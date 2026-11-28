Un aparcamiento subterráneo (Freepik)

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Se podría venir un gran cambio para el mercado peruano de estacionamientos. Los consumidores podrían pagar por estacionamiento según una tarifa por minuto y no por hora, como es usualmente aplicado en el país. Es más, esto se aplicaría por minuto efectivamente ocupado y sin redondear arriba.

“Cuando la retribución por el servicio de estacionamiento vehicular se determine por tiempo de permanencia, el titular fija la tarifa por minuto y calcula el importe sobre los minutos completos efectivamente utilizados”, señala el texto propuesto por Gustavo Segura de Renovación Popular en un nuevo proyecto de ley. Pero esto iría más allá.

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Se prohibiría el cobro por bloques mínimos de tiempo y el redondeo al alza del tiempo de permanencia. “Cuando corresponda un período gratuito por disposición legal o por oferta del titular y el usuario cumpla las condiciones aplicables, el cobro se calcula únicamente sobre los minutos completos que excedan dicho período”, agrega.

Solo podrías estar tres horas gratis si consumes en el establecimiento. - Crédito Google Maps

Cambios para los estacionamientos

¿Sabías que varios centros comerciales y supermercados en Perú no te cobran el estacionamiento si es que consumen en el local? Sin embargo, no todos lo hacen, no por el mismo tiempo, y no está estipulado en una sola Ley para todos por igual.

Ahora desde el Congreso se ha presentado un nuevo proyecto de ley para retornar al debate la gratuidad del estacionamiento en centros comerciales y supermercados, y otras medidas que fueron planteadas en años anteriores y que fueron observadas por el Ejecutivo.

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Primero, lo que propone Gustavo Segura de Renovación Popular es que los consumidores de establecimientos como centros comerciales, tiendas por departamento y supermercados puedan tener hasta tres horas gratis de estacionamiento, si hace compras en el establecimiento (o tiendas en centros comerciales).

Pero también el texto plantea cambiar el cobro por horas, que se aplica en el país, así como la instalación de cámaras para garantizar la seguridad en los locales de servicios de estacionamiento.

Te podrían dar estacionamiento gratuito si realizas compras en el local. - Crédito Difusión

“La presente Ley tiene como objeto establecer el uso gratuito de los estacionamientos para los usuarios dentro de los centros comerciales, tiendas por departamento y supermercados hasta por tres horas por cada ingreso, siempre que acrediten haber consumido en los mencionados establecimientos”, señala el texto del proyecto de ley.

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Pero eso no es todo. La propuesta busca que se regule “el cobro por el tiempo efectivamente utilizado cuando la retribución se determine por tiempo de permanencia, la información que debe proporcionarse al usuario antes del ingreso del vehículo y la determinación del importe a pagar en caso de pérdida de la constancia de ingreso”.

Específicamente, busca. vehicular que los centros comerciales, las tiendas por departamentos y los supermercados ofrecen a sus clientes como servicio complementario o accesorio sea gratuito durante los primeros ciento ochenta minutos (3 hora) de cada ingreso, “siempre que el usuario acredite la adquisición de bienes o servicios durante esa visita en el establecimiento o, en el caso de un centro comercial, en cualquiera de sus locales”. Pero también se plantean cambios para todo el sistema de servicios de estacionamiento.1

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El tráfico registrado en las tiendas mostró retrocesos durante varios meses de 2026, con impactos diferenciados según el periodo y el rubro comercial. En agosto, 19 de los 32 establecimientos analizados reportaron menos visitas (Crédito: Flavio Galvez Quintana/TikTok)

¿“Cláusulas abusivas”?

De igual manera, la propuesta plantea que “las condiciones ofrecidas para la prestación del servicio de estacionamiento son nulas de pleno derecho y se consideran no puestas en el contrato cuando contravengan las disposiciones de la presente Ley y de las normas correspondientes”.

Esto haría referencia directa a los cárteles donde estas empresas señalan que no se hacen responsables por robo o pérdida de objetos dentro de los automóviles.

Otro de los objetivos de la ley es “obligar a los establecimientos a instalar cámaras de videovigilancia con cobertura total y a conservar las grabaciones por 60 días, para hacer efectiva su responsabilidad por robos y daños”, según señala el autor del texto en su parte expositiva.

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Para eso el proyecto de ley contempla que se deba “instalar, mantener y operar un sistema de videovigilancia con cámaras de seguridad, con cobertura total y sin puntos ciegos en ingresos, salidas, pasillos, rampas y cada nivel, con la finalidad de prevenir y esclarecer delitos de robo, hurto, daños y actos de violencia contra los vehículos y las personas usuarias del servicio”.