Una estación de servicio en Perú expone en una pantalla la comparación de precios de gasohol, diésel, GNV y GLP junto al logotipo de Osinergmin. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Guardar

Los precios declarados de combustibles en estaciones de servicio de Lima muestran diferencias de hasta S/ 7,60 por galón para el gasohol premium, de acuerdo con la información disponible en Facilito, la plataforma del Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin). Las tarifas dependen del distrito, el tipo de producto, la ubicación del grifo y la última actualización ingresada por cada establecimiento.

La plataforma permite revisar el monto informado para gasohol regular, gasohol premium, diésel B5 S-50 UV, Gas Natural Vehicular (GNV) y Gas Licuado de Petróleo (GLP) vehicular. También incluye la dirección del local, la disponibilidad de productos y la hora de la actualización. Los conductores deben confirmar el precio en el surtidor antes de abastecerse, debido a que los datos declarados pueden cambiar durante el día.

PUBLICIDAD

Las diferencias entre grifos adquieren relevancia para quienes cargan combustible con frecuencia o recorren trayectos extensos. Una variación de varios soles por galón puede trasladarse a decenas de soles en un tanque completo. La herramienta de Osinergmin permite aplicar filtros por departamento, provincia y distrito, una alternativa para comparar precios antes de dirigirse a una estación de servicio.

Una persona abastece combustible a un vehículo en una estación de servicio supervisada por Osinergmin, junto a una escala gráfica que señala la variación de precios. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Comas, Lurigancho y Ate concentraron algunos de los menores precios de gasohol en Lima

El gasohol regular se ofreció desde S/ 18,56 por galón en Comas, el valor más bajo entre los distritos considerados. En Lurigancho, algunos establecimientos declararon precios desde S/ 18,79, mientras que Breña presentó montos a partir de S/ 19,15. San Juan de Lurigancho informó valores desde S/ 19,39 y Ancón, desde S/ 20.

PUBLICIDAD

La distancia entre el menor precio de gasohol regular en Comas y el máximo consignado en San Juan de Lurigancho llegó a S/ 5,43 por galón. Para un vehículo con capacidad de 12 galones, esa diferencia puede alcanzar S/ 65,16 por carga. El posible ahorro depende del recorrido hacia el grifo, el consumo adicional y la disponibilidad efectiva del combustible.

El gasohol premium presentó la mayor brecha entre los combustibles líquidos revisados. En Ate, el precio mínimo declarado fue de S/ 20,39 por galón, mientras que en La Molina se registró un máximo de S/ 27,99. Villa El Salvador y Jesús María mostraron tarifas desde S/ 20,79, mientras que Chorrillos y El Agustino reportaron valores iniciales cercanos a S/ 21,50 por galón.

PUBLICIDAD

Un teléfono con la aplicación de Osinergmin y un mapa urbano ilustran la planificación de rutas y la comparación de precios de combustible en Lima. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cusco exige revisar los precios por distrito y estación antes de cargar combustible

En la región Cusco, la consulta debe realizarse por establecimiento, producto y distrito, debido a que los valores pueden variar entre zonas urbanas, rutas interprovinciales y localidades con menor oferta de estaciones de servicio. Facilito permite seleccionar el departamento, la provincia y el distrito para ubicar grifos cercanos y comparar las tarifas declaradas de gasoholes, diésel, GLP vehicular y GNV.

La información disponible no permite establecer un rango único para todo Cusco, ya que el precio publicado corresponde a cada estación y puede modificarse según el abastecimiento, el transporte, el volumen de ventas y los costos operativos. Por ese motivo, un promedio regional puede ocultar diferencias entre grifos de una misma ciudad o entre establecimientos ubicados en corredores viales distintos.

PUBLICIDAD

Una composición gráfica ilustra la variación de tarifas de combustible entre los distritos de Lima junto a las herramientas de consulta de Osinergmin y Facilito. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Antes de cargar combustible en Cusco, los usuarios pueden seguir estos pasos:

Seleccionar el departamento de Cusco en la plataforma Facilito.

Elegir la provincia y el distrito donde se realizará el abastecimiento.

Comparar el producto requerido, ya sea gasohol regular, premium, diésel, GLP vehicular o GNV.

Revisar la hora de la última actualización declarada por el establecimiento.

Confirmar por teléfono o directamente en el grifo que exista disponibilidad.

Verificar que el precio del surtidor coincida con el monto informado en la plataforma.

Un trabajador abastece con diésel B5 S-50 a un camión de carga liviana en una estación de servicio supervisada por Osinergmin en Perú. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El diésel, el GNV y el GLP responden a necesidades de uso distintas

El diésel B5 S-50 UV también registró una brecha amplia en Lima. El menor monto informado fue de S/ 23,89 por galón en San Juan de Lurigancho, mientras que el máximo llegó a S/ 30,36 en Ancón. La diferencia fue de S/ 6,47 por galón. En una carga de 15 galones, la distancia entre ambos precios puede representar S/ 97,05.

Este combustible suele utilizarse en camionetas, vehículos de reparto, buses, camiones y unidades de carga que cuentan con motores diseñados para diésel. La elección debe ajustarse a las especificaciones del fabricante. Un precio más bajo no justifica la carga de un producto incompatible, ya que puede ocasionar problemas mecánicos y gastos posteriores de reparación.

PUBLICIDAD

Un teléfono inteligente presenta la aplicación Facilito de Osinergmin con el mapa de precios de combustibles en Lima junto a notas de tarifas y llaves de vehículo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El GNV se comercializa por metro cúbico y el GLP vehicular por galón. Ambos exigen vehículos convertidos o fabricados para operar con esos sistemas. Entre los usos habituales se encuentran:

GNV: taxis, autos de servicio, vehículos de reparto y unidades con recorridos largos.

GLP vehicular: automóviles particulares, taxis y vehículos con sistemas de conversión autorizados.

Diésel: buses, camiones, camionetas y unidades de transporte de carga.

Gasoholes: autos particulares, motocicletas y camionetas con motores a gasolina.

Dos surtidores con tarifas diferenciadas ilustran la dispersión de precios de combustibles frente a la plataforma de información Facilito de Osinergmin en el Perú. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La expansión de los puntos de abastecimiento de gas puede reducir los desvíos de los conductores y facilitar la planificación de recorridos. Antes de instalar un sistema de conversión, el propietario debe comprobar la compatibilidad del motor, acudir a un taller autorizado y calcular el costo de la adaptación frente al kilometraje mensual y a la cercanía de las estaciones de carga.