La actriz Daniela Sarfati participará con la ponencia «Mi voz, mi poder» en el Encuentro Nacional de Mujeres Exitosas en Lima.

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La actriz y comunicadora Daniela Sarfati presentará ‘Mi voz, mi poder’, una propuesta centrada en la identidad y la comunicación personal, durante el 2do Encuentro Nacional de Mujeres Exitosas, programado para el jueves 4 de marzo de 2027 en el Novotel Lima, en el distrito de San Isidro.

La participación de Sarfati pondrá el foco en la relación entre autenticidad, liderazgo y desarrollo profesional. Su exposición plantea que la expresión de la identidad propia puede convertirse en una herramienta para mujeres que buscan asumir nuevos retos en sus carreras, emprendimientos o proyectos personales.

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“Mi voz, mi poder nace de la necesidad de recordar que cada mujer tiene una voz propia, una historia y una manera única de expresarse”, señaló Sarfati. La comunicadora sostuvo que reconocer esa identidad puede influir en la manera en que las personas se relacionan con su entorno y enfrentan decisiones laborales.

La actividad formará parte de un encuentro que reunirá a expositoras de los campos de la comunicación, los negocios, la tecnología y el desarrollo de redes profesionales. La iniciativa busca convocar a mujeres que lideran equipos, emprenden o desean fortalecer sus vínculos dentro de sus respectivos sectores.

Daniela Sarfati abordará la identidad como una herramienta de comunicación

La propuesta de Daniela Sarfati parte de una premisa vinculada a la construcción de una voz personal. En “Mi voz, mi poder”, la actriz y comunicadora buscará compartir una reflexión sobre los factores que intervienen en la forma en que cada mujer comunica sus ideas, presenta sus proyectos y ocupa espacios profesionales.

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“Cuando reconocemos quiénes somos y nos permitimos ser auténticas, también descubrimos una fuerza que puede transformar nuestra vida personal y profesional”, afirmó Sarfati sobre el contenido de su participación.

El planteamiento incorpora asuntos que suelen ser parte de las conversaciones sobre liderazgo femenino, como la seguridad al hablar en público, el reconocimiento de la propia experiencia y la coherencia entre el mensaje y la identidad de quien lo transmite. Desde esa perspectiva, la autenticidad aparece como un elemento que puede incidir en la manera de dirigir, negociar o generar vínculos.

La exposición de Sarfati se centrará en la voz personal como punto de partida para el liderazgo. La idea es que las asistentes identifiquen los recursos que ya forman parte de su historia y encuentren formas de trasladarlos a sus espacios laborales y de emprendimiento.

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Un cartel promocional anuncia la conferencia de Daniela Sarfati titulada «Mi voz es poder» en el marco del segundo Encuentro Nacional de Mujeres Exitosas.

El encuentro reunirá contenidos sobre comunicación, negocios e inteligencia artificial

El 2do Encuentro Nacional de Mujeres Exitosas contará con la participación de otras especialistas que abordarán distintos temas relacionados con el desarrollo profesional y empresarial. Laura Reyes del Castillo será la encargada de conducir y moderar la jornada.

La actriz y conductora Connie Chaparro presentará la charla “Comunica con impacto”, dedicada al uso de la comunicación como recurso para establecer conexiones con otras personas. El tema dialoga con la propuesta de Sarfati, aunque desde una mirada orientada a la construcción de mensajes y al vínculo con las audiencias.

Por su parte, Mayra Ibáñez estará a cargo de “El mundo como oportunidad: negocios sin fronteras”. Su intervención se enfocará en las posibilidades de expansión para negocios y emprendimientos, así como en los desafíos que supone proyectar una marca hacia nuevos mercados.

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La agenda también incluirá la conferencia “De Google a la Inteligencia Artificial: cómo hacer que la IA te recomiende”, a cargo de Blamy Morán. La exposición tratará sobre el impacto de la inteligencia artificial en la visibilidad y el posicionamiento de empresas y marcas.

La programación integrará herramientas de comunicación, proyección comercial y uso de tecnología. Con ello, el evento propone una agenda que relaciona el desarrollo individual con las exigencias de un entorno de negocios marcado por la transformación digital.

Un afiche promocional anuncia la conferencia Comunica con impacto de Connie Chaparro en el Segundo Encuentro Nacional de Mujeres Exitosas.

ALIADAS buscará impulsar conexiones profesionales entre las asistentes

Además de las conferencias, la jornada incorporará ALIADAS | WOMEN NETWORKING, un espacio diseñado para promover vínculos entre las participantes. La propuesta plantea generar relaciones de valor, contactos estratégicos y oportunidades de colaboración entre mujeres de distintos rubros.

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Esta actividad se presenta como una alternativa al intercambio de contactos tradicional, con una dinámica orientada a que las asistentes identifiquen intereses comunes, posibilidades de alianza y eventuales oportunidades de negocio. En el contexto de la jornada, el networking funcionará como un complemento a las exposiciones y a las herramientas que compartirán las ponentes.

Blamy Morán, fundadora del Premio Mujer Líder y de Mujeres Poderosas Perú, organiza el encuentro bajo una visión enfocada en ampliar los espacios de intercambio de conocimientos y experiencias entre mujeres.

La cita se realizará el jueves 4 de marzo de 2027 en el Novotel Lima de San Isidro. La participación de Daniela Sarfati será una de las intervenciones centrales de una agenda que reunirá perspectivas sobre autenticidad, comunicación, negocios, tecnología y redes profesionales.

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