El empresario y la veterinaria fueron captados en el mismo local durante dos días consecutivos, sin mostrar gestos de afecto ante las cámaras. Magaly TV La Firme

Guardar

Las cámaras de “Magaly TV, la firme” difundieron nuevas imágenes de Gustavo Salcedo junto a la veterinaria María Pía Vallejo en Miraflores. El aún esposo de Maju Mantilla fue captado en una cafetería del distrito durante dos días consecutivos, según el reportaje emitido por el programa de espectáculos.

Las imágenes corresponden al martes 24 y miércoles 25 de noviembre. En ambos registros, Salcedo y Vallejo acudieron a un local ubicado en los alrededores de la avenida General Varela, donde compartieron una conversación y consumieron alimentos.

PUBLICIDAD

El informe televisivo no mostró expresiones de afecto entre ambos ni permitió establecer la naturaleza actual de su vínculo. Sin embargo, la coincidencia en el mismo establecimiento durante dos jornadas consecutivas volvió a generar comentarios, debido a que Salcedo había reconocido previamente que estaba conociendo a la joven.

Las cámaras los registraron el 24 y 25 de noviembre

El primer registro fue realizado el martes 24 de noviembre. De acuerdo con “Magaly TV, la firme”, Gustavo Salcedo y María Pía Vallejo permanecieron juntos en una cafetería de Miraflores mientras compartían unos bocaditos.

El informe mostró al empresario y a la veterinaria sentados en el establecimiento, en una conversación que se desarrolló sin gestos de cercanía física. Las cámaras registraron parte de su salida y el momento en que ambos se retiraron del lugar.

PUBLICIDAD

Gustavo Salcedo vuelve a aparecer con María Pía Vallejo mientras persisten dudas sobre su relación con Maju Mantilla

Al día siguiente, miércoles 25 de noviembre, volvieron a ser vistos en el mismo local. Esa segunda visita llamó la atención del programa debido a que se produjo en un espacio que, según el reporte, ambos ya habían frecuentado anteriormente.

Durante la emisión, las imágenes mostraron que Salcedo caminó con las manos en los bolsillos y que Vallejo mantuvo cierta distancia. El material difundido no evidencia muestras de afecto ni permite afirmar que exista una relación sentimental entre ambos.

Gustavo Salcedo reconoció que estaba conociendo a María Pía Vallejo

La presencia de Salcedo y Vallejo en Miraflores se suma a imágenes previas que los mostraron juntos. En reportes anteriores de “Magaly TV, la firme”, ambos fueron vistos ingresando a un edificio relacionado con el empresario.

PUBLICIDAD

Luego de esos registros, Gustavo Salcedo reconoció que se encontraba en una etapa de conocimiento con la joven. Esa declaración fue relevante porque llegó después de que las cámaras registraran encuentros entre ambos en espacios públicos y privados.

Encuentro entre Gustavo Salcedo y María Pía genera especulaciones.

No obstante, María Pía Vallejo manifestó en algún momento que no continuaría con ese vínculo, debido a que no se esclarecía la situación entre Gustavo y su aún esposa Maju Mantilla.

Sin embargo, las nuevas imágenes abrieron interrogantes sobre la situación actual entre ambos. “Magaly TV, la firme” presentó el encuentro como una nueva coincidencia entre Salcedo y Vallejo. Magaly Medina comentó que el empresario parecía mantener una posición cambiante en medio de los cuestionamientos por su situación familiar.

PUBLICIDAD

El viaje de Gustavo Salcedo y Maju Mantilla a España generó especulaciones

La nueva aparición de Salcedo junto a Vallejo se produce luego de que se conociera que viajó a España con Maju Mantilla, aunque ambos habrían tomado vuelos separados. Los reportes indicaron que realizaron ese viaje sin la compañía de sus hijos.

Ese episodio generó comentarios sobre una posible reconciliación entre la exreina de belleza y el empresario. Sin embargo, ni Maju Mantilla ni Gustavo Salcedo han confirmado una reanudación de su relación.

La pareja hizo pública la ruptura de su matrimonio, que se extendió por 13 años. Desde entonces, ambos han mantenido reserva sobre aspectos personales y familiares, aunque han sido vinculados en diversas ocasiones por apariciones públicas y desplazamientos en común.

PUBLICIDAD

El viaje a España y las imágenes difundidas por programas de espectáculos han dado lugar a especulaciones, pero los involucrados no han aclarado públicamente el estado de su relación.

Mantilla tampoco se ha pronunciado sobre la reciente aparición de su aún esposo con María Pía Vallejo.

María Pía Vallejos y Gustavo Salcedo son captados juntos nuevamente. IG