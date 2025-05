Antonio Rizola reveló los nombres de las jugadoras que rechazaron su convocatoria para la selección peruana de vóley: “Yo respeto a todas”

El DT brasileño nombró a las voleibolistas que decidieron no vestir la ‘bicolor’ en esta nueva etapa, tres de ellas de Alianza Lima. (Video: Radio Ovación)

Antonio Rizola dio inicio a su aventura como seleccionador de vóley del Perú el año pasado, después de un exitoso trabajo en Colombia, y guarda mucha ilusión con los desafíos internacionales que se aproximan. Sin embargo, el entrenador brasileño no tendrá a su disposición a todas las jugadoras que desearía para intentar llevar su proyecto a buen puerto, tras haber recibido varias respuestas negativas.

En una entrevista para ’aquiTVO’ de Radio Ovación, el experimentado entrenador comentó sobre la negativa de algunas jugadoras a representar al Perú bajo su dirección. Rizola expresó su sorpresa y desilusión ante la decisión de ciertas jugadoras de no aceptar la convocatoria para formar parte del equipo nacional. Además, destacó la importancia de priorizar al país por encima de cualquier otro interés.

“Infelizmente sí he tenido conversaciones con jugadoras que no desean jugar en la selección. En mi cabeza no entra que uno no quiera representar su país, por cualquier persona que sea. El país debe estar por delante de cualquier persona. Una no está obligada a ser amiga de ninguno, pero se trata de representar al país. Para mí es una alegría representar a otro país que no es el mío. Representé a Colombia y ahora a Perú, es un orgullo muy grande”, comentó el experimentado estratega.

En ese sentido, Antonio Rizola explicó que, en el proceso de selección del año pasado, todas las jugadoras convocadas aceptaron participar, excepto algunas que decidieron no hacerlo por razones personales. “Todas las que estuvieron convocadas fue porque aceptaron. Las que estaban en el grupo anterior y no aceptaron, yo no las convoqué. Solamente una de las que convoqué, Flavia Montes, vino, se presentó y después de dos días me dijo ‘tengo problemas personales y no quiero’. Yo respeto a todas, no voy a criticar a ninguna que no aceptó”, señaló.

Antonio Rizola reveló los nombres de las jugadoras que rechazaron su convocatoria a la selección peruana de vóley. Crédito: FPV

Las jugadoras que le dieron el “no” a Rizola

En medio de esa situación adversa, Antonio Rizola nombró a las jugadoras que le dieron una respuesta negativa después de comunicarse con ellas. El técnico brasileño indicó que tres voleibolistas de Alianza Lima como Maricarmen Guerrero, Clarivett Yllescas y Esmeralda Sánchez optaron por distanciarse de la ‘bicolor’. De la misma manera, Ginna López y Flavia Montes -ambas de la Universidad San Martín- prefirieron no integrarse a la nómina.

“Cada una señaló un problema personal, por el que no podían presentarse. Esmeralda dijo que no quería presentarse antes de salir la convocatoria. A las otras yo las llamé, pregunté y me dijeron que tienen prioridades diferentes en este momento. Por eso, se quedaron fuera”, explicó el DT del equipo patrio, haciendo énfasis en la negativa de la líbero aliancista.

Rizola también mencionó a Thaisa McLeod, que declinó su invitación de estar en la selección peruana por una situación complicada en su familia. “Me dijo que no podía aceptar la convocatoria porque estaba con muchos problemas de familia, que tenía que estar cuidando de la familia. Yo llamé a todas, cada una me presentó una razón y las que no tenían problemas, las convoqué”, expresó.

Esmeralda Sánchez participó del último proceso de la selección peruana de vóley con Francisco Hervás al mando. Crédito: Volleyball World

El entrenador brasileño finalizó afirmando que respeta la decisión de las jugadoras, pero reiteró su visión de que el representar a un país debe ser una prioridad para todas las convocadas. Desde la toma de su mando, la escuadra absoluta solo ha disputado un torneo oficial -la Copa Panamericana 2024-, en el que la ‘blanquirroja’ no pudo presentarse con todas sus figuras, ante la negativa e indisposición de varias, y culminó en el décimo lugar de la competencia.