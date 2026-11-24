Los conductores de Lima destinan entre 12,5 y 20 horas a buscar estacionamiento durante noviembre y diciembre.

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Los conductores de Lima podrían destinar entre 12,5 y 20 horas a buscar dónde estacionar durante noviembre y diciembre, según estimaciones de ParkGO. La empresa calculó que el tiempo empleado y el consumo de combustible pueden representar un gasto acumulado de hasta S/ 920 en la campaña navideña.

El incremento de viajes por compras, reuniones familiares, eventos corporativos y celebraciones de fin de año eleva la circulación vehicular en los principales puntos comerciales de la capital peruana. A la congestión habitual se suma la dificultad para encontrar espacios disponibles cerca de los destinos de mayor concurrencia.

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En condiciones regulares, hallar estacionamiento en sectores con alta demanda puede tomar entre 20 y 30 minutos. Durante las semanas previas a Navidad, ese lapso puede extenderse hasta 40 minutos por búsqueda, de acuerdo con las proyecciones de la plataforma.

Las zonas comerciales concentran la mayor demanda de espacios

La presión sobre los estacionamientos se concentra en áreas con actividad comercial, gastronómica y empresarial. Entre los puntos identificados figuran Mesa Redonda y el Mercado Central, en el Cercado de Lima; Gamarra, en La Victoria; Larcomar y los alrededores del Parque Kennedy, en Miraflores.

También aparecen las zonas empresariales y comerciales de San Isidro, San Borja y Santiago de Surco. En Lima Norte, los alrededores de Plaza Norte y MegaPlaza suelen registrar una mayor llegada de vehículos durante las compras de fin de año.

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El tiempo invertido y el combustible consumido acumulan un gasto de hasta 920 soles durante la campaña navideña.

ParkGO estimó que la demanda de estacionamientos puede crecer hasta 33% durante la campaña navideña. Ese movimiento responde al aumento de desplazamientos hacia centros comerciales, mercados, restaurantes y espacios de entretenimiento.

Katherinne Oyarce, directora ejecutiva de ParkGO, señaló que la búsqueda de un espacio disponible forma parte de los problemas de movilidad en la ciudad. “Muchas veces pensamos que el tráfico termina cuando llegamos a nuestro destino, pero encontrar estacionamiento también forma parte del problema de movilidad”, afirmó.

La ejecutiva sostuvo que los recorridos adicionales para hallar un lugar donde dejar el vehículo implican una pérdida de tiempo y un mayor gasto. “Los minutos que los conductores pasan recorriendo las calles buscando un espacio disponible terminan acumulándose y representan tiempo y dinero que podrían aprovechar de otra manera”, agregó.

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La búsqueda de un espacio vehicular puede extenderse hasta 40 minutos en cada recorrido urbano.

Una búsqueda de 40 minutos eleva el consumo de combustible

El tiempo invertido en circular por una zona antes de conseguir estacionamiento puede extender el trayecto previsto y elevar el consumo de combustible. La empresa indicó que los conductores podrían acumular hasta casi un día completo en estas búsquedas entre noviembre y diciembre.

El cálculo de hasta S/ 920 considera los efectos del tiempo perdido y del combustible utilizado durante el período. Oyarce sostuvo que reservar un espacio antes de iniciar el recorrido puede reducir la incertidumbre en los sectores con mayor afluencia.

“Durante estos meses encontrar estacionamiento se convierte en un desafío para miles de conductores debido a la concentración de personas en zonas comerciales y de entretenimiento”, afirmó.

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