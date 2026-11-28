La Presidenta Keiko Fujimori llegó a Piura para evaluar los daños causados por una intensa tormenta y upervisar las acciones de respuesta. La mandataria reafirma el compromiso de su gobierno con la población afectada. | TV Perú Noticias

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La presidenta Keiko Fujimori llegó este viernes 27 de noviembre a Piura en medio de las lluvias que inundaron sectores del norte del Perú y anunció que el Gobierno buscará adelantar los bonos para familias damnificadas por el Fenómeno El Niño.

La mandataria aterrizó en una aeronave de la Fuerza Aérea del Perú (FAP) y se trasladó a la urbanización Ignacio Merino, donde revisó las tareas de auxilio y el estado de las viviendas afectadas.

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Keiko Fujimori atiende a los medios de comunicación bajo la lluvia tras supervisar las zonas afectadas por inundaciones en Piura. (Tv: Perú)

El recorrido ocurrió después de actividades oficiales y coincidió con nuevas precipitaciones sobre la capital regional. Personal del Ejército del Perú participaba en la evacuación de agua y en la asistencia a residentes, mientras equipos estatales distribuían alimentos y agua.

La mandataria no detalló al inicio todos los puntos de su agenda, pero afirmó que permanecería durante la noche para seguir las operaciones.

La presidenta Keiko Fujimori arribó a la región Piura para evaluar y supervisar las labores de respuesta ante las fuertes lluvias e inundaciones que afectan la zona. Se informa sobre las acciones de ayuda y mitigación.

Lluvias en Piura superaron los registros habituales

Ante los medios, Keiko Fujimori sostuvo que la magnitud de las precipitaciones excedió los registros habituales de la región. “En un solo día ha llovido lo que en Piura llueve en un año. Y en algunos lugares, como Ignacio Merino, ha llovido el equivalente a dos años”, afirmó. La jefa de Estado vinculó esos datos con el avance del fenómeno El Niño.“Esto es realmente un mega Niño con estadísticas nunca antes vistas”, agregó.

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Fujimori informó que los equipos de emergencia rescataron a 400 personas, repartieron 1.500 litros de agua y entregaron 700 canastas de alimentos. También indicó que entre 10 y 15 personas permanecían en áreas comprometidas por el agua acumulada.

“Todavía hay cerca de diez o 15 personas dentro. Vamos a hacer una supervisión para asegurarnos de que se pueda evacuar a todas las personas”, declaró durante la visita.

Un panorama desolador deja la fuerte lluvia, dejando calles convertidas en ríos y hogares inundados. Este video muestra el momento en que una familia afectada hace un llamado urgente por auxilio, evidenciando la gravedad de la emergencia y la necesidad de apoyo inmediato. | Norte Sostenible

Gobierno evalúa adelantar los bonos para las familias afectadas

La presidenta situó la posible ayuda económica en el centro de la respuesta estatal. Según explicó, el Ejecutivo ya había coordinado con el titular del Ministerio de Economía (MEF), Elmer Cubas, la entrega de bonos para familias afectadas que perdieron bienes o registraron daños por las inundaciones.

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“Con el ministro de Economía se ha planificado la entrega de bonos a las familias afectadas, a las familias damnificadas”, expresó. “Vamos a tener que adelantar, vamos a conversarlo con el ministro de Economía”, agregó.

No precisó el monto de los pagos, la cantidad de beneficiarios ni una fecha para su entrega. La decisión, señaló, dependerá de esa conversación con el titular de Economía.

La presidenta Keiko Fujimori coordina las acciones de rescate y asistencia con autoridades locales durante las inundaciones en Piura. (Tv: Perú)

Fujimori recordó que la primera tormenta intensa asociada al Niño de 1997 ocurrió en enero, mientras que el actual episodio se presentó en la última semana de noviembre.

Durante la inspección, la mandataria mencionó trabajos de limpieza de cauces, descolmatación e instalación de geomallas ejecutados desde el inicio de su gestión.

Tras la emergencia, dijo, el país deberá plantear una respuesta para reducir los daños de próximas inundaciones. “Pasada la emergencia y después de la reconstrucción, tenemos que pensar en una solución integral, y este trabajo tiene que ser un trabajo de los tres niveles de gobierno”, señaló.

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