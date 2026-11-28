Talent Fuego programa su primera presentación en Perú tras la difusión del tema No Pa Re en plataformas digitales.

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Con más de 5.750.832 visualizaciones en YouTube, el artista cubano ‘Talent Fuego’ prepara su primera visita a Perú, donde ofrecerá una serie de presentaciones impulsadas por la circulación digital de “No Pa Re”, tema estrenado el 14 de agosto de 2026 junto a DJ Honda y Harryson.

El video acumuló esa cifra de reproducciones en poco más de tres meses y se convirtió en el principal punto de partida para la llegada del cantante al circuito de espectáculos peruano. La agenda anunciada incluye actuaciones el 3 de diciembre en la discoteca Industria, el 7 de diciembre en el Círculo Militar de Jesús María y el 13 de diciembre en la discoteca Cardano, en San Martín de Porres.

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La visita se enmarca en la expansión del reparto cubano, una vertiente de la música urbana de la isla que ha encontrado en las plataformas digitales una vía para ampliar su alcance en otros países de América Latina. La gira será producida por 4J Events.

“No Pa Re” acumuló más de 5,7 millones de vistas desde agosto

“No Pa Re” se publicó en YouTube el 14 de agosto de 2026 y reúne a Talent Fuego con DJ Honda y Harryson. El sencillo fue lanzado bajo el sello Planet Records y figura entre las canciones que han impulsado la proyección internacional del intérprete.

Además de su desempeño en YouTube, la producción del artista informó que el tema alcanzó el primer puesto en una clasificación de streaming musical en Cuba, con 69.120 reproducciones en una semana. También señaló que la canción llegó al puesto 15 de Spotify Perú, un dato que atribuye al interés de los oyentes locales por el reparto.

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Las cifras digitales han acompañado el anuncio de los conciertos en Lima. La llegada a Perú representa la primera presentación del cantante en el país y busca trasladar al escenario la recepción que obtuvo el tema en plataformas de música y video.

Talent Fuego afirmó que conoció la respuesta del público peruano a través de la circulación de sus canciones. “Me siento muy contento por saber que en Perú ya conocen mi música y lo que estamos haciendo”, declaró el artista al referirse a la próxima gira.

Talent Fuego y Harryson aparecen en una escena del videoclip oficial de «No Pa Re», colaboración musical que superó los 5,7 millones de reproducciones en YouTube.

La gira llevará el reparto cubano a tres escenarios de Lima

El primer espectáculo confirmado será el 3 de diciembre en la discoteca Industria. Cuatro días después, el cantante se presentará en el Círculo Militar de Jesús María. El recorrido continuará el 13 de diciembre en la discoteca Cardano, situada en el distrito de San Martín de Porres.

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La organización adelantó que el repertorio incluirá “No Pa Re”, “Candela”, “Desahogo” y “Un Paciente”, entre otros temas del artista. Las fechas sitúan a Talent Fuego en espacios asociados con la música urbana y los conciertos nocturnos de la capital peruana.

El reparto cubano combina elementos de reguetón, música electrónica y ritmos populares de Cuba. En los últimos años, su difusión se ha vinculado con la actividad de artistas independientes, las colaboraciones y el alcance de las canciones en redes sociales, YouTube y servicios de streaming.

Para Talent Fuego, la visita también permitirá un contacto directo con una audiencia que hasta ahora siguió sus lanzamientos a distancia. “Para mí es una alegría enorme ver cómo el reparto cubano está cruzando fronteras”, sostuvo. El cantante agregó que espera conocer al público peruano y compartir sus canciones en vivo.

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El artista Talent Fuego presenta las fechas de su gira musical que incluye paradas en Industria, el Círculo Militar de Jesús María y Cardano.

Una estrategia que combina sellos, colaboraciones y nuevos lanzamientos

La expansión de la carrera de Talent Fuego cuenta con el trabajo de DBoutic Music, empresa dirigida por el ejecutivo musical Michel Boutic. La compañía participa en la planificación de nuevos mercados para el artista, mientras Planet Records figura como sello vinculado al lanzamiento de “No Pa Re”.

El cantante también mantiene una agenda de publicaciones. Hace menos de cinco días presentó “Nada personal compañero”, una producción realizada con el dúo Rey Tony & Helabusador y Anyelazo. El estreno se suma a las colaboraciones que han formado parte de su catálogo reciente.

Las colaboraciones son habituales dentro del reparto y la música urbana, donde los artistas comparten públicos y potencian la difusión de sus estrenos. En el caso de “No Pa Re”, la participación de DJ Honda y Harryson coincidió con la expansión del video en YouTube y con el anuncio de los shows en Perú.

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La productora 4J Events indicó que las presentaciones previstas forman parte de la primera visita del cantante al país.

El cantante Talent Fuego posa con vestimenta formal en el marco de la expansión del reparto cubano hacia nuevos públicos de América Latina.