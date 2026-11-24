El alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, interviene en la presentación de la iniciativa Ciudades Más Seguras impulsada por el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe. (Infobae / Paula Díaz Elizalde)

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Lima busca avanzar hacia un nuevo modelo de seguridad ciudadana con el respaldo económico y técnico de CAF —Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe—. El organismo multilateral destinará US$500.000 en cooperación no reembolsable para desarrollar un Sistema de Seguridad Inteligente bajo el modelo de Smart City (ciudad inteligente), que tendrá como punto de partida el Cercado de Lima.

Así lo anunció el alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, durante el lanzamiento de la Estrategia Ciudades Más Seguras 2026-2031 de CAF, realizado este martes 24 de noviembre en la sede de la Municipalidad Metropolitana de Lima, con la participación de autoridades y representantes de distintas ciudades de América Latina.

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El burgomaestre explicó que el financiamiento forma parte de un memorando de entendimiento suscrito en marzo de este año entre la comuna metropolitana y el organismo multilateral. Los recursos permitirán financiar los estudios de diagnóstico, diseño y estructuración técnica del proyecto, con el que se busca incorporar la tecnología y el análisis de información en la gestión de la seguridad urbana.

“Estamos convencidos de que la tecnología, la innovación y la cooperación internacional deben estar al servicio de una gestión pública más eficiente y de una mejor protección de nuestros vecinos”, sostuvo Reggiardo.

Durante su exposición, el alcalde también dio a conocer los avances de otros proyectos municipales en materia de seguridad ciudadana, entre ellos la construcción de un centro de control y monitoreo que integrará más de 4.500 cámaras de videovigilancia de los 43 distritos de Lima Metropolitana.

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El alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, interviene en la presentación de la estrategia de seguridad impulsada junto con el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe. (Infobae / Paula Díaz Elizalde)

En qué se utilizarán los US$500.000 de CAF

La cooperación económica permitirá a la Municipalidad de Lima contar con conocimiento especializado para diseñar un sistema de seguridad que fortalezca las capacidades de prevención, vigilancia y respuesta de las autoridades frente a situaciones de riesgo.

De acuerdo con la información proporcionada por la comuna metropolitana, los recursos de CAF financiarán tres componentes fundamentales:

Diagnóstico: identificación de las necesidades y capacidades existentes en materia de seguridad ciudadana.

Diseño: definición de las características del futuro Sistema de Seguridad Inteligente.

Estructuración técnica: desarrollo de los estudios necesarios para una eventual implementación del proyecto.

El carácter no reembolsable de la cooperación implica que la Municipalidad de Lima no tendrá que devolver los recursos otorgados por CAF.

Renzo Reggiardo expone los planes de seguridad ciudadana y videovigilancia de Lima durante la presentación de la estrategia regional impulsada por CAF en la sede municipal. (Infobae / Paula Díaz Elizalde)

Lima integrará más de 4.500 cámaras de vigilancia de sus 43 distritos

En paralelo a la cooperación con CAF, la Municipalidad de Lima impulsa una serie de proyectos tecnológicos con los que busca centralizar la gestión de la seguridad ciudadana en la capital.

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Uno de los principales es la construcción del Centro de Comando, Control, Comunicaciones, Cómputo y Coordinación (C5), ubicado en la zona de Las Malvinas, desde donde se prevé integrar más de 4.500 cámaras de videovigilancia de los 43 distritos de Lima Metropolitana.

La infraestructura permitirá centralizar información en tiempo real con el objetivo de mejorar la detección de situaciones de riesgo y fortalecer la capacidad de respuesta de las autoridades.

“El servicio elemental de seguridad en toda nuestra capital, a partir de esta gestión, estará unificado, como siempre debió estarlo”, sostuvo Reggiardo.

Renzo Reggiardo interviene durante la presentación de la estrategia de seguridad urbana impulsada junto a CAF en la sede de la Municipalidad Metropolitana de Lima. (Infobae / Paula Díaz Elizalde)

El alcalde señaló que actualmente la comuna metropolitana dispone de alrededor de 1.000 cámaras de videovigilancia, además de un centro de control denominado C2. También destacó la incorporación de 200 cámaras corporales, conocidas como bodycams, y 200 dispositivos de descarga eléctrica para las labores de fiscalización y control.

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Reggiardo plantea unificar la seguridad ciudadana en Lima

Durante su exposición, el burgomaestre sostuvo que los gobiernos locales deben asumir un mayor protagonismo en la lucha contra la inseguridad ciudadana y promover la coordinación con las instituciones responsables de enfrentar la criminalidad.

El alcalde Renzo Reggiardo interviene durante la presentación de la Estrategia Ciudades Más Seguras de CAF en la sede de la Municipalidad Metropolitana de Lima. (Infobae / Paula Díaz Elizalde)

Reggiardo planteó la necesidad de articular esfuerzos con la Policía Nacional del Perú (PNP), el Ministerio del Interior, el Gobierno central, el Ministerio Público y el Poder Judicial.

“La seguridad no reconoce fronteras administrativas ni competencias aisladas. El ciudadano no distingue qué institución debe resolver sus problemas. Lo que espera es que sus autoridades le den una respuesta”, afirmó.

El alcalde también hizo un llamado al Gobierno nacional para poner a disposición de otras ciudades del país las herramientas y experiencias desarrolladas por la Municipalidad de Lima.

Asimismo, destacó la recuperación de espacios públicos como parte de las acciones de prevención del delito y anunció una próxima intervención de gran escala en la avenida Nicolás Ayllón, que se sumará a las realizadas en sectores como Mesa Redonda, la avenida Aviación, el Triángulo Grau y Puente Nuevo.

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Por qué CAF incorpora la seguridad ciudadana en su agenda de desarrollo

La cooperación con Lima se enmarca en los esfuerzos de CAF por incorporar la seguridad ciudadana en las políticas de desarrollo urbano de América Latina y el Caribe.

Una ilustración urbana acompaña el anuncio de la estrategia sobre ciudades más seguras del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe.

La Estrategia Ciudades Más Seguras 2026-2031 propone abordar la inseguridad desde un enfoque preventivo, territorial y comunitario, que trascienda las acciones de vigilancia y control.

La iniciativa establece tres ámbitos de intervención:

Recuperación de territorios y espacios públicos.

Fortalecimiento de la gobernanza y las capacidades de los gobiernos locales.

Atención de poblaciones y comunidades vulnerables.

La estrategia también incorpora enfoques transversales de género, diversidad, innovación y participación comunitaria, así como el uso de información y evidencia para orientar las decisiones públicas.

El lanzamiento en Lima incluyó un intercambio de experiencias sobre prevención del delito, recuperación de espacios públicos, innovación tecnológica y fortalecimiento de la gestión local.

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