Con goles de dos futbolistas de 16 años, la selección peruana femenina venció 2-0 a República Dominicana en un partido amistoso. Crédito: Instagram La Bicolor.

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La selección peruana femenina viene de vencer 2-0 a República Dominicana en el inicio de los tres amistosos que disputará. El duelo jugado en Chincha dejó una particularidad: dos jugadoras de 16 años marcaron los tantos. Valeria Villar y Kaylee Hanna, futbolistas que militan en Estados Unidos, resolvieron el primer ensayo de la ‘bicolor’.

Villar pertenece a Atlanta Fire, mientras que Hanna juega en SoCal Blues. Ambas cuentan con raíces peruanas y fueron incluidas en la convocatoria de Antonio Spinelli para la fecha FIFA de noviembre, que contempla dos encuentros ante República Dominicana y un posterior duelo frente a Alemania en Río de Janeiro.

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Que las dos juveniles residan y se formen fuera del país no es un detalle menor. Desde la Federación Peruana de Fútbol (FPF) se mantiene una política de captación de jugadoras con vínculo nacional que desarrollan su carrera en el extranjero. La búsqueda de talento amplía las opciones del comando técnico en distintas posiciones y categorías.

La futbolista de 16 años que estudia y compite en Estados Unidos marcó el primero de la tarde en Chincha frente al conjunto centroamericano. Crédito: Instagram La Bicolor.

La primera señal de esta convocatoria llegó en La Videnita de Chincha. Hanna abrió el marcador con una acción individual: recibió por derecha, enganchó hacia el centro, ingresó al área y colocó el balón en un ángulo. Villar anotó el segundo después de una acción que inició Luana Chamochumbi y continuó con una asistencia de Alessia Sanllehi.

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Las dos anotaciones reflejaron una mezcla que Spinelli intenta sostener. Las futbolistas que compiten o se forman en otros países aportan experiencias adquiridas en entornos distintos, mientras que las representantes de la Liga Femenina trasladan al equipo el conocimiento del fútbol local y una base común de trabajo.

La convocatoria para estos amistosos reunió a 30 jugadoras, entre elementos de clubes peruanos y deportistas con actividad en Estados Unidos, México, España, Francia, Australia y otros mercados. La nómina de Spinelli confirma una línea que busca sumar alternativas sin abandonar a quienes sostuvieron el proceso en el medio nacional.

La 'bicolor' derrotó a su par centroamericano en el marco de su primer partido amistoso de la fecha FIFA. Crédito: La 'bicolor'.

El triunfo frente a República Dominicana no tuvo carácter oficial FIFA debido a las condiciones acordadas para el encuentro a puerta cerrada. Aun así, el resultado permitió observar a nuevas integrantes del plantel y dio minutos a jugadoras que buscan abrirse espacio en una selección que atraviesa una etapa de renovación.

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Continuidad en la política

La incorporación de futbolistas del exterior ya había mostrado resultados en la Liga de Naciones Femenina Conmebol. Perú terminó en el quinto puesto con 11 puntos, la misma cantidad que Ecuador, selección que obtuvo el cupo al repechaje por una mejor diferencia de goles. Perú quedó cerca de mantenerse en la carrera hacia el Mundial de Brasil 2027.

En esa competencia se afianzaron nombres vinculados a esta política de convocatoria. Alesia García, Cherrie Cox, Mía Shalit, Andrea Thorisson y Claudia Domínguez integraron el grupo de futbolistas que llegaron desde clubes o centros de formación fuera del Perú para aportar sus condiciones al seleccionado.

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La 'bicolor' goleó 4-0 a la 'verde' en el estadio Miguel Grau del Callao, aunque no alcanzó para la clasificación - Crédito: DSports.

García, atacante con experiencia en Hungría, y Cox, vinculada al fútbol estadounidense, fueron opciones ofensivas. Shalit se instaló como una alternativa en el arco, mientras que Thorisson y Domínguez dieron variantes en la mitad de la cancha. Las convocadas del exterior ampliaron la competencia interna en cada llamado.

El grupo se complementó con jugadoras formadas en la Liga Femenina. Luz Campoverde, Mía León, Alessia Sanllehi, Raquel Bilcape, Valerie Gherson, María Alejandra Espejo, Sandra Arévalo y Luana Chamochumbi son parte de esa base que mantiene presencia en las convocatorias nacionales.

La convivencia de ambos perfiles se convirtió en una de las características del ciclo. Spinelli ha sostenido convocatorias con representantes de la competencia peruana y futbolistas que juegan fuera, sin que una procedencia determine por sí sola la elección. El rendimiento y la adaptación al modelo de juego definen las opciones.

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El reto inmediato será consolidar esa convivencia en los siguientes amistosos. Perú volverá a enfrentar a República Dominicana el domingo 29 de noviembre en Chincha, en el partido oficial de la serie, antes de viajar a Brasil para medirse ante Alemania el viernes 4 de diciembre. Alemania medirá el proceso de una selección que busca construir una base competitiva hacia los próximos torneos.