Los cuatro sujetos escaparon en dos motocicletas por la avenida Guillermo Ramsey con dirección a la avenida Alfonso Ugarte. (Créditos: Panamericana TV)

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Un violento asalto armado se registró frente a un establecimiento de salud del Cercado de Lima, donde cuatro delincuentes interceptaron a un cambista que se encontraba sentado en la vía pública y le arrebataron un morral con dinero en efectivo. Los sujetos llegaron provistos de armas de fuego, golpearon a la víctima en la cabeza y realizaron varios disparos para facilitar su fuga. El monto sustraído asciende a 10.000 dólares y 7.000 soles.

El hecho ocurrió en el cruce de las avenidas Guillermo Ramsey y Huarochirí, frente al ingreso principal del hospital Ramón Castilla. Según las imágenes de una cámara de seguridad difundidas por el programa 24 horas de Panamericana TV, el trabajador permanecía sentado cuando dos sujetos se acercaron repentinamente y lo redujeron por la fuerza. De acuerdo con el testimonio del afectado, los atacantes tenían armas en sus manos y lo llevaron al suelo para quitarle sus pertenencias.

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Aunque inicialmente se observa la intervención de dos individuos, el cambista precisó que fueron cuatro los involucrados en el atraco. Los responsables llegaron y escaparon a bordo de dos motocicletas rumbo a la av. Alfonso Ugarte. La huida se produjo luego de que varias personas se acercaran al escuchar los pedidos de auxilio y las detonaciones.

Los atacantes golpearon al trabajador en la cabeza con la cacha de una pistola para arrebatarle sus pertenencias - Créditos: Captura de pantalla de Panamericana TV.

En declaraciones recogidas por el medio, el trabajador explicó que los delincuentes tuvieron dificultades para llevarse el morral debido a que intentó resistirse. Durante el forcejeo, uno de ellos lo golpeó en la cabeza con la cacha de una pistola, mientras sus cómplices efectuaban disparos al aire para dispersar a quienes intentaban intervenir.

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“Tenía en ese bolsillo diez mil dólares más siete mil soles”, manifestó al explicar cuánto dinero llevaba consigo. Asimismo, indicó que los asaltantes habrían realizado alrededor de siete disparos durante el enfrentamiento. El afectado también señaló que los robos contra cambistas se han incrementado en las últimas semanas, especialmente ante la proximidad de las fiestas de fin de año, por lo que aseguró que procuran no trabajar con grandes cantidades de efectivo.

Casquillos permanecían expuestos varias horas después del asalto

Otro aspecto que llamó la atención durante la cobertura fue el estado de la escena del crimen. Aproximadamente seis horas después del ataque, todavía se observaban casquillos de bala sobre la vía pública, algunos de ellos fuera del perímetro delimitado con cinta de seguridad para proteger las evidencias.

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Los delincuentes realizaron alrededor de siete disparos al aire para dispersar a los transeúntes y facilitar su fuga - Créditos: Captura de pantalla de Panamericana TV.

Al menos cinco casquillos de bala permanecían en distintos puntos de la vía pública varias horas después del asalto. Algunos estaban señalizados con conos, mientras que otros se encontraban fuera del perímetro de seguridad establecido por la Policía, expuestos al tránsito de peatones y vehículos.

La situación generó preocupación debido a que cualquier persona podía acercarse accidentalmente a los indicios, patearlos o desplazarlos. A ello se sumaban factores como el viento, la basura y la circulación de automóviles, que podían provocar la pérdida o alteración de los elementos necesarios para esclarecer lo ocurrido.

El equipo periodístico permaneció en los exteriores del hospital a la espera de la llegada de los peritos encargados de realizar el levantamiento de las evidencias. Hasta el momento de la transmisión, el procedimiento todavía no se había concretado, pese al tiempo transcurrido desde el ataque.

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Las circunstancias del asalto y la identidad de los cuatro involucrados deberán ser esclarecidas mediante las diligencias correspondientes. Las imágenes de vigilancia y los casquillos encontrados en la vía pública podrían aportar información para reconstruir la secuencia del ataque y determinar la ruta de escape de los responsables.