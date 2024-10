Antonio Rizola reveló situación de Esmeralda Sánchez en la selección peruana de vóley: “En la vida hay consecuencias”

El seleccionador nacional dio a conocer la consideración que tuvo con la líbero de Alianza Lima para que juegue en la 'bicolor', pero posteriormente fue sorprendido por su negativa. (Crédito: Retirados Podcast)

La selección peruana de vóley ha dado inicio a una nueva era con Antonio Rizola al mando. Ante los malos resultados de la ´bicolor’ últimamente, la Federación eligió al brasileño para intentar resolver la crisis deportiva desde el banquillo, por lo que ya se puso manos a la obra. No obstante, el DT ha encontrado algunas trabas en el inicio de su proceso, como lo es la negativa de algunas voleibolistas de representar el país.

Uno de los casos que más llamó la atención en el entorno local fue el de Esmeralda Sánchez. La líbero de Alianza Lima expresó su rechazo a jugar en el combinado patrio, debido a los diversos problemas que han rodeado todo este tiempo al equipo. “Siento que no nos valoran lo suficiente para estar ahí. Ahora último nos pagaron con ropa. Entonces, un 99% de mi respuesta si me convocan o no es un no”, indicó meses atrás en una entrevista para ‘Retirados Podcast’.

En el mismo programa de Youtube, Antonio Rizola dio a conocer que no solo ella se negó a jugar por la selección, sino también otras jugadoras. Sin embargo, sobre el asunto específico de la voleibolista ‘blanquiazul’, el técnico brasileño señaló que las palabras que expresó la jugadora influyeron en su decisión de no contactarse con ella, pese a que hubo un primer acercamiento.

“Habló conmigo una vez, cuando finalizó la Liga Nacional. Personalmete le dije ‘usted, está en mis planes’. Me dijo ‘gracias profe’. Pasó una semana y mencionó que no quería estar. Si usted no quiere trabajar conmigo, no voy a llamarte para que lo hagas. Para todo en la vida hay consecuencias”, expresó el seleccionador nacional.

Esmeralda Sánchez participó del último proceso de la selección peruana de vóley con Francisco Hervás al mando. Crédito: Volleyball World

“Uno no puede salir a hablar públicamente cosas porque está en tensión. Yo puedo estar con una pistola en la cabeza, pero tengo que saber lo que voy a hablar, porque hay consecuencias. Esmeralda no habló conmigo, dijo que no quería estar y no la invité. Otras me escribieron que no podían estar por diversos motivos. Algunas no podían, otras no querían. Respeté la decisión de todas”, agregó.

Asimismo, Rizola indicó que hay varias opciones interesantes en el entorno nacional para cubrir esa posición en el campo. “Yo trato de mirar el otro lado y ver quién tiene la oportunidad. Tenemos a Andrea (Villegas), Mirian (Patiño), Pamela (Cuya) y dos más de la base que están subiendo. La posición en la que Perú tiene más atletas y de calidad es la líbero. Tenemos necesidades en otros niveles y vamos a seguir mejorando”, sentenció.

El difícil presente de Perú

La selección peruana pasa por uno de los peores momentos de su historia. La crisis se ha visto reflejada con los recientes resultados, con la ‘bicolor’ cayendo por primera vez al quinto lugar del Sudamericano de mayores. En ese contexto, Antonio Rizola explicó el panorama actual del país y señaló los diversos problemas que persisten y subsisten en este deporte.

Antonio Rizola es el entrenador de la selección peruana de vóley. - Crédito: Difusión

“La realidad que encontré en Perú fue peor de lo que yo imaginaba. De afuera uno ve los resultados y hace una estudio para entender el motivo. Todos estudian a Perú y a los adversarios. Cuando llego aquí, vi que los resultados numéricos eran muy malos. Hoy el país está quinto en Sudamérica y número 40 en el ránking mundial de mayores”, mencionó.

“No se va a recuperar esto en uno o dos años. Hay una metodología de trabajo totalmente equivocada, se piensa en jugar y no en entrenar. Hasta hoy 2024, se cree que una atleta debe ser tratada a gritos. Primero un entrenador debe darle condiciones físicas, técnicas y emocionales de trabajar; después te puede cobrar. Infelizmente, está muy concentrado en Lima el voleibol peruano. Hay que abrir un poco más. Sé que en provincias es más difícil, pero hay que buscar soluciones”, añadió.