Los precios declarados de combustibles en estaciones de servicio de Lima muestran diferencias de hasta S/ 7,60 por galón para el gasohol premium, de acuerdo con la información disponible en Facilito, la plataforma del Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin). Las tarifas dependen del distrito, el tipo de producto, la ubicación del grifo y la última actualización ingresada por cada establecimiento.
La plataforma permite revisar el monto informado para gasohol regular, gasohol premium, diésel B5 S-50 UV, Gas Natural Vehicular (GNV) y Gas Licuado de Petróleo (GLP) vehicular. También incluye la dirección del local, la disponibilidad de productos y la hora de la actualización. Los conductores deben confirmar el precio en el surtidor antes de abastecerse, debido a que los datos declarados pueden cambiar durante el día.
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Las diferencias entre grifos adquieren relevancia para quienes cargan combustible con frecuencia o recorren trayectos extensos. Una variación de varios soles por galón puede trasladarse a decenas de soles en un tanque completo. La herramienta de Osinergmin permite aplicar filtros por departamento, provincia y distrito, una alternativa para comparar precios antes de dirigirse a una estación de servicio.
Comas, Lurigancho y Ate concentraron algunos de los menores precios de gasohol en Lima
El gasohol regular se ofreció desde S/ 18,56 por galón en Comas, el valor más bajo entre los distritos considerados. En Lurigancho, algunos establecimientos declararon precios desde S/ 18,79, mientras que Breña presentó montos a partir de S/ 19,15. San Juan de Lurigancho informó valores desde S/ 19,39 y Ancón, desde S/ 20.
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La distancia entre el menor precio de gasohol regular en Comas y el máximo consignado en San Juan de Lurigancho llegó a S/ 5,43 por galón. Para un vehículo con capacidad de 12 galones, esa diferencia puede alcanzar S/ 65,16 por carga. El posible ahorro depende del recorrido hacia el grifo, el consumo adicional y la disponibilidad efectiva del combustible.
El gasohol premium presentó la mayor brecha entre los combustibles líquidos revisados. En Ate, el precio mínimo declarado fue de S/ 20,39 por galón, mientras que en La Molina se registró un máximo de S/ 27,99. Villa El Salvador y Jesús María mostraron tarifas desde S/ 20,79, mientras que Chorrillos y El Agustino reportaron valores iniciales cercanos a S/ 21,50 por galón.
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Cusco exige revisar los precios por distrito y estación antes de cargar combustible
En la región Cusco, la consulta debe realizarse por establecimiento, producto y distrito, debido a que los valores pueden variar entre zonas urbanas, rutas interprovinciales y localidades con menor oferta de estaciones de servicio. Facilito permite seleccionar el departamento, la provincia y el distrito para ubicar grifos cercanos y comparar las tarifas declaradas de gasoholes, diésel, GLP vehicular y GNV.
La información disponible no permite establecer un rango único para todo Cusco, ya que el precio publicado corresponde a cada estación y puede modificarse según el abastecimiento, el transporte, el volumen de ventas y los costos operativos. Por ese motivo, un promedio regional puede ocultar diferencias entre grifos de una misma ciudad o entre establecimientos ubicados en corredores viales distintos.
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Antes de cargar combustible en Cusco, los usuarios pueden seguir estos pasos:
- Seleccionar el departamento de Cusco en la plataforma Facilito.
- Elegir la provincia y el distrito donde se realizará el abastecimiento.
- Comparar el producto requerido, ya sea gasohol regular, premium, diésel, GLP vehicular o GNV.
- Revisar la hora de la última actualización declarada por el establecimiento.
- Confirmar por teléfono o directamente en el grifo que exista disponibilidad.
- Verificar que el precio del surtidor coincida con el monto informado en la plataforma.
El diésel, el GNV y el GLP responden a necesidades de uso distintas
El diésel B5 S-50 UV también registró una brecha amplia en Lima. El menor monto informado fue de S/ 23,89 por galón en San Juan de Lurigancho, mientras que el máximo llegó a S/ 30,36 en Ancón. La diferencia fue de S/ 6,47 por galón. En una carga de 15 galones, la distancia entre ambos precios puede representar S/ 97,05.
Este combustible suele utilizarse en camionetas, vehículos de reparto, buses, camiones y unidades de carga que cuentan con motores diseñados para diésel. La elección debe ajustarse a las especificaciones del fabricante. Un precio más bajo no justifica la carga de un producto incompatible, ya que puede ocasionar problemas mecánicos y gastos posteriores de reparación.
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El GNV se comercializa por metro cúbico y el GLP vehicular por galón. Ambos exigen vehículos convertidos o fabricados para operar con esos sistemas. Entre los usos habituales se encuentran:
- GNV: taxis, autos de servicio, vehículos de reparto y unidades con recorridos largos.
- GLP vehicular: automóviles particulares, taxis y vehículos con sistemas de conversión autorizados.
- Diésel: buses, camiones, camionetas y unidades de transporte de carga.
- Gasoholes: autos particulares, motocicletas y camionetas con motores a gasolina.
La expansión de los puntos de abastecimiento de gas puede reducir los desvíos de los conductores y facilitar la planificación de recorridos. Antes de instalar un sistema de conversión, el propietario debe comprobar la compatibilidad del motor, acudir a un taller autorizado y calcular el costo de la adaptación frente al kilometraje mensual y a la cercanía de las estaciones de carga.
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