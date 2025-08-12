Deportes

EN VIVO l Nacional vs. São Paulo: los Verdolagas reciben al Tricolor por la ida de los octavos de la Copa Libertadores

El equipo dirigido por Javier Gandolfi busca conseguir una victoria contra el equipo de Hernán Crespo para llegar con cierta ventaja a la vuelta en territorio brasileño

Los Verdolagas se han enfrentado
19:43 hsHoy

Qué bajas tendrá Nacional para duelo por la Copa Libertadores

El informe, divulgado el 11 de agosto de 2025, detalló la situación de Dairon Asprilla, que sufrió “contusión en rodilla derecha” y estará inhabilitado durante 10 días; Juan José Rosa, intervenido por lesión meniscal de rodilla derecha, cuyo proceso de recuperación tras artroscopia tendrá una incapacidad proyectada de 14 semanas; y Andy Batijoa, que presentó lesión muscular en el bíceps femoral del muslo izquierdo, con pronóstico de 14 semanas de incapacitación.

A las bajas de largo aliento se suma la de Andrés Sarmiento, apartado temporalmente a raíz de una fatiga muscular en el isquiotibial derecho. De acuerdo al comunicado médico, el retorno de Sarmiento a las canchas se definirá según evolución, manteniendo así la incógnita sobre su disponibilidad para los partidos venideros. La lista de ausentes se completa con Facundo Batista, que enfrenta una “fractura de huesos propios de nariz”, situación que de igual manera condiciona su regreso a la competencia conforme al desarrollo de su proceso de recuperación.

El cuadro Verdolaga se verá
19:44 hsHoy

Bienvenidos al EN VIVO del duelo entre Atlético Nacional y São Paulo, válido por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores de América. Los Verdolagas buscan regresar a los cuartos de final del certamen frente a uno de los equipos más grandes de Brasil.

