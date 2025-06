Antonio Rizola reveló charla con Ángela Leyva y señaló por qué no la convoca a la selección peruana de vóley

El técnico brasileño lanzará una convocatoria en las próximas horas y adelantó que la exSan Martín no estará. (Latina TV)

Antonio Rizola está próximo a lanzar su convocatoria completa de la selección peruana de vóley de cara a la Copa Sudamericana y Copa Panamericana, las cuales se realizarán a final de este mes y el siguiente. En ese sentido, el técnico brasileño brindó una entrevista extensa y contó detalles de su llamado.

El seleccionador nacional dejó en claro que su lista saldrá este martes 3 de junio, pero estará compuesta en su totalidad por voleibolistas que disputaron la Liga Peruana de Vóley, a excepción de la armadora Yadhira Anchante, quien estuvo compitiendo en Italia hace poco.

Rizola aprovechó para explicar por qué no llamará a una de las referentes de los últimos tiempos del voleibol peruano, como lo es Ángela Leyva. El brasilero señaló, en conversación con el programa de Latina TV llamado ‘Somos Vóley’, que esperará la comunicación de la deportista dándole el visto bueno para que la incluya en su nómina.

“Ángela el año pasado manifestó que quería regresar a la selección peruana, vino, se presentó con contrato firmado en Turquía, este año cambió de equipo, me dice ‘profe, voy a regresar’, yo no voy a hacer la convocatoria de Ángela hasta el día que ella me diga ‘profe, tal día puedo estar’, porque pueden pasar muchas cosas”, comenzó.

El DT de la ‘bicolor’ agregó que Leyva se encuentra resolviendo algunos temas con su antiguo y nuevo equipo. Y es que la exSan Martín fichó recientemente por Beşiktaş JK de la Liga de Turquía y tiene que cerrar detalles con Aydin Buyuksehir Belediyespor.

“Ella está arreglando un nuevo contrato, cambió de club, en Europa infelizmente necesitas cerrar todo en el club anterior para poder salir, ella está arreglando las cosas, el momento en el que ella me llama, es una promesa personal, yo la convoco al día siguiente, porque quiero, ella para mí representa una generación ganadora y tiene una luz muy grande, ella no va a hacer ningún milagro acá, tiene que estar con el grupo juntos, ella tiene conocimiento de eso”, acotó.

Ángela Leyva fue anunciada como nueva jugadora de Beşiktaş JK hace cinco días.

Eso sí, Antonio afirmó que mantienen comunicación constante y Leyva está haciendo de todo para culminar sus temas en Europa, con el objetivo de pegar la vuelta a la selección peruana lo más antes posible. Por el momento, brillará por su ausencia en su lista de convocadas.

“Conmigo ella se comunicó todo el año, hablamos todo el año, cuando ella no jugaba, le escribía y le decía ‘¿por qué no jugó? ¿Qué te pasó?’, ella me explicaba, controlamos y estuvimos en contacto todo el año, ella quiere representar a su país, quiere regresar, pero necesita arreglar, si mañana, pasado mañana, un mes o para la segunda competencia, la convoco de una en el momento que ella está libre para regresar, ella va a hacer lo posible para anticipar esto“, cerró.

Antonio Rizola confirmó que no convocará a Ángela Leyva a la selección peruana de vóley y explicó el lamentable motivo.

Maguilaura Frías no puede salir de España por el trámite de su pasaporte

Antonio Rizola también se refirió al caso de Maguilaura Frías, otra deportista peruana que destacó en Europa. El estratega brasileño manifestó que la atacante se encuentra en medio de un trámite de su pasaporte español, lo cual no le permite salir de dicho país y venir a Perú. Si lo hace, perdería todo lo que ha avanzado.

“Maguilaura está con el trámite del pasaporte español, el pasaporte español para un atleta representa mucho, facilidades en contrato, el año pasado empezó el proceso y no está finalizado. Ella fue muy clara, está trabajando como entrenadora en su club, le fue muy bien este año, destacada en el club, pero si ella regresa pierde todo el trámite que está cuidando ahí”, finalizó.