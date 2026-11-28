Palmeiras se cita con Estudiantes en el Centenario por la final de la Copa Libertadores. - Crédito: Difusión

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Palmeiras y Estudiantes se verán las caras hoy, sábado 28 de noviembre, en el estadio Centenario, para definir al campeón de la Copa Libertadores 2026. Por un lado contamos con un ‘verdao’ que llega como favorito por su poderío futbolístico y económico, mientras que por el otro aparece un ‘pincharrata’ pujante que buscará dar la sorpresa continental.

A qué hora juegan Palmeiras vs Estudiantes por final de la Copa Libertadores 2026

El cruce está pactado para iniciar a las 17:00 horas de Argentina y Brasil, y a las 15:00 horas de Perú. Con respecto a otros países, comenzará de la siguiente manera: a las 14:00 horas de México; a las 15:00 horas de Colombia y Ecuador; a las 16:00 horas de Estados Unidos, Venezuela y Bolivia; y a las 17:00 horas de Uruguay, Paraguay y Chile.

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Felipe Melo con Palmeiras en 2021 y Juan Sebastián Verón con Estudiantes en 2009 alzan el trofeo de la Copa Libertadores tras consagrarse campeones. (Reuters - Fotobaires)

Canal TV del Palmeiras vs Estudiantes por final de la Copa Libertadores 2026

La transmisión oficial del enfrentamiento por el título del certamen más importante a nivel de clubes CONMEBOL estará dividida por cadenas. A nivel regional, con Perú incluido, la señal con derechos de difusión será ESPN / Disney + / Pluto TV.

Eso sí, algunos países contarán con sus parrillas propias. Desde Brasil habrá propalación por parte de TV Globo, mientras que en Argentina la cadena Telefe hará lo propio. Consignar que en territorio europeo ser podrá ver en directo el cruce a través de DAZN y Movistar Plus.

Así llega Palmeiras a la final de la Copa Libertadores 2026

Palmeiras volvió a la final continental después de una campaña con remontadas y definiciones por penales. El subcampeón anterior fue segundo del Grupo F, con 11 puntos, detrás de Cerro Porteño, y dejó en el camino a Sporting Cristal y Junior. El recorrido incluyó seis victorias, tres empates, tres derrotas, 17 goles y 11 en contra.

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El equipo paulista derrotó a Cerro Porteño y sobrevivió ante Liga de Quito y Fluminense con Carlos Miguel. El arquero atajó disparos de Lucas Rodríguez, Luis Segovia y Nonato. Así, el ‘verdao’ disputará la final continental de 2026 para revertir la caída en la definición anterior.

Programación de Palmeiras vs Estudiantes en Perú por la final de la Copa Libertadores 2026.

Así llega Estudiantes a la final de la Copa Libertadores 2026

Estudiantes de La Plata alcanzó la final tras una campaña de 12 partidos: cuatro victorias, siete empates y una derrota. Terminó segundo del Grupo A, detrás de Flamengo, y luego eliminó a Independiente Medellín y Cusco FC.

En los octavos, superó 3-1 a Universidad Católica, con dos goles de Carrillo y otro de Correa en Santiago. Después, Alexis Castro definió ante Corinthians y Memphis Depay falló un penal. La semifinal contra Flamengo acabó sin goles: Fernando Muslera atajó tres remates en la tanda.

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Árbitro designado para el Palmeiras vs Estudiantes por final de la Copa Libertadores 2026

El silbante Jesús Valenzuela tendrá el gran honor de impartir justicia en el partido final de la CONMEBOL Libertadores 2026. De nacionalidad venezolana, estará acompañado por sus compatriotas Jorge Urrego y Tulio Moreno como asistentes. Entretanto, el colombiano Alexis Herrera cumplirá función de cuarto asistente.

Alineaciones probables del Palmeiras vs Estudiantes por final de Copa Libertadores 2026

- Palmeiras: Carlos Miguel; Gustavo Gómez, Alexander Barboza, Murilo; Agustín Giay, Marlon Freitas, Lucas Evangelista, Joaquín Piquerez; Andreas Pereira, Jhon Arias; José Manuel López.

- Estudiantes: Fernando Muslera; Eros Mancuso, Leandro González Pírez, Santiago Núñez, Marcos Rojo; Ezequiel Piovi, Alexis Castro; Baltasar Rodríguez, Joaquín Correa, Joaquín Tobio Burgos; Guido Carrillo.