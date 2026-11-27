Rafael López Aliaga y Renzo Reggiardo. Foto: Facebook Rafael López Aliaga

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El Concejo Metropolitano de Lima aprobó por mayoría presentar una demanda competencial contra el Jurado Nacional de Elecciones ante el Tribunal Constitucional por haber frenado las reelecciones encubiertas de alcaldes. Una movida acorde a los intereses de Rafael López Aliaga, quien postuló como primer regidor buscando ser proclamado alcalde para el periodo 2027-2030.

La propuesta de la Comisión Metropolitana de Asuntos Legales aprobó, con 19 votos a favor, 3 en contra y 4 abstenciones, autorizar al alcalde Renzo Reggiardo a interponer la demanda de conflicto competencial.

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Con la acción, la MML solicitará:

Que el Tribunal Constitucional declare la nulidad de la Resolución número 4557-2026-JNE , que determinó que los alcaldes del periodo 2023-2026 no pueden ser proclamados como alcaldes 2027-2030 al postular como primeros regidores. Que declare que el Jurado Nacional de Elecciones carece de competencia para revisar de oficio las resoluciones emitidas por los Jurados Electorales Especiales. Que declare que los consejos municipales son los órganos competentes para pronunciarse sobre la vacancia del alcalde y, de declararse esta, disponer que el primer regidor hábil asuma el cargo en su reemplazo.

Al iniciarse el debate de la propuesta de demanda competencial, la cámara de la MML captó a Wilber Medina, abogado de Rafael López Aliaga, en la sesión. Medina ha cuestionado abiertamente y ante el propio JNE la resolución que frena las reelecciones encubiertas.

Wilber Medina, abogado de Rafael López Aliaga, fue captado durante la sesión del Concejo Metropolitano.

Justamente, Medina había anunciado que interpondrían una demanda de amparo si es que el Jurado rechazaba su recurso de reconsideración, una demanda que eventualmente llegaría al Tribunal Constitucional.

Sin embargo, con la demanda competencial, el caso de Rafael López Aliaga y otros 19 alcaldes que buscaron la reelección encubierta llegaría directamente al máximo intérprete.

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Eso sí, una vez que se presente la demanda competencial, los magistrados del TC deberán evaluar primero si es que realmente se está ante un conflicto de competencias. Solo si eso ocurre, la acción será admitida y se notificará al JNE para que se apersone y responda la demanda. Luego se convocará una audiencia para evaluar el fondo.

Caso contrario ocurriría si es que el Tribunal Constitucional determina que no existe un conflicto de competencias. En ese escenario, la demanda sería declarada improcedente de plano.

El supuesto conflicto

Según lo expuesto en la sesión por el regidor Guillermo Valdivieso, presidente de la Comisión Metropolitana de Asuntos Legales, el conflicto de competencias se plantea a raíz de la Resolución 4557-2026-JNE. El fundamento central es que dicha resolución, al interpretar quién puede reemplazar al alcalde en caso de vacancia o ausencia, habría incorporado restricciones que exceden lo establecido en el artículo 24 de la Ley Orgánica de Municipalidades, norma que —según los regidores que defendieron la demanda— regula de manera específica y delegada por la propia Constitución la sucesión del alcalde a través del primer regidor hábil.

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Dicen que el JNE se habría extralimitado al extender esa misma prohibición a los mecanismos de sucesión o reemplazo previstos en la Ley Orgánica de Municipalidades, una materia que, a criterio de la comisión, le compete decidir únicamente al propio Consejo Municipal y no al Jurado Nacional de Elecciones mediante una resolución administrativa.

Sin embargo, la demanda omite que la competencia de emitir las credenciales de alcalde no es del Concejo Municipal, sino del Pleno del Jurado Nacional de Elecciones.

Rafael López Aliaga no fue proclamado alcalde

Esta semana, el Jurado Electoral Especial de Lima Centro proclamó a la segunda regidora electa Jeanette Alonzo Contreras como alcaldesa de Lima para el periodo 2027-2030 debido a que Rafael López Aliaga, primer regidor electo, está impedido de asumir el sillón metropolitano por haber sido elegido como burgomaestre para el periodo 2023-2026.

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