El programa informativo Ocurre Ahora reporta la llegada de Keiko Fujimori y autoridades a Piura para supervisar las acciones de respuesta ante las inundaciones causadas por intensas lluvias. Durante el recorrido nocturno por sectores anegados, se evalúa el uso de motobombas y equipos de trasvase para la evacuación del agua acumulada, mientras desde el set televisivo se da seguimiento a la situación de las personas damnificadas y la infraestructura afectada.

Las lluvias de los últimos días mantienen la emergencia en Piura, con calles y viviendas anegadas, vehículos inmovilizados y problemas en el drenaje. En la urbanización Ignacio Merino, brigadas de la Policía Nacional ingresaron con botes inflables para auxiliar a residentes atrapados. El agua también activó al menos diez quebradas en Morropón, Ayabaca y Huancabamba.

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) mantiene la alerta roja para Piura y Tumbes hasta el domingo 29 de noviembre. Este viernes, el caudal del río Tumbes alcanzó niveles críticos, mientras Defensa Civil cerró compuertas e instaló equipos de bombeo para contener el ingreso de agua a zonas urbanas.