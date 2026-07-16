Perú

Estacionar en Lima puede costar más de cuatro veces según el distrito: conoce dónde es más caro y barato

Las variaciones en los precios se suman a los minutos de espera para encontrar un espacio libre, un desafío cotidiano que afecta la movilidad de miles de conductores en la capital

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Según el estudio, en algunos distritos encontrar un estacionamiento puede tomar más de 20 minutos, lo que equivale a varios días al año dedicados únicamente a esa búsqueda.
Según el estudio, en algunos distritos encontrar un estacionamiento puede tomar más de 20 minutos, lo que equivale a varios días al año dedicados únicamente a esa búsqueda. Foto: Turiweb

Encontrar un espacio para estacionar en Lima puede representar un gasto muy distinto dependiendo del distrito. Un análisis de la plataforma ParkGO revela que las tarifas mínimas diarias oscilan entre S/ 8 y S/ 35, lo que evidencia una diferencia superior a cuatro veces entre las zonas con los precios más bajos y las más elevadas.

Además del costo, los conductores también deben considerar el tiempo que toma hallar un lugar disponible. De acuerdo con el estudio, en algunos distritos la búsqueda puede extenderse por más de 20 minutos, una situación que, acumulada a lo largo del año, representa varios días dedicados únicamente a encontrar dónde dejar el vehículo.

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Distritos con las tarifas diarias más altas y más bajas

Miraflores, San Borja y Surquillo lideran la lista de los distritos con la tarifa mínima diaria más elevada, con S/ 35. Les sigue Ate, donde el costo parte de S/ 30, mientras que La Molina y La Victoria registran una tarifa mínima de S/ 25.

En un rango intermedio aparecen Barranco, Jesús María, Magdalena del Mar, Rímac y San Isidro, con precios mínimos de S/ 20 por día. Más abajo se encuentran Independencia, Lima Cercado, Lince, Pueblo Libre y San Miguel, donde el costo inicia en S/ 15. Los montos más bajos corresponden a Chorrillos, Comas y San Martín de Porres, con S/ 10, y a Los Olivos, que presenta la tarifa mínima diaria más económica con S/ 8.

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Con una tarifa mínima diaria de S/ 35, Miraflores, San Borja y Surquillo encabezan el ranking de los distritos más costosos para estacionar.
Con una tarifa mínima diaria de S/ 35, Miraflores, San Borja y Surquillo encabezan el ranking de los distritos más costosos para estacionar. Foto: Infomercado

Cómo varían los precios por hora

Las diferencias también se observan en las tarifas por hora. Pueblo Libre registra el precio mínimo más alto, con S/ 7, seguido de Surquillo con S/ 6. En Ate, La Molina y Magdalena del Mar el costo parte desde S/ 5 por hora.

Por su parte, Barranco, Chorrillos, Jesús María y San Isidro presentan tarifas mínimas de S/ 4. En el extremo opuesto figura San Martín de Porres, donde el precio mínimo es de S/ 2 por hora. Independencia, Lince, Los Olivos, Miraflores, Rímac y San Miguel comienzan en S/ 3, mientras que en Comas, La Victoria, Lima Cercado, San Borja y Santiago de Surco no se identificaron tarifas mínimas por hora.

Los distritos donde más tiempo toma encontrar estacionamiento

El informe también identifica las zonas donde los conductores suelen demorar más en encontrar un espacio disponible. Lima Cercado ocupa el primer lugar con un promedio máximo de 28 minutos de búsqueda.

Le siguen Miraflores y La Victoria, con 25 minutos cada uno, mientras que San Isidro alcanza un promedio de 24 minutos. Ate registra hasta 22 minutos, Surquillo 21, y tanto San Borja como Santiago de Surco llegan a los 20 minutos de espera.

La brecha de precios también se refleja en las tarifas por hora. En ese caso, Pueblo Libre presenta el costo mínimo más alto, con S/ 7.
La brecha de precios también se refleja en las tarifas por hora. En ese caso, Pueblo Libre presenta el costo mínimo más alto, con S/ 7. Foto: Andina

El impacto del tiempo de búsqueda

ParkGO estima que un conductor puede dedicar entre 120 y 180 horas al año a buscar un lugar donde estacionar, lo que equivale aproximadamente a entre cinco y siete días completos.

Frente a este escenario, la CEO de la plataforma, Katerinne Oyarce, señaló que “la planificación previa del lugar donde dejar el vehículo permite reducir tiempos, evitar estrés y optimizar los desplazamientos, especialmente en zonas de alta concentración de oficinas, comercios y centros de entretenimiento”. Según la ejecutiva, anticipar el estacionamiento puede contribuir a mejorar la experiencia de movilidad en la ciudad.

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