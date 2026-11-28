Hoy, sábado 28 de noviembre, la agenda deportiva está cargada de partidos emocionantes: Estudiantes de La Plata y Palmeiras definirán al campeón de la Copa Libertadores, Alianza Lima se medirá con Perú Sub 19 por la Liga Peruana de vóley, Real Madrid chocará con Alavés por LaLiga, y mucho más.
Por un lado, el ‘verdao’ llega como favorito por su poderío futbolístico y económico. Del otro, aparece un ‘pincharrata’ pujante que buscará dar la sorpresa en el plano continental.
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Real Madrid recibe al Deportivo Alavés en el estadio Santiago Bernabéu, en un encuentro correspondiente a la jornada 14 de LaLiga. El equipo dirigido por José Mourinho ocupa el segundo puesto de la clasificación con 33 puntos.
El conjunto babazorro se presenta en Madrid desde la novena posición, con 16 unidades. Alavés buscará sostener su distancia respecto de los puestos de descenso.
Por otro lado, Alianza Lima se enfrentará a la selección peruana Sub 19 por la fecha 7 de la Liga Peruana de vóley 2026/2027. Las ‘blanquiazules’ jugarán su penúltimo cotejo antes de viajar a Sao Paulo para el Mundial de Clubes 2026.
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El combinado nacional buscará seguir agarrando ritmo para afrontar los próximos desafíos internacionales y tienen el gran reto de celebrar su primer triunfo en el torneo nacional.
Partido de Copa Libertadores
- Estudiantes de La Plata vs. Palmeiras (15:00 horas / Estadio Centenario de Montevideo / ESPN y Disney+)
Partidos de la Liga Peruana de vóley
- Olva Latino vs. Rebaza Acosta (14:45 horas / Polideportivo Lucha Fuentes / Latina TV, web y aplicativo)
- Alianza Lima vs. Perú Sub-19 (17:00 horas / Polideportivo Lucha Fuentes / Latina TV, web y aplicativo)
- Universidad San Martín vs. Atlético Atenea (19:00 horas / Polideportivo Lucha Fuentes / Latina TV, web y aplicativo)
Partidos de LaLiga
- Real Betis vs. Rayo Vallecano (08:00 horas / Estadio de La Cartuja / Disney+)
- Málaga vs. Athletic Club (10:15 horas / Estadio La Rosaleda / DSports y DGO)
- Elche vs. Atlético de Madrid (12:30 horas / Estadio Martínez Valero / DSports y DGO)
- Real Madrid vs. Alavés (15:00 horas / Estadio Santiago Bernabéu / Disney+)
Partidos de Premier League
- Leeds United vs. Coventry (10:00 horas / estadio Elland Road / Disney+)
- Manchester United vs. Brentford (10:00 horas / Old Trafford / Disney+)
- Ipswich vs. Aston Villa (12:30 horas / Portman Road Stadium / Disney+)
Partidos de Bundesliga
- Colonia vs. Elversberg (09:30 horas / RheinEnergie Stadion / Disney+)
- Hamburgo vs. Bayern Munich (09:30 horas / Volksparkstadion / Disney+)
- Mainz vs. Union Berlín (09:30 horas / Mewa Arena / Disney+)
- Paderborn vs. Schalke (09:30 horas / Home Deluxe Arena / Disney+)
- Stuttgart vs. Eintracht Fráncfort (12:30 horas / MHPArena / Disney+)
Partidos de Serie A
- Frosinone vs. Parma (09:00 horas / Estadio Benito Stirpe / Disney+)
- Torino vs. Lazio (12:00 horas / Estadio Olimpico Grande Torino / Disney+)
- Inter vs. Genoa (14:45 horas / Estadio Giuseppe Meazza / Disney+)
Partidos de Ligue 1
- Angers vs. Lens (11:15 horas / Stade Raymond Kopa / Disney+)
- Le Havre vs. Estrasburgo (14:45 horas / Stade Océane / Disney+)
- Le Mans vs. Lille (14:45 horas / Stade Marie-Marvingt / Disney+)
- Niza vs. Troyes (14:45 horas / estadio Allianz Riviera / Disney+)
- PSG vs. Lorient (14:45 horas / Parque de los Príncipes / Disney+)
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