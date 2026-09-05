Los 10 centros comerciales favoritos de los peruanos: el primero es elegido por una de cada tres personas

La Rambla se ubicó en el sexto puesto con 3,4% de las preferencias, una cifra muy cercana al 3,5% registrado en 2025. Foto: YouTube

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Los centros comerciales mantienen un papel importante en los hábitos de consumo de los peruanos, no solo como espacios destinados a las compras, sino también como lugares vinculados al entretenimiento y la experiencia. Una reciente medición permite conocer cuáles son los establecimientos que concentran las mayores preferencias entre los consumidores del país.

El estudio Perú Top Brands 2026, elaborado por Vox Populi, incluyó a los centros comerciales dentro de su evaluación de marcas preferidas. El ranking fue elaborado a partir de una encuesta aplicada a 636 personas mayores de 18 años, residentes en Lima y otras regiones del Perú y con acceso a Internet.

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Los primeros lugares del ranking

En el décimo puesto aparece Megaplaza, con 2,5% de las menciones. El resultado supera ligeramente el 2,2% obtenido en 2025, aunque permanece por debajo del 3,1% alcanzado en 2024. Un puesto más arriba se encuentra El Polo, que consiguió 2,6%. Este centro comercial había registrado 1,5% en 2025 y 3,1% en 2024.

La octava posición corresponde a MallPlaza, con 2,8%, por encima del 2,5% del año pasado. Con el mismo porcentaje figura Mall del Sur, ubicado en el séptimo lugar. Este último mejoró respecto al 2,2% de 2025 y quedó ligeramente por encima del 2,6% obtenido en 2024.

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Plaza San Miguel alcanzó el tercer lugar con 9,0% de las menciones, por encima del 7,2% registrado en 2025. Foto: Tripadvisor

Los malls que avanzaron en preferencias

El sexto lugar fue para La Rambla, que alcanzó 3,4% de las preferencias. La cifra es similar al 3,5% registrado en 2025, aunque inferior al 4,1% de 2023. Pese a esta variación, el establecimiento se mantiene entre los seis centros comerciales con mayor nivel de preferencia en la medición.

Uno de los mayores saltos corresponde a Mall Aventura, que escaló al quinto puesto con 5,6%. El porcentaje prácticamente triplica el 2,0% obtenido en 2025 y también supera el 4,7% de 2024. El avance le permitió ingresar al grupo de los cinco malls con mayor preferencia en la edición de este año.

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Larcomar se mantiene entre los cuatro primeros

El cuarto lugar fue ocupado por Larcomar, con 7,6% de las menciones. Aunque mantiene una posición relevante dentro del ranking, el resultado supone una disminución frente al 8,3% registrado tanto en 2025 como en 2024.

En el tercer puesto se ubicó Plaza San Miguel, que obtuvo 9,0%. El centro comercial mostró una evolución favorable frente al 7,2% del año anterior y también superó los resultados de 2024 y 2023, cuando alcanzó 6,9% y 6,4%, respectivamente.

El primer puesto volvió a ser para Jockey Plaza, que concentró el 34,9% de las preferencias. Foto: Google Maps

Real Plaza y Jockey Plaza lideran las preferencias

Real Plaza se quedó con la segunda posición al concentrar 13,9% de las menciones. La cifra representa un avance importante respecto al 10,3% de 2025 y al 10,6% de 2024, con lo que amplió su diferencia frente al tercer lugar.

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El liderazgo, sin embargo, correspondió nuevamente a Jockey Plaza, que alcanzó 34,9% de las preferencias. Esto significa que más de una de cada tres personas que participaron en la encuesta eligió al establecimiento como su centro comercial favorito. Aunque el resultado fue menor al 46,9% de 2025, todavía mantiene una amplia ventaja sobre Real Plaza.

¿Cómo se realizó el estudio?

Para elaborar Perú Top Brands 2026, Vox Populi utilizó una investigación cuantitativa mediante una encuesta no muestral por Internet. Los participantes respondieron cuál consideraban la mejor marca en las diferentes categorías analizadas, entre ellas la correspondiente a centros comerciales.

El trabajo de campo se realizó a través de SurveyMonkey entre el 22 de junio y el 2 de agosto de 2026. La consulta estuvo dirigida a hombres y mujeres de 18 años a más, residentes tanto en Lima como en las diferentes regiones del país y con acceso a Internet.

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