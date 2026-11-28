Un conjunto de instrumentos tradicionales y símbolos culturales peruanos evoca el patrimonio musical del país sobre el escenario de un teatro. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El 28 de noviembre reúne hechos vinculados con la historia territorial, cultural, científica y sanitaria del Perú. La fecha recuerda la creación del distrito ancashino de Anta, el nacimiento de figuras de la televisión y la música como Kiko Ledgard y Alicia Maguiña, la fundación del Colegio Profesional de Arqueólogos del Perú y el Día del Internista Peruano. Entre esas conmemoraciones, destaca el nacimiento de Alicia Maguiña, una de las intérpretes y compositoras que difundió la música criolla peruana durante más de seis décadas.

Alicia Maguiña nació en Lima el 28 de noviembre de 1938. Desde temprana edad se acercó a expresiones musicales de distintas regiones del país y construyó una carrera que combinó el vals criollo, la marinera, los ritmos andinos y otras manifestaciones tradicionales. Su trabajo ayudó a llevar esos repertorios a escenarios nacionales e internacionales, con una interpretación ligada a la identidad cultural peruana.

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La cantante desarrolló una obra que trascendió el circuito de la música criolla limeña. Sus composiciones y versiones recuperaron temáticas vinculadas con el paisaje, las costumbres y los personajes del Perú. A través de discos, presentaciones en vivo y participaciones en festivales, Maguiña sostuvo una trayectoria que convirtió a su voz en una referencia para nuevas generaciones de intérpretes interesadas en el folclore y la canción peruana.

Una intérprete y un guitarrista ofrecen un recital de música criolla frente a los espectadores reunidos en una sala teatral. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Alicia Maguiña llevó el vals y las tradiciones regionales a nuevos públicos

La carrera de Alicia Maguiña incluyó más de seis décadas de actividad artística. La intérprete no limitó su repertorio a un único estilo: incorporó géneros de raíz andina y costeña, además de investigar expresiones musicales que formaban parte de la tradición popular. Esa amplitud permitió que su obra dialogara con públicos de distintas regiones y acompañara la difusión de la cultura peruana fuera del país.

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Al cumplirse cinco años del fallecimiento de Alicia Maguiña, reconocidos artistas nacionales rendirán homenaje a su legado

En su repertorio quedaron títulos como “Indio”, “Viva el Perú y sereno” y “Soledad sola”, canciones asociadas con la memoria musical peruana. Sus letras abordaron la identidad nacional, los vínculos afectivos, la migración y la vida cotidiana. Su aporte al folclore peruano estuvo relacionado con la preservación y renovación de repertorios tradicionales, en una etapa en la que la radio, los discos y la televisión ampliaron el alcance de los artistas criollos.

Al cumplirse cinco años del fallecimiento de Alicia Maguiña, reconocidos artistas nacionales rendirán homenaje a su legado

Maguiña recibió reconocimientos por su aporte cultural y mantuvo actividad pública hasta los últimos años de su vida. Murió en Lima el 14 de septiembre de 2020, a los 81 años. Su fallecimiento generó homenajes de músicos, instituciones y seguidores de la canción peruana. Cada 28 de noviembre, la fecha de su nacimiento permite recordar una carrera que vinculó la composición, la interpretación y la difusión de las tradiciones musicales del país.

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Alicia Maguiña logró conquistar a su público con obras musicales que viajaban por la Costa y Sierra peruanas. (Andina)

Anta, Kiko Ledgard y la arqueología también forman parte de la fecha

El 28 de noviembre de 1910 fue creado el distrito de Anta, en la provincia de Carhuaz, departamento de Áncash. El territorio cuenta con una superficie de 40,77 kilómetros cuadrados y una población superior a los 2.400 habitantes. Su capital lleva el mismo nombre y conserva celebraciones, prácticas comunitarias y costumbres de la zona andina del norte peruano.

Áncash - Aeropuertos del Perú - Anta

Anta atravesó cambios en su conectividad después del terremoto del 31 de mayo de 1970, que causó daños en amplias zonas de Áncash y otras regiones del país. Como parte de la reconstrucción se desarrolló infraestructura para facilitar el desplazamiento hacia el Callejón de Huaylas. El Aeropuerto de Anta-Carhuaz amplió las posibilidades de acceso para viajeros y favoreció la llegada de visitantes a la región, junto con la recuperación de vías y servicios locales.

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Áncash fue el departamento que concentró la mayor cantidad de estos recursos, seguido por Apurímac y Arequipa. Foto: Encuentro

La fecha también recuerda el nacimiento de Kiko Ledgard Jiménez, ocurrido en Lima el 28 de noviembre de 1918. Ledgard inició su recorrido profesional en la publicidad durante la década de 1950 y alcanzó popularidad como locutor y conductor de programas de entretenimiento. “Haga negocio con Kiko” quedó asociado con su etapa de mayor reconocimiento en la televisión peruana durante los años 60.

La caída que sufrió Kiko Ledgard significó un punto de quiebre en su carrera, alejándolo de las pantallas tras años de protagonismo en el espectáculo nacional. (GEC)

Kiko Ledgard emigró a España durante la década de 1970, donde continuó su carrera en la televisión. Su estilo como animador lo convirtió en una figura conocida para audiencias de Perú y España. Murió en Madrid el 23 de octubre de 1995, a los 76 años. Su nacimiento comparte calendario con el de Maguiña, aunque ambos dejaron aportes en campos distintos de la cultura popular peruana.

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Kiko Ledgard, el legendario conductor de la televisión peruana. Foto: GEC

Los internistas y arqueólogos tienen una conmemoración el 28 de noviembre

El 28 de noviembre de 1986 se creó el Colegio Profesional de Arqueólogos del Perú mediante el Decreto Ley N.º 24575. La institución surgió con el objetivo de organizar el ejercicio profesional de la arqueología en un país que concentra sitios prehispánicos, coloniales y republicanos de relevancia histórica. El colegio promueve principios éticos para la investigación, la conservación del patrimonio y la defensa de los profesionales del sector.

Un paciente peruano realiza un chequeo médico preventivo con una médica internista mientras revisan sus análisis y los indicadores de salud en pantalla. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La jornada incluye además el Día del Internista Peruano, dedicado a los especialistas en Medicina Interna. Estos médicos atienden a pacientes adultos y se ocupan del diagnóstico, tratamiento y prevención de enfermedades que pueden comprometer distintos órganos o sistemas. Su labor abarca patologías crónicas y cuadros complejos que requieren una evaluación integral. Así, el 28 de noviembre concentra referencias a la cultura, el territorio, la investigación y la atención de la salud en el Perú.

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