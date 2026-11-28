Un lobo marino con signos de desnutrición fue registrado en el muelle de Chorrillos, en Lima, mientras se desplazaba entre puestos de pesca y cajas de pescado en busca de alimento. En el lugar también se observaron pelícanos alrededor de los restos marinos. Comerciantes y pescadores de la zona reportaron la presencia del animal en el área y solicitaron la intervención de las autoridades ambientales. Fuente: Buenos Días Perú / Panamericana Televisión

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La presencia de lobos marinos extremadamente delgados, aves sin vida y otros animales varados en playas de Lima mantiene en alerta a las autoridades ambientales y sanitarias. El escenario coincide con el calentamiento anómalo del océano asociado al fenómeno de El Niño, que altera la disponibilidad de alimento para distintas especies de la costa peruana.

Los lobos marinos figuran entre los animales que aparecen con mayor frecuencia en la orilla. También se registraron pingüinos de Humboldt, aves guaneras y peces muertos en diversos sectores del litoral. Varios ejemplares llegan debilitados tras recorrer distancias mayores en busca de presas, una condición que reduce sus posibilidades de sobrevivir.

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Entre enero y octubre de 2026, los registros de entidades estatales contabilizaron 18.585 muertes de aves y mamíferos marinos en el litoral peruano. El lobo chusco concentró 10.877 casos, cerca del 59% del total. Las necropsias realizadas a parte de los ejemplares hallados mostraron cuadros de desnutrición, con cuerpos delgados y ausencia de alimento en el aparato digestivo.

Reportaje del programa Ahora y en la Hora sobre el impacto del fenómeno El Niño en el litoral peruano, donde se registran aves y lobos marinos varados o muertos en la orilla de las playas. La emisión incluye la intervención del médico internista Kerwin Mendieta, quien aborda los riesgos de infecciones para la población ante la exposición a restos biológicos en descomposición y analiza el impacto de la escasez de alimento marino en estas especies.

La anchoveta se desplaza y deja sin alimento a aves, pingüinos y lobos marinos

El aumento de la temperatura del agua modifica la distribución de la anchoveta, una especie central en la cadena alimentaria marina del Perú. Cuando el mar se calienta, este recurso puede desplazarse hacia el sur, buscar aguas más frías o descender a mayores profundidades. Ese movimiento dificulta el acceso a alimento para los depredadores que suelen cazar cerca de la superficie o en zonas costeras.

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Un pelícano pardo reposa sobre las rocas durante una emisión informativa sobre los efectos del fenómeno de El Niño en la fauna marina.

Las aves guaneras, los pingüinos de Humboldt y los lobos marinos dependen de esa disponibilidad. La reducción de presas obliga a los animales a ampliar sus trayectos de búsqueda, con un mayor gasto energético. Los ejemplares jóvenes, enfermos o de menor tamaño enfrentan una situación más compleja porque cuentan con menos reservas para resistir períodos prolongados sin alimento.

La falta de aguas frías también afecta al plancton, base de la red trófica marina. Si disminuye esa fuente de nutrientes, la anchoveta encuentra menos alimento y su presencia se reduce en las zonas habituales. El efecto se extiende a especies superiores y puede derivar en varamientos, desnutrición y mortalidad. El Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor) informó que el desplazamiento de peces hacia áreas profundas o alejadas ha reducido el alimento disponible para la fauna marino-costera.

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Un lobo marino permanece sobre la arena de una playa durante un informe televisivo sobre los efectos del fenómeno de El Niño en la fauna marina.

Los cadáveres de animales y los ejemplares enfermos o moribundos requieren un manejo especializado. La descomposición puede favorecer la proliferación de bacterias, hongos, parásitos y otros agentes infecciosos. El riesgo aumenta en áreas donde las personas se acercan para observar, tocar o fotografiar a los animales sin medidas de protección.

Un lobo marino y varios pelícanos permanecen sobre las rocas de una caleta de pescadores durante los efectos del fenómeno de El Niño en el litoral.

La recomendación es mantener distancia, evitar el contacto directo y no intentar alimentar, devolver al mar o trasladar a los ejemplares varados. Tampoco se deben manipular peces, aves o mamíferos muertos. En caso de haber tocado un animal o sus restos, se aconseja lavar las manos y los ojos con abundante agua y acudir a un centro de salud ante síntomas como irritación ocular, fiebre, vómitos, diarrea o lesiones en la piel.

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El antecedente del El Niño de 1997-1998 refuerza la preocupación por los efectos del calentamiento marino sobre la fauna y la salud pública. Ese episodio dejó una reducción cercana al 80% de la población de lobos chuscos, según el Libro rojo de la fauna silvestre amenazada del Perú. Aunque no existe una confirmación de brotes actuales vinculados a los animales varados, la acumulación de restos orgánicos en zonas concurridas exige vigilancia sanitaria y retiro oportuno.

Un lobo marino descansa sobre las rocas de la orilla junto a una gaviota durante una transmisión informativa sobre el impacto del fenómeno El Niño en la fauna costera.

Los oleajes anómalos agravan la exposición en playas y zonas costeras

A la mortandad de fauna marina se suma la advertencia por oleajes anómalos en distintos puntos del litoral. La Dirección de Hidrografía y Navegación de la Marina de Guerra alertó sobre olas de intensidad ligera a moderada, que en ciertos sectores pueden alcanzar hasta el doble de su tamaño habitual. Estas condiciones incrementan los riesgos para bañistas, pescadores y residentes de zonas cercanas al mar.

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Un ave marina permanece junto a restos óseos en una costa donde la reducción de alimento vinculada al fenómeno El Niño afecta a las especies locales, según Serfor.

En Ancón, algunos vecinos colocaron sacos de arena en la orilla ante el avance del agua. La situación muestra la exposición de las playas abiertas frente a la mayor energía del oleaje y a un nivel del mar por encima de sus valores normales. En La Punta, Callao, las condiciones preventivas pueden variar según el tramo de costa y la orientación de cada playa.

Una embarcación pesquera transporta un cargamento masivo de anchoveta en Perú durante un reporte televisivo sobre los efectos del fenómeno de El Niño en el mar.

Las autoridades recomiendan respetar las restricciones de ingreso a puertos, rompientes y zonas de playa durante los avisos de oleaje. La población también puede informar sobre animales varados a las entidades competentes para que personal capacitado evalúe cada caso. El seguimiento de la temperatura del mar, la mortalidad de fauna y el estado del oleaje será determinante durante los próximos meses, mientras persistan las condiciones asociadas al fenómeno de El Niño.

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