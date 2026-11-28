Dónde ver la Noche Dorada 2 HOY: canal TV online para ver todos los combates de la velada de ElZeein.

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Hoy, sábado 28 de noviembre, se realizará la segunda edición de la Noche Dorada, velada organizada por el streamer ElZeein. El evento está programado para iniciar a las 15:00 horas de Perú en el Coliseo Eduardo Dibós, situado en el distrito de San Borja.

Las peleas de la Noche Dorada 2

Pauchikita vs Pepita

Emetsuki vs Daniela Taquire

Sacha Uzumaki vs Neutro

Pulsera vs Ismael Sánchez

El Jeque vs Jota Shoy

Shelao vs Piero Arenas

Bebote vs Kingteka

Cañita vs JH de la Cruz

Las siete peleas de la Noche Dorada 2 de ElZeein previo al combate estelar entre JH de la Cruz y Cañita

Horarios de la Noche Dorada 2

El evento de ElZeein comenzará a las 15:00 horas de Perú. Con respecto a otros países, iniciará de la siguiente manera: a las 14:00 horas de México; a las 15:00 horas de Colombia y Ecuador; a las 16:00 horas de Estados Unidos, Bolivia y Venezuela; y a las 17:00 horas de Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay y Brasil.

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Dónde ver la Noche Dorada 2

La Noche Dorada 2 se podrá ver gratis a través del canal de Kick de ElZeein. La plataforma está disponible en celulares, televisores, computadoras y tabletas.

Para seguir todas las peleas de la velada peruana, los usuarios deberán registrarse en Kick con una cuenta de correo electrónico y buscar el canal de ElZeein, que reúne más de 2,3 millones de seguidores.

La Noche Dorada 2 se podrá ver por el canal de Kick de ElZeein.

Así fue el pesaje de la Noche Dorada 2

El pesaje de la Noche Dorada 2 se realizó el viernes 27 de noviembre. Pepita y Pauchikita fueron las primeras en aparecer. Ambas participaron en un reto de reflejos, en el que la última logró la mejor marca al atrapar cinco palitos de la máquina.

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Luego fue el turno de El Jeque Árabe y Jota Shoy, quienes arrastran una disputa desde el careo previo, cuando el tiktoker le dio una bofetada al rapero. Esta vez, volvió a sorprender al besar al freestyler durante el pesaje.

Más adelante, Neutro y Sacha Uzumaki subieron a la mesa e intercambiaron palabras antes de su combate. En esta pelea se registró el primer incumplimiento del peso pactado: Uzumaki debía marcar 73 kilos, pero excedió el límite por un kilo. Como sanción, peleará con guantes de 16 onzas.

Neutro y Sacha Uzumaki fue una de las últimas peleas en confirmarse en esta Noche Dorada 2.

Después llegó el segundo enfrentamiento femenino. Emetsuki y Daniela Taquire explicaron el origen de su conflicto en redes sociales. La colombiana calificó de “mala persona” a la peruana por difundir una conversación privada y le advirtió que se preparara para resistir más de un round.

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Pulsera e Ismael Sánchez continuaron con el pesaje, en lo que será el primer combate masculino internacional de la noche. El streamer ecuatoriano se burló del peruano al llamarlo “gallina” y emitir sonidos. El representante nacional, a su vez, afirmó que su pelea con Sacha Uzumaki no se concretó por decisión de la organización.

Los siguientes en subir fueron Bebote y Kingteka. Ambos streamers protagonizaron un conflicto público durante una transmisión en vivo de su viaje a Japón. La discusión escaló cuando Kingteka le dio una bofetada a Bebote después de que este hiciera un comentario sobre la condición de su hijo.

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