dirigidos y optó por mantener ciertas incógnitas tácticas, especialmente sobre el posible uso de la línea de cinco defensores, utilizada con éxito en anteriores partidos de Copa. “Trabajamos de esta forma, siempre es una posibilidad. Entre lo que hicimos ahora y vamos a hacer mañana vamos a tener más seguridades y a partir de ahí definiremos la formación. Sabemos que es un equipo que se puede amoldar bien a la línea de cinco y cuando lo utilizamos en Copa le sacamos réditos. Entonces, es claro que corre esta situación en estas instancias”, explicó el DT en conferencia.

La cita de este miércoles marcará un nuevo capítulo en la aspiración internacional del Pincha. Después de la serie en Asunción, el cruce se definirá la próxima semana en UNO.

Probables formaciones:

Estadio: La Nueva Olla (Asunción)

Árbitro: Piero Maza (Chile)

VAR: Rodrigo Carvajal (Chile)

Hora:

19.00 Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay

18.00 Chile, Venezuela, Bolivia y Miami (Estados Unidos)

17.00 Ecuador, Colombia y Perú

16.00 México

Televisación: Fox Sports

Temas Relacionados

EstudiantesCerro PorteñoCopa Libertadores

Últimas Noticias

Cómo está Argentina en el medallero de los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025

En la capital de Paraguay se está llevando a cabo la segunda edición del evento que reúne a los mejores atletas juveniles del continente

Cómo está Argentina en el

Independiente iniciará su llave de octavos de final de la Sudamericana ante Universidad de Chile como visitante: hora, TV y formaciones

El Rojo, que tuvo un comienzo errático en el semestre, abrirá el cruce en el Estadio Nacional desde las 21.30

Independiente iniciará su llave de

La fascinación de los All Blacks tras visitar la Bombonera: “No podíamos creerlo, cantaron por tres horas”

Scott Robertson, entrenador del equipo de rugby neozelandés, dio detalles de la excursión al estadio de Boca Juniors

La fascinación de los All

Real Madrid dio a conocer los detalles de la presentación oficial de Franco Mastantuono como nuevo fichaje

El ex River Plate se pondrá por primera vez la camiseta blanca este jueves 14 de agosto en una conferencia de prensa pautada para las 8 de la mañana (hora Argentina)

Real Madrid dio a conocer

Stefano Di Carlo habló sobre su proyecto de cara a las elecciones de River Plate y se refirió al futuro de Marcelo Gallardo como DT

El candidato a presidente por el oficialismo brindó una extensa entrevista en la que se refirió al futuro del club

Stefano Di Carlo habló sobre
ÚLTIMAS NOTICIAS
San Juan: un deportista perdió

San Juan: un deportista perdió la vida luego de un grave accidente con un parapente

Claudio Contardi fue condenado a 19 años de prisión por abusar sexualmente de Julieta Prandi y quedó detenido

Detuvieron al nuevo jefe de la barra brava de Rosario Central

Así fue el momento en el que Claudio Contardi fue condenado a prisión en el juicio contra Julieta Prandi

El singular reclamo en la cárcel del “Concheto” Álvarez, el asesino múltiple que recibirá una indemnización millonaria

INFOBAE AMÉRICA
El jefe de la OTAN

El jefe de la OTAN habló a 48 horas de la cumbre entre Trump y Putin: “La pelota está en el tejado del presidente ruso”

Nacieron cuatro cachorros de león de Berbería, una especie muy rara cuya población se encuentra extinta en estado salvaje

Bolivia: ratifican la prisión preventiva de la aliada de Evo Morales que amenazó con “contar muertos”

Nepal ofrece permisos gratuitos para escalar 97 nuevas cumbres y desafía la saturación del Everest

Expertos alertan sobre los riesgos de la luz LED para la salud ocular y la seguridad vial

TELESHOW
Julieta Prandi habló después de

Julieta Prandi habló después de la condena a su exmarido por abuso sexual: “Siento que hoy empiezo a vivir”

La táctica de Evangelina Anderson para identificar las malas ondas en el ambiente: “Sale blanquito”

Julieta Prandi se descompensó luego de conocer la condena a su exmarido

Wanda Nara mostró su recorrido por México: shopping, cultura y una noche de sabores y amigos

Julieta Prandi habló antes de salir para los tribunales: “Espero una sentencia ejemplificadora”