Marina Scherer lloró al hablar de Esmeralda Sánchez y explicó por qué se fue de Alianza Lima tras ganar el bicampeonato

Mariana Scherer se despidió de Alianza Lima tras ganar el bicampeonato de la Liga Peruana de Voley 2025

Marina Scherer fue una de las deportistas protagonista del crecimiento en los últimos de Alianza Lima en la Liga Peruana de Vóley hasta la reciente consagración del bicampeonato del torneo.

La voleibolista brasileña se mantuvo en el club durante cuatro temporadas, consiguió dos subcampeonatos y se coronó con dos títulos nacionales. Fueron cuatro finales en las que el equipo de La Victoria sufrió ante Regatas Lima en dos ocasiones, pero luego consiguió superar a la Universidad San Martín (2023-2024) y al elenco ‘celeste’ en la presente temporada. Suma a su exitoso pasa por el equipo la obtención de la medalla de plata en el Sudamericano de clubes del 2025 con Alianza Lima y una distinción como mejor armadora la campaña anterior.

Sin embargo, Marina tras la final ante Regatas anunció que no seguiría en Alianza Lima. Días después fue anunciada como nuevo fichaje del equipo JAV Olímpico de España en la Liga Iberdrola, de la primera división y que en la temporada 2023-2024 ganó el triplete de títulos en la Liga, Copa de la Reina y Supercopa de su historia.

La despedida de Marina Scherer

La armadora de 31 años fue parte del documental ‘El camino del campeón’ y dio sus razones por la que decidió cambiar de rumbo en su carrera deportiva. Aseguró que se trata de una decisión personal y con ello abre una nueva etapa.

“Yo dejo Alianza por temas personales, pero también con ese sentimiento de tristeza, porque ‘¿Marina, querías irte?’ no, pero como deportista también entiendo que hay ciclos y momentos en la vida de un deportista que tú tienes que entenderlo y aceptarlo, que quizás ese ciclo termina aquí”, dijo Marina para Latina.

Mariana Scherer se despidió de Alianza Lima tras ganar el bicampeonato de la Liga Peruana de Voley 2025

No obstante, Scherer consideró que, si bien se aleja de Alianza Lima para seguir su trayectoria en Europa, prometió volver al equipo ‘blanquiazul’ y valoró la amistad con las voleibolistas del club durante los últimos años.

“Pero, no es un adiós definitivo, sino que un hasta luego, porque siempre será mi casa Alianza siempre será mi casa, Esas chicas siempre serán parte de mi familia, las quiero mucho, seguiré siempre acompañándolas y tarde el tiempo que tarde. Yo creo que en algún momento regresaré”, señaló.

Marina Scherer se conmueve por Esmeralda Sánchez

Scherer recordó el conmovedor video de su abrazo con la líbero Esmeralda Sánchez luego de ganar el título de la Liga Peruana de Vóley. Ambas, entre lágrimas se despedían debido a que el fichaje de Mariana estaba decidido.

La brasileña explicó que Esmeralda se convirtió en parte de su vida desde que llegó a Alianza Lima y se mostró agradecida por el apoyo recibido desde su llagada al Perú por parte de la capitana del equipo.

“Ese abrazo con Esmeralda fue muy importante porque estuvimos juntas desde el primer día que yo llegué a Alianza y no fue fácil esa primera llegada a Alianza porque al final yo venía para el puesto de Shiamara (Almeida) y ya sabía cómo era la historia de Shiamara de su lesión. No fue fácil. La ‘Chata’ como capitana siempre me apoyó. Somos compañeras fuera de la cancha, salimos a compartir, a compartir la vida también, somos confidentes de todo. Ese abrazo y esa despedida, cada vez que veo ese video se me caen las lágrimas”, agregó Scherer.

Mariana Scherer se despidió de Alianza Lima tras ganar el bicampeonato de la Liga Peruana de Voley 2025

Bienvenida Marina Scherer

La voleibolista fue anunciada oficialmente por su nuevo club JAV Olímpico. En el mensaje se destaca su trayectoria y calidad deportiva. Además, mencionar su participación en el bicampeonato de Alianza Lima.

“Bienvenida, Marina Scherer. Es un auténtico honor presentar a nuestra nueva jugadora ¡MARINA SCHERER! Una jugadora de nivel estratosférico, cuyo talento, potencia y visión de juego nos harán vivir momentos inolvidables. Su llegada no es solo un refuerzo: es un espectáculo para la vista, una jugadora que eleva el nivel del equipo desde el primer segundo. Marina viene de firmar una temporada brillante en la exigente liga peruana, donde defendió los colores del histórico Alianza Lima. Con el cuadro ‘blanquiazul’ no solo se convirtió en referente indiscutible, sino que fue pieza clave para lograr el bicampeonato. En su paso por Perú 🇵🇪 dejó una huella imborrable, y ahora llega para escribir una nueva historia con nosotros. Marina Scherer es sinónimo de clase, poder y pasión por el voleibol. Olimpilocos, el espectáculo está garantizado. ¡Bienvenida, Marina!”, citó el club en sus redes sociales.