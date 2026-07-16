Estacionar en Lima puede costar más de cuatro veces según el distrito: conoce dónde es más caro y barato

Encontrar un espacio para estacionar en Lima puede representar un gasto muy distinto dependiendo del distrito. Un análisis de la plataforma ParkGO revela que las tarifas mínimas diarias oscilan entre S/ 8 y S/ 35, lo que evidencia una diferencia superior a cuatro veces entre las zonas con los precios más bajos y las más elevadas.
Además del costo, los conductores también deben considerar el tiempo que toma hallar un lugar disponible. De acuerdo con el estudio, en algunos distritos la búsqueda puede extenderse por más de 20 minutos, una situación que, acumulada a lo largo del año, representa varios días dedicados únicamente a encontrar dónde dejar el vehículo.
PUBLICIDAD
Distritos con las tarifas diarias más altas y más bajas
Miraflores, San Borja y Surquillo lideran la lista de los distritos con la tarifa mínima diaria más elevada, con S/ 35. Les sigue Ate, donde el costo parte de S/ 30, mientras que La Molina y La Victoria registran una tarifa mínima de S/ 25.
En un rango intermedio aparecen Barranco, Jesús María, Magdalena del Mar, Rímac y San Isidro, con precios mínimos de S/ 20 por día. Más abajo se encuentran Independencia, Lima Cercado, Lince, Pueblo Libre y San Miguel, donde el costo inicia en S/ 15. Los montos más bajos corresponden a Chorrillos, Comas y San Martín de Porres, con S/ 10, y a Los Olivos, que presenta la tarifa mínima diaria más económica con S/ 8.
PUBLICIDAD
Cómo varían los precios por hora
Las diferencias también se observan en las tarifas por hora. Pueblo Libre registra el precio mínimo más alto, con S/ 7, seguido de Surquillo con S/ 6. En Ate, La Molina y Magdalena del Mar el costo parte desde S/ 5 por hora.
Por su parte, Barranco, Chorrillos, Jesús María y San Isidro presentan tarifas mínimas de S/ 4. En el extremo opuesto figura San Martín de Porres, donde el precio mínimo es de S/ 2 por hora. Independencia, Lince, Los Olivos, Miraflores, Rímac y San Miguel comienzan en S/ 3, mientras que en Comas, La Victoria, Lima Cercado, San Borja y Santiago de Surco no se identificaron tarifas mínimas por hora.
PUBLICIDAD
Los distritos donde más tiempo toma encontrar estacionamiento
El informe también identifica las zonas donde los conductores suelen demorar más en encontrar un espacio disponible. Lima Cercado ocupa el primer lugar con un promedio máximo de 28 minutos de búsqueda.
Le siguen Miraflores y La Victoria, con 25 minutos cada uno, mientras que San Isidro alcanza un promedio de 24 minutos. Ate registra hasta 22 minutos, Surquillo 21, y tanto San Borja como Santiago de Surco llegan a los 20 minutos de espera.
El impacto del tiempo de búsqueda
ParkGO estima que un conductor puede dedicar entre 120 y 180 horas al año a buscar un lugar donde estacionar, lo que equivale aproximadamente a entre cinco y siete días completos.
PUBLICIDAD
Frente a este escenario, la CEO de la plataforma, Katerinne Oyarce, señaló que “la planificación previa del lugar donde dejar el vehículo permite reducir tiempos, evitar estrés y optimizar los desplazamientos, especialmente en zonas de alta concentración de oficinas, comercios y centros de entretenimiento”. Según la ejecutiva, anticipar el estacionamiento puede contribuir a mejorar la experiencia de movilidad en la ciudad.
Más Noticias
Los documentos ‘secretos’ de la Independencia del Perú: el AGN revela cartas, informes y decretos que narran la lucha de 1820 a 1824
A días del 205 aniversario de la independencia, el Archivo General de la Nación abrió a Infobae Perú una muestra de manuscritos redactados “en caliente”, que retratan el entusiasmo de la causa independentista y el temor de las autoridades virreinales ante la Expedición Libertadora
¿Qué pasó con la Ley 32249, que debía bajar los precios de la electricidad en Perú con fuentes eólicas y solares?
La reglamentación de la ley sigue sumando objeciones legales y resistencias entre los propios generadores, distribuidoras y otras empresas del sector eléctrico peruano, según Pluz
Sport Boys rechazó quita de puntos y señaló su medida para revertir sanción en Liga 1 2026
La directiva del club ‘rosado’ se pronunció mediante un comunicado luego de que le restarán dos puntos en la tabla acumulada por incumplimiento de pagos
Milett Figueroa y su regreso a Argentina: ratifica la denuncia contra Mimi Alvarado y recibe apoyo público de Marcelo Tinelli
La modelo peruana llegó a Buenos Aires para avanzar con la causa por injurias tras los dichos contra su madre, mientras el conductor argentino acompaña el reclamo y sigue en contacto con ella
Jorge Nieto afirma que habló con Keiko Fujimori sobre el impacto del Niño Costero en el Perú
El líder del partido del Buen Gobierno indicó que rechazó que vaya a formar parte del gabinete de ministros y que será una “oposición leal” al país durante el gobierno de Fuerza Popular
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD