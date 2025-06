Esmeralda Sánchez aclaró polémica con Antonio Rizola y respondió si jugará por la selección peruana de vóley

La líbero de Alianza Lima se refirió a la posibilidad de ser convocada a la selección peruana de vóley. (Entre Ceja y Ceja)

Esmeralda Sánchez fue uno de los talentos nacionales más destacados en la última edición de la Liga Peruana de Vóley. La líbero lideró a Alianza Lima hacia la obtención del tan ansiado bicampeonato y muchos hinchas piden su regreso a la selección nacional para los próximos torneos.

Sin embargo, una polémica la alejó de la ‘bicolor’ meses atrás. Lo que ocurrió es que Esmeralda manifestó que no quería jugar por la escuadra peruana en ese momento y sus declaraciones no fueron tomadas de la mejor manera. Inclusive, el técnico Antonio Rizola apuntó contra la jugadora ‘blanquiazul’ en una entrevista realizada a finales del 2024.

Hace poco también el estratega brasileño volvió a hablar sobre las voleibolistas que le dijeron que no a Perú, entre ellas mencionó a Sánchez, desatando múltiples de críticas hacia la líbero y las demás deportistas mencionados en medio de la disputa de las finales de la Liga Peruana.

La capitana de Alianza no se pronunció sobre ese tema hasta el pasado lunes 2 de junio cuando abordó la controversia en diálogo con el programa de Youtube llamado ‘Entre Ceja y Ceja’. En primera instancia, dejó en claro que nunca le cerró las puertas a la ‘blanquirroja’ y manifestó que respeta las opiniones de Rizola y Cecilia Tait, más no le da mucha importancia.

“No lo sé, yo nunca cerré las puertas de la selección, se habló de eso, me criticaron por ese tema, salió Cecilia, respeto mucho las opiniones de las personas, hoy por hoy, creo que tengo la capacidad de poder escuchar cosas buenas y cosas malas, las recibo de quién venga, sin desmerecer a las personas, pero creo que nunca cerré las puertas a la selección, nunca dije ‘no quiero volver más a la selección’, simplemente di mi punto de vista”, comenzó.

Esmeralda reveló la verdadera razón de su ausencia en la selección peruana. “Nadie sabe lo que vivimos en tema de selección, en tema de clubes y en ese momento prioricé mi paz mental, no la pasaba bien, no lo digo solo en selección, por temas personales que yo estaba viviendo, simplemente quería tomarme un respiro, no tenía vacaciones hace 10 años, entonces pensar todo el tiempo en vóley, no disfrutar tiempo de calidad, te agota”.

Esmeralda Sánchez aclaró polémica con Antonio Rizola y confesó si jugaría por la selección peruana de vóley.

¿Volverá a la selección peruana de vóley?

Instantes después, Esmeralda Sánchez confesó su deseo de volver a defender a su país. “Las decisiones que nosotros como deportistas tomamos la hacemos por el bien de nosotras, quién no quiere representar al Perú, yo lo hecho y me encanta cantar el himno, ponerme la mano en el pecho, pero hay momentos o decisiones que las tienes que tomar, hoy por hoy, no tengo las puertas cerradas a selección, me gustaría, claramente me gustaría estar en la selección”.

Eso sí, la líbero nacional develó que Antonio Rizola y su comando técnico no han tenido comunicación con ella para que forme parte de la selección peruana en la Copa Sudamericana y Copa Panamericana, las cuales se celebrarán este mes y el siguiente en Brasil y México, correspondientemente.

“No se ha comunicado, todavía no sale la lista de convocadas, pero todavía no estoy cerrando si quiero aceptar o no quiero aceptar, simplemente si se da la oportunidad, lo conversaré con el comando técnico, pero aclarando esto, respeto las decisiones de los demás, también quiero que respeten mis decisiones”, cerró.

Esmeralda Sánchez se convirtió en bicampeona nacional con Alianza Lima tras ganarle la final a Regatas Lima.

La lista de convocadas de la selección peruana de vóley, de acuerdo a declaraciones de Antonio Rizola, será publicada este martes 3 de junio mediante los canales oficiales de la Federación Peruana de Vóley (FPV). La primera reunión se dará el viernes 6 y los entrenamientos arrancarán el próximo lunes 9.