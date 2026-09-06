Perú

Conoce los supermercados preferidos por los peruanos: el primer puesto es elegido por casi la mitad de ciudadanos

La medición de Vox Populi muestra cómo se distribuyeron las preferencias de los consumidores entre siete cadenas, con variaciones en sus resultados frente a años anteriores

Vox Populi realizó un estudio cuantitativo a través de una encuesta por Internet para identificar las marcas con mayor preferencia.
Vox Populi realizó un estudio cuantitativo a través de una encuesta por Internet para identificar las marcas con mayor preferencia. Foto: Facebook
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Los supermercados mantienen un lugar importante entre las alternativas de compra de los consumidores peruanos. Una medición realizada para el estudio Perú Top Brands 2026, elaborado por Vox Populi, identificó las marcas que concentran las mayores preferencias en esta categoría.

La edición de este año incluyó siete cadenas en el ranking, elaborado a partir de las respuestas de consumidores consultados en Lima y distintas regiones del país. La diferencia entre el primer lugar y el resto de posiciones resulta amplia, pues una marca reunió más del doble de menciones que la que ocupó el segundo puesto.

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¿Cómo se realizó el estudio de preferencias?

Para determinar las marcas mejor posicionadas, Vox Populi desarrolló una investigación cuantitativa mediante una encuesta no muestral realizada por Internet. Participaron hombres y mujeres de 18 años a más que viven en Lima y otras regiones del Perú y cuentan con acceso a Internet.

El trabajo de campo se efectuó mediante SurveyMonkey entre el 22 de junio y el 2 de agosto de 2026. En total, se recogieron 636 casos y los participantes debieron señalar qué marca consideraban la mejor en cada una de las categorías analizadas, entre ellas la de supermercados.

Metro se ubicó en la cuarta posición, con 9,0% de las preferencias.
Metro se ubicó en la cuarta posición, con 9,0% de las preferencias. Foto: Plaza Norte

Vega y Vivanda ocupan los últimos lugares

Con 0,6% de las menciones, Vega se ubicó en el séptimo lugar de la clasificación. Si bien su participación continúa siendo reducida, el resultado muestra una mejora respecto del 0,3% obtenido en 2025 y del 0,2% registrado en 2024.

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Vivanda, por su parte, alcanzó el sexto puesto con 6,4%. La cifra representa una reducción frente al 7,0% del año anterior y continúa la trayectoria descendente observada desde 2024, cuando obtuvo 8,2% de las preferencias.

Makro y Metro se mantienen entre las principales marcas

Makro quedó en la quinta posición con 7,0% de las menciones. Su resultado fue menor al 11,3% conseguido en 2025 y también estuvo por debajo del 7,7% registrado en 2024, reflejando una pérdida de participación dentro de la medición.

En el cuarto lugar apareció Metro, que consiguió 9,0% de las respuestas. La cadena tuvo una ligera variación negativa frente al 9,3% del año pasado, aunque su resultado de 2026 fue superior al 7,5% de 2024 y al 6,6% de 2023.

Plaza Vea se quedó con el segundo lugar al concentrar 21,0% de las preferencias, por encima del 18,5% alcanzado por la cadena en 2025.
Plaza Vea se quedó con el segundo lugar al concentrar 21,0% de las preferencias, por encima del 18,5% alcanzado por la cadena en 2025. Foto: Prensa Regional

Tottus y Plaza Vea completan los primeros puestos

Tottus se ubicó en la tercera posición con 10,7% de las preferencias. El porcentaje coincide con el registrado en 2024, pero representa una disminución respecto del 11,3% alcanzado en 2025. De esta manera, la marca conserva un lugar dentro del podio del ranking.

Plaza Vea obtuvo el segundo puesto con 21,0% de las menciones. La cadena incrementó su participación frente al 18,5% registrado en 2025, aunque quedó ligeramente por debajo del 21,3% obtenido en 2024. La distancia con Tottus fue de 10,3 puntos porcentuales.

Wong lidera con amplia ventaja

Wong encabezó la clasificación de supermercados favoritos con 43,0% de las menciones. El resultado supone un incremento frente al 41,0% registrado en 2025 y le permitió mantener una ventaja considerable sobre Plaza Vea.

La diferencia entre ambas marcas llegó a 22 puntos porcentuales, mientras que la preferencia por Wong prácticamente duplicó la obtenida por Plaza Vea. Con este resultado, la cadena volvió a ocupar el primer lugar de la categoría en la edición 2026.

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