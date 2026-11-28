La presidenta Keiko Fujimori declara ante los medios de comunicación durante su recorrido por la zona declarada en emergencia en Piura.

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El Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico (INGEMMET) identificó 2.186 zonas críticas en Perú donde podrían activarse deslizamientos, caídas de rocas, inundaciones, erosión fluvial y huaicos ante lluvias intensas o movimientos sísmicos. Los sectores reúnen antecedentes de peligros geológicos y elementos expuestos, como viviendas, población, carreteras, puentes y otras obras de infraestructura.

La información está disponible en la plataforma Perú en Alerta al cual puedes ingresar en este enlace, un sistema de acceso libre que no exige registro previo. El mapa incorpora estudios técnicos realizados por el organismo durante más de 20 años y permite localizar cada punto identificado, revisar sus coordenadas, conocer el proceso geológico registrado y consultar recomendaciones para reducir los daños ante una eventual emergencia.

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La vocera del INGEMMET, Mag Ochoa, explicó que una zona crítica surge cuando coinciden dos variables: la existencia de un peligro geológico y la presencia de población o infraestructura vulnerable. Una ladera con bloques rocosos inestables, por ejemplo, representa una amenaza potencial. El riesgo aumenta cuando debajo de ese sector hay viviendas, vías de comunicación, centros poblados o instalaciones expuestas a un desprendimiento.

Gráfico del Ingemmet.

Las lluvias pueden activar 903 zonas críticas en distintos departamentos

Los informes del instituto cruzan el inventario de peligros geológicos con los pronósticos meteorológicos para advertir qué sectores pueden activarse en períodos determinados. Para el intervalo comprendido entre el viernes 27 y el domingo 29, la entidad estimó que 903 zonas críticas de distintos departamentos presentaban probabilidad de activación por lluvias fuertes o extremas.

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Un automóvil permanece sumergido en una calle anegada de Piura tras las intensas lluvias reportadas por el Senamhi en el norte de Perú.

La advertencia no supone que todos los eventos identificados se produzcan de manera inevitable. El objetivo es señalar los lugares donde las autoridades locales, regionales y nacionales deben reforzar las acciones preventivas. Entre las medidas inmediatas figuran la alerta a las poblaciones que viven cerca de riberas, la limpieza de cauces y el retiro de desmontes, residuos o material acumulado en áreas con posibilidad de desborde.

Desde junio, 14 brigadas realizaron trabajo de campo en los departamentos de la costa, desde Tumbes hasta Tacna, con el fin de actualizar los datos vinculados a los efectos de El Niño. Ese relevamiento alcanzó a 1.560 zonas críticas e incluyó inspecciones con autoridades locales y regionales para verificar cambios en ríos, quebradas, laderas y sectores urbanos situados en áreas expuestas.

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Un noticiero televisivo informa sobre la presencia de Keiko Fujimori en la zona afectada por una emergencia en Piura.

Los sismos también pueden reactivar deslizamientos y caídas de rocas

Ochoa indicó que las evaluaciones abarcan peligros asociados a desbordes de ríos, erosión de riberas, huaicos y desprendimientos en laderas. Los especialistas también revisan si existen viviendas levantadas dentro de los cauces, asentamientos próximos a quebradas secas o poblaciones instaladas en zonas donde podrían concentrarse flujos de barro, piedras y agua durante una temporada de precipitaciones intensas.

La actividad sísmica constituye otro factor que puede modificar las condiciones del terreno. Después del sismo registrado un viernes 20 en Junín, el INGEMMET emitió un reporte sobre 374 zonas críticas localizadas en Áncash, Lima, Junín y Pasco. El documento advirtió que el movimiento del suelo podía reactivar procesos preexistentes, entre ellos deslizamientos, desprendimientos de rocas y fracturas en sectores de pendiente.

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La evaluación posterior a un sismo busca identificar áreas donde las vibraciones pueden desestabilizar materiales que ya presentan fisuras o señales de movimiento. En esas circunstancias, una ladera afectada puede mantener condiciones de riesgo durante días o semanas, sobre todo si se registran lluvias posteriores. La entidad recomienda que las autoridades restrinjan el tránsito y la permanencia de personas en los sectores que presenten evidencias de inestabilidad.

La mandataria Keiko Fujimori dialoga con residentes en una zona afectada de Piura durante una cobertura informativa emitida por el canal ATV Noticias.

Lima Metropolitana y Callao concentran 147 sectores bajo observación

Lima Metropolitana y el Callao acumulan 147 zonas críticas registradas por el organismo. La mayor concentración aparece en Lurigancho, Pachacámac, Chaclacayo y Cieneguilla, distritos donde confluyen quebradas secas, riberas ocupadas, cerros con pendientes pronunciadas y expansión urbana en áreas que pueden quedar expuestas a huaicos, erosión o caída de rocas.

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El diagnóstico también comprende San Juan de Lurigancho, Carabayllo, Ate, Comas, La Molina, Lurín, Puente Piedra, Ventanilla, Carmen de la Legua e Independencia. De las zonas identificadas en Lima, 20 fueron priorizadas por registrar una mayor exposición de población e infraestructura, además de niveles de peligro considerados altos o muy altos por los especialistas.

Vecinos de Piura caminan por una calle anegada durante la noche tras las intensas precipitaciones registradas en la región.

Entre los sectores incluidos figuran la quebrada Tinajones, en Cieneguilla, zonas de Pachacámac y Chaclacayo, además de tramos de la ribera del río Rímac. El organismo registró también más de 21 quebradas con posibilidad de activación durante episodios asociados a El Niño. El INGEMMET brinda asistencia técnica a las autoridades que solicitan orientación sobre obras de prevención, mientras que la ejecución y supervisión de las medidas corresponde a las instancias responsables de la gestión del riesgo.

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