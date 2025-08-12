Vélez enfrentará a Fortaleza en Brasil por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores: hora, TV y formaciones

Vélez se medirá ante Fortaleza en la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores

Se reanuda la actividad de la Copa Libertadores de América. Vélez jugará la ida de los octavos de final en Brasil frente al Fortaleza. El encuentro, que se desarrollará en el Arena Castelao comenzará a las 19 horas, tendrá como árbitro al paraguayo Derlis López y será televisado por Fox Sports.

El equipo que dirige Guillermo Barros Schelotto llega a este duelo de mata-mata luego de una derrota 1-0 ante San Lorenzo por el Torneo Clausura, lo que dejó al Fortín en zona de clasificación a playoff pero a dos puntos del descenso en la Tabla Anual. Sin embargo, el Mellizo no guardará titulares y pondrá lo mejor que tiene a disposición en busca de un gran resultado de cara a la revancha del próximo martes en el estadio José Amalfitani del barrio de Liniers.

Del otro lado, Fortaleza atraviesa una grave crisis futbolística y viene de ser goleado 5-0 por Botafogo como local por la fecha del Brasileirao. Tras 18 partidos jugados, el conjunto que dirige Renato Paiva (reemplazó al argentino Juan Pablo Vojvoda) se encuentra antepenúltimo en la tabla de posiciones y en zona de descenso, a tres puntos del Vitória, que se está salvando de caer a la segunda división. Los Leones del Pici apenas ganaron tres partidos en el campeonato, empataron seis y perdieron 9. En la siguiente jornada visitarán al Fluminense por la fecha 20.

En cuanto al camino de ambos equipos en la Copa Libertadores, el Fortín finalizó primero del Grupo H, con 11 puntos (3 victorias, 2 empates y 1 derrota) por delante de Peñarol de Uruguay (segundo), San Antonio Bulo Bulo de Bolivia (clasificó a Copa Sudamericana) y Olimpia de Paraguay. En tanto que el elenco del norte de Brasil concluyó como escolta de Racing del Grupo E, con 8 unidades (2 triunfos, 2 igualdades y 2 caídas), por encima de Bucaramanga de Colombia y Colo Colo de Chile.

Acerca del historial, no se registran antecedentes previos de enfrentamientos oficiales entre ambos equipos. No obstante, Vélez se midió en CONMEBOL ante 11 equipos de Brasil (Atlético Paranaense, Corinthians, Cruzeiro, Flamengo, Gremio, Internacional de Porto Alegre, Palmeiras, Ponte Preta, Santos, Red Bull Bragantino y San Pablo). El Fortín disputó 47 partidos frente a equipos brasileños. Logró 16 triunfos, 12 empates y 19 derrotas, con 52 goles a favor y 61 en contra. Además, con Derlis López como árbitro, el conjunto de Liniers no perdió. El 20 de mayo de 2021 derrotó 2-1 a Unión La Calera de Chile en fase de grupos y empató el 29 de octubre de 2020 con Peñarol de Uruguay por Copa Sudamericana.

Probables formaciones:

Fortaleza: Vinícius Silvestre; Tinga, Benjamín Kuscevic, Gustavo Mancha, Diogo Barbosa; Lucas Sasha, Matheus Rossetto, Lucca Prior; Breno Lopes, Marinho y Deyverson. DT: Renato Paiva.

Vélez: Tomás Marchiori; Jano Gordon, Emmanuel Mammana, Lisandro Magallán, Elías Gómez; Rodrigo Aliendro, Claudio Baeza, Tomás Galván; Machuca o Matías Pellegrini, Braian Romero y Maher Carrizo. DT: Guillermo Barros Schelotto.

Estadio: Arena Castelao

Árbitro: Derlis López (Paraguay)

VAR: Ulises Meireles (Paraguay)

Hora: 19

TV: Fox Sports

LOS CRUCES DE OCTAVOS DE FINAL DE LA COPA LIBERTADORES