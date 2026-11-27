La Presidenta Keiko Fujimori se prepara para viajar a Piura y brindar apoyo a las zonas afectadas por las intensas lluvias. La mandataria también informa sobre la postergación de la reunión de gabinete binacional con Colombia. | Canal N

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La presidenta Keiko Fujimori anunció que viajará a Piura en las próximas horas para atender la emergencia provocada por las intensas lluvias que golpean el norte del país. La mandataria expresó su solidaridad con los ciudadanos afectados y confirmó que los ministros de Defensa y Agricultura ya se encuentran en la región para coordinar las acciones frente a las inundaciones.

Las precipitaciones registradas durante la noche del jueves 26 de noviembre dejaron calles y viviendas anegadas, vehículos atrapados y sectores de Piura bajo el agua. En la urbanización Ignacio Merino, efectivos de la Policía Nacional utilizaron botes inflables para auxiliar a los residentes, mientras Indeci estimó que alrededor de 2.000 familias de la zona de Ignacio Ramírez resultaron afectadas.

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La emergencia ocurre en un escenario de lluvias intensas asociadas al fenómeno El Niño Costero, que mantiene en alerta a las autoridades del norte peruano. El Senamhi activó una alerta roja para Piura y Tumbes hasta el domingo 29 de noviembre, mientras distintas localidades afrontan inundaciones y la activación de quebradas.

Una calle inundada en Piura ilustra la situación en el norte peruano ante el anuncio de visita de Keiko Fujimori para coordinar la asistencia. (Composición: Infobae Perú)

Keiko Fujimori viajará a Piura para atender la emergencia por lluvias

Durante su intervención, la presidenta expresó su preocupación por las consecuencias de las precipitaciones en el norte del Perú y envió un mensaje de solidaridad a los ciudadanos afectados.

“Quiero enviar toda mi solidaridad a las regiones y a los ciudadanos de Tumbes y de Piura, que están afrontando un momento bastante difícil. Quiero comentar que en las próximas horas estaré viajando”, manifestó.

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La mandataria también precisó que los ministros de Defensa y Agricultura ya se encontraban en la zona para participar en las labores de atención. A ellos se suma el jefe del Comando del Fenómeno El Niño (FEN), en el marco de las acciones desplegadas frente a las inundaciones.

Varias personas caminan por una calle inundada por las lluvias asociadas al fenómeno de El Niño en la ciudad de Piura. (Latina)

El anuncio se produjo mientras Piura afronta una de sus jornadas más complicadas por las precipitaciones registradas durante la noche del jueves 26 de noviembre. Diversos sectores quedaron bajo el agua, con viviendas anegadas, calles intransitables y residentes que necesitaron asistencia para abandonar sus inmuebles.

Gobierno posterga reunión bilateral con Colombia por las lluvias

La emergencia también modificó las actividades internacionales de la presidenta. Fujimori confirmó que durante la mañana se comunicó con el presidente colombiano, Abelardo Espinoza, para solicitarle que el Encuentro Presidencial y Gabinete Binacional Perú-Colombia, previsto para la próxima semana, fuera postergado.

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“Le pedí postergar nuestra reunión de gabinete binacional que estaba planificada para la próxima semana. Lo comprendió inmediatamente”, explicó durante su pronunciamiento.

Una publicación en redes sociales atribuida a Keiko Fujimori comunica la suspensión de un gabinete binacional entre Perú y Colombia debido a las inundaciones en Piura.

La jefa de Estado indicó que ambos países coordinarán posteriormente una nueva fecha para desarrollar el encuentro. “Más adelante estaremos, Dios mediante, viajando al país vecino de Colombia”, agregó.

La reunión debía congregar a representantes de ambos gobiernos para abordar los asuntos de la agenda bilateral. Sin embargo, la mandataria decidió priorizar su desplazamiento a las regiones afectadas por las lluvias.

Piura registra inundaciones y miles de familias afectadas

El anuncio presidencial ocurre en medio de una emergencia que mantiene en alerta a las autoridades de Piura. Las precipitaciones dejaron calles y viviendas inundadas, vehículos inmovilizados y problemas en los sistemas de drenaje de distintos sectores de la ciudad.

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Un reporte periodístico de Exitosa Noticias documenta las consecuencias de las lluvias e inundaciones en el sector Los Olivos, en Piura. Vecinos de la zona reportan que el agua ingresó a sus hogares, dañando enseres, muebles y estructuras habitacionales. Durante la cobertura, una residente afectada ofrece su testimonio sobre las pérdidas materiales sufridas en su vivienda y comercio, solicitando la asistencia de las autoridades locales.

En la urbanización Ignacio Merino, efectivos de la Policía Nacional utilizaron botes inflables para ingresar a las viviendas y auxiliar a los residentes atrapados por el agua acumulada. De acuerdo con el jefe del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci), general Luis Vásquez, alrededor de 2.000 familias de la zona de Ignacio Ramírez habrían resultado afectadas y serían trasladadas a albergues.

La situación también alcanzó al hospital Cayetano Heredia, donde algunos ambientes resultaron afectados por el ingreso de agua. Equipos del Ejército y del Ministerio de Vivienda participaron en las labores de drenaje y asistencia.

A este escenario se suma la activación de al menos diez quebradas en las provincias de Morropón, Ayabaca y Huancabamba. El Senamhi mantiene una alerta roja por lluvias intensas para Piura y Tumbes hasta el domingo 29 de noviembre, mientras las autoridades continúan con el monitoreo de las zonas vulnerables.

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