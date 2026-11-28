Las lluvias de los últimos días mantienen la emergencia en Piura, con calles y viviendas anegadas, vehículos inmovilizados y problemas en el drenaje. En la urbanización Ignacio Merino, brigadas de la Policía Nacional ingresaron con botes inflables para auxiliar a residentes atrapados. El agua también activó al menos diez quebradas en Morropón, Ayabaca y Huancabamba.
El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) mantiene la alerta roja para Piura y Tumbes hasta el domingo 29 de noviembre. Este viernes, el caudal del río Tumbes alcanzó niveles críticos, mientras Defensa Civil cerró compuertas e instaló equipos de bombeo para contener el ingreso de agua a zonas urbanas.
Últimas actualizaciones
Senamhi recomienda evitar acercarse a las riberas en estas zonas
El río Tumbes, en el distrito de San Jacinto, registró un caudal de 978.99 m³/s a las 06:00 a. m. de este sábado 28 de noviembre, en la estación hidrológica El Tigre, ubicándose en el umbral naranja. Ante esta situación, se recomienda a la población de los centros poblados de El Prado Bajo, Carretas, El Prado, Prado Alto, Limón, Oidor, Pampas de Hospital, Tumbes, Tacural, Cerro Blanco, Cruz Blanca. También Santa María, Casa Blanqueada, Francos y Garbanzal evitar acercarse a las riberas y realizar actividades cerca del cauce, debido al riesgo de erosión y posibles inundaciones en las zonas más bajas.
Piura enfrenta nuevas lluvias mientras continúan las labores de auxilio
La presidenta Keiko Fujimori llegó el viernes 27 de noviembre a Piura para supervisar la respuesta estatal ante las inundaciones provocadas por las lluvias intensas, que volvieron a afectar calles, viviendas y sistemas de drenaje. La visita ocurrió mientras nuevas precipitaciones, ráfagas de viento y tormentas eléctricas alcanzaban distintos sectores de la ciudad y ampliaban las dificultades para el desplazamiento de vecinos y vehículos.
El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) mantiene una alerta roja por lluvias para Piura y Tumbes hasta el domingo 29 de noviembre. Durante la jornada del viernes, la estación de Miraflores registró 143 milímetros de lluvia en 24 horas, mientras Mallares acumuló 109 milímetros. Las mediciones reflejan la magnitud de las precipitaciones que anegaron varios puntos de la capital regional y otras localidades del norte peruano.
Las inundaciones dejaron familias aisladas en viviendas y calles anegadas
En la urbanización Ignacio Merino, brigadas de la Policía Nacional del Perú utilizaron botes inflables para ingresar a las zonas inundadas y asistir a residentes que no podían abandonar sus viviendas. El agua cubrió vías, inmovilizó vehículos y dificultó el acceso de los equipos de emergencia a sectores donde el drenaje urbano no logró contener el volumen acumulado durante las lluvias.
La emergencia también alcanzó la urbanización El Chilcal, donde varias familias se refugiaron en los pisos altos de sus casas. César Quevedo, uno de los vecinos afectados, pidió ayuda desde el techo de una vivienda en la que permanecía junto con familiares, entre ellos un bebé. “Estamos inundados. Y sigue lloviendo”, afirmó en un video difundido en redes sociales. Según su relato, el agua acumulada desde el día anterior impedía salir a buscar alimentos y afectaba las condiciones de habitabilidad.
El Ejército recibió el pedido de concentrar las motobombas disponibles
La presidenta arribó a la región a bordo de una aeronave de la Fuerza Aérea del Perú, mientras el Gobierno desplegó efectivos del Ejército del Perú para apoyar el desagüe de las zonas afectadas y trasladar asistencia. El ministro de Defensa, Rafael Belaúnde, solicitó a los gobiernos locales que pongan a disposición de las Fuerzas Armadas las motobombas y otros equipos disponibles para reforzar la atención en los puntos críticos.
Belaúnde señaló que los soldados se desplegaron durante la madrugada con camiones todoterreno MAN y otros recursos para intervenir en los sectores anegados. También informó que se instalará una tercera trasvasadora para ampliar la capacidad de drenaje en Piura. Las dos primeras operan en El Chilcal e Ignacio Merino, dos de las áreas con mayores problemas por la acumulación de agua tras las precipitaciones del jueves 26 y viernes 27 de noviembre.
El río Tumbes superó el umbral rojo y se activaron medidas preventivas
La situación en Tumbes elevó la alerta por el incremento del caudal del río. El Senamhi informó que el río Tumbes alcanzó un máximo de 2.127,09 metros cúbicos por segundo en la estación Cabo Inga durante la madrugada del viernes, por encima del umbral rojo de peligro. En la estación El Tigre, las autoridades también registraron valores superiores a los 1.800 metros cúbicos por segundo, lo que motivó medidas para reducir el riesgo de desbordes en áreas urbanas.
Defensa Civil cerró compuertas e instaló equipos de bombeo para contener el ingreso de agua hacia las zonas pobladas. Parte de la carretera Panamericana Norte, en el ingreso al distrito de Corrales por el sector La Variante, registró inundaciones después de que el río se desbordara. El agua ingresó a una vivienda y alcanzó los enseres de una familia, que logró retirar parte de sus pertenencias antes de que el nivel subiera dentro del inmueble.
Diez quebradas se activaron en provincias de Piura por la continuidad de las lluvias
Las lluvias activaron al menos diez quebradas en las provincias de Morropón, Ayabaca y Huancabamba. El Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci), a través del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional, advirtió además sobre la posibilidad de activación de quebradas en 21 regiones del país ante la persistencia de precipitaciones de intensidad ligera a extrema.
En Piura, los reportes ciudadanos mostraron nuevas lluvias en Chulucanas, Veintiséis de Octubre y Sullana. Una precipitación intensa también alcanzó el centro de la ciudad durante la tarde del viernes. Vecinos alertaron sobre el riesgo de que las lluvias nocturnas agraven las inundaciones registradas en las últimas horas, en especial en barrios donde el agua permanece estancada y los sistemas de drenaje presentan limitaciones.
Los servicios de telecomunicaciones activaron protocolos ante posibles cortes
Las lluvias y los huaicos asociados al Fenómeno El Niño pueden afectar los servicios de telefonía e internet en el norte peruano. Claro Perú informó que reforzó el respaldo eléctrico de más de 400 estaciones base, incorporó baterías de litio y grupos electrógenos, y fortaleció más de 30 tramos de fibra óptica en la zona norte para mantener la conectividad durante la emergencia.
La viceministra de Comunicaciones, Dalia Miroslava Suárez, visitó el centro de operaciones tecnológicas que monitorea las redes fijas y móviles durante las 24 horas. El protocolo para emergencias de gran magnitud contempla la evaluación de daños, la coordinación con autoridades y el envío de cuadrillas a las zonas afectadas. Mientras continúe la alerta roja, las autoridades recomendaron a la población evitar acercarse a los cauces, mantenerse informada mediante canales oficiales y atender las disposiciones de evacuación.