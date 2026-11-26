Un reportaje televisivo del programa Esta Noche examina los vehículos de alta gama utilizados por legisladores y asesores en el Congreso de la República de Perú. El informe presenta declaraciones de autoridades como el diputado Ernesto Zunini y aborda la procedencia de automóviles vinculados a personal parlamentario como Renzo Salazar, asesor de Silvana Robles.

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El uso de vehículos de alta gama por parte de integrantes del Congreso de la República abrió interrogantes sobre su propiedad, el origen de los recursos destinados a comprarlos y el rol de asesores parlamentarios que aparecen como conductores o titulares registrales. Con valores identificados que superan los USD 197.000, los casos observados incluyen camionetas y automóviles vinculados a congresistas de distintas bancadas.

El monto puede elevarse a USD 245.000 si se incorpora otro vehículo adquirido al contado por USD 48.000, cuya compra fue consultada a un asesor parlamentario. Esa cifra no contempla el valor del Audi usado por la congresista Jennifer Paredes, ya que durante el registro no se precisó el precio de ese automóvil.

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Las explicaciones brindadas por los involucrados incluyeron referencias a años de trabajo, actividades empresariales, amistades y el uso de autos pertenecientes a asesores o familiares de estos. Los registros de la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (Sunarp) mostraron que algunos vehículos no están inscritos a nombre de los parlamentarios que se movilizaron en ellos.

El programa Esta Noche presenta un reportaje sobre el origen y uso de vehículos de alta gama vinculados a congresistas y asesores parlamentarios en Perú. La emisión incluye declaraciones de Carlos Domínguez Herrera y del excongresista Víctor Andrés García Belaunde, además del seguimiento a Yenifer Paredes por parte de reporteros en la vía pública. En el set de televisión, la conductora Milagros Leiva analiza los testimonios y los registros vehiculares presentados durante la investigación.

Un congresista fue visto en dos vehículos valorizados en más de USD 92.000

Uno de los parlamentarios del reportaje de Esta Noche con Milagros Leiva fue registrado primero en una camioneta Chevrolet valorizada en más de USD 67.000. Más tarde, se desplazó en una Nissan valorizada en alrededor de USD 25.000. La diferencia entre ambos vehículos motivó preguntas sobre cuál era el automóvil que utilizaba de forma habitual.

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Varios automóviles permanecen estacionados en los exteriores del Congreso de la República durante una investigación periodística sobre su propiedad y financiamiento.

El legislador indicó que había tomado un taxi luego de una entrevista matutina debido al tráfico y afirmó que después se trasladaría en su propio vehículo. La Nissan permanecía estacionada en el espacio 77 del Congreso y no tenía conductor en ese momento. Según su versión, un amigo lo había recogido y lo llevó al Parlamento en ese automóvil.

Un automóvil negro de alta gama permanece estacionado frente a una sede institucional durante una investigación sobre vehículos vinculados a miembros del Congreso de la República de Perú.

La información disponible en Sunarp señala que la Nissan figura a nombre de Patricia Incio Cusa, residente en Chiclayo. Consultado por la propiedad, el parlamentario sostuvo que su amigo debía responder si mantenía algún acuerdo de alquiler. También afirmó que compró el vehículo con el dinero de su primer sueldo como diputado y defendió su capacidad económica con una referencia a su trayectoria laboral. “Yo tengo 20 años trabajando”, declaró.

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Un informe periodístico aborda el uso y la titularidad de vehículos de alta gama vinculados a integrantes del Congreso de la República y sus asesores.

Asesores y familiares figuran como propietarios de otros automóviles

La congresista Silvana Robles, de Juntos por el Perú, llegó al Congreso en un Audi valorizado en aproximadamente USD 35.000. El auto figura a nombre de Renzo Salazar Rivero, quien trabaja como asesor de la legisladora. Robles negó que el automóvil fuera suyo y aseguró que no cuenta con una unidad asignada en Lima.

Un informe televisivo aborda la procedencia y la titularidad de los automóviles de alta gama utilizados por integrantes del Congreso de la República.

La parlamentaria explicó que el asesor había pasado por su vivienda y condujo el vehículo ese día. “No me presta el vehículo. Él ha manejado el día de hoy. Solo hoy”, respondió ante las consultas. Salazar Rivero evitó brindar detalles sobre su remuneración y sobre las condiciones en las que adquirió el Audi. “Trabajo, invierto”, dijo al ser interrogado por la compra.

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Una camioneta circula por una calle durante un informe televisivo sobre la titularidad de vehículos vinculados a integrantes del Congreso de la República.

El caso de Jennifer Paredes presentó una situación similar. La congresista fue observada en un Audi conducido por su asesor, Mauro González Caballero. Sin embargo, el vehículo está inscrito a nombre de Rut Trinidad Caballero Llanos, madre del trabajador parlamentario y abogada de profesión. Paredes no respondió las preguntas sobre el uso del automóvil, mientras que González Caballero, de 31 años y con una remuneración de 11.293 soles, también fue consultado por la adquisición al contado de otro vehículo valorizado en USD 48.000. “Estoy ocupado”, respondió.

Una legisladora declara ante la prensa sobre la titularidad de vehículos de alta gama frente a la sede del Congreso de la República del Perú.

Carlos Domínguez situó en 2022 la compra de una camioneta Ford por USD 70.000

El congresista Carlos Domínguez Herrera, de Fuerza Popular, confirmó que adquirió una camioneta Ford por unos USD 70.000. Durante sus primeras declaraciones, ubicó la compra entre 2016 y 2017, aunque luego corrigió esa versión y afirmó que la operación se concretó en 2022.

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Un legislador responde a preguntas de la prensa frente a la sede parlamentaria sobre el uso de automóviles de alta gama vinculados a miembros del Congreso de la República del Perú.

Domínguez atribuyó la compra a su recorrido profesional y empresarial previo a su labor parlamentaria. “Soy empresario corporativo en esos años”, señaló. También pidió revisar su hoja de vida y las declaraciones anuales presentadas ante las autoridades para evaluar el origen de sus ingresos y sus bienes.

El periodista y analista político Enrique Castillo consideró que los legisladores deben aclarar las circunstancias en las que usan vehículos registrados a nombre de asesores, familiares o terceras personas. Castillo sostuvo que estas prácticas no se limitan a una sola bancada y recordó antecedentes sobre tareas ajenas a la función técnica que algunos trabajadores de despachos realizan para congresistas. “Los congresistas convierten a sus asesores en multiusos y a veces con manejos poco santos”, afirmó.

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La suma de los vehículos con valores conocidos permite establecer un piso de USD 197.000 entre la Chevrolet, la Nissan, el Audi utilizado por Robles y la camioneta Ford de Domínguez. Si el automóvil de USD 48.000 consultado al asesor de Paredes corresponde a una unidad adicional, el monto identificado llega a USD 245.000, sin contar el valor del Audi registrado a nombre de la madre del trabajador parlamentario.