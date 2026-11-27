Piero Corvetto, exjefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE). REUTERS/Manuel Orbegozo

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La Junta Nacional de Justicia (JNJ) evalúa remover a Piero Corvetto de la jefatura de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) pese a que renunció en abril pasado y los mismos consejeros la aceptaron a pesar de que el cargo es irrenunciable.

Según pudo conocer Infobae, el informe de instrucción elaborado por el consejero Gino Ríos Patio plantea imponer la medida de remoción, no una destitución. Y es que la remoción es la única medida prevista en la Constitución, así como en el vigente Reglamento de Procedimientos Disciplinarios de la JNJ, contra los titulares de la ONPE y Reniec.

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La remoción, de aprobarse, sería declarativa ya que Corvetto dimitió el 21 de abril de 2026, nueve días después de la jornada electoral del domingo 12 de abril. En dicho día decenas de mesas de sufragio no lograron instalarse porque el material electoral no llegó a los locales de votación.

La propia JNJ aprobó la renuncia y declaró vacante el cargo de jefe de la ONPE, a pesar de que la Ley Orgánica del organismo electoral establece en su artículo 10 que el puesto es irrenunciable durante un proceso electoral.

Carta de renuncia de Piero Corvetto.

Reaparición

Durante la audiencia de hoy viernes 27 de noviembre, Piero Corvetto se presentó ante la Junta, reconoció que “hubo un problema logístico” y que “la única forma de generar confianza para una segunda vuelta en un momento donde había una campaña de demolición contra mi imagen pública, mi prestigio y mi capacidad” era asumir la responsabilidad política y renunciar. De lo contrario, dijo, “los resultados electorales en la primera vuelta hubieran seguido siendo cuestionados”.

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“Pero eso no quiere decir que yo tenga una responsabilidad civil, penal o administrativa”, aseveró. “Había un acoso a mi familia, había un acoso a mi persona, había un desprestigio contra el intento de desprestigiar a la institución”, agregó.

Corvetto recordó que grupos políticos buscaban que se anulara la elección en Lima y que se vuelva a realizar porque, dijo, las encuestas advertían que no pasarían a la segunda vuelta

“Habían grupos políticos que habían invertido mucho dinero. Según las encuestas, no iban a mantener sus inscripciones como partidos políticos. Todo eso genera un ambiente político. Y yo tenía que defender a mi institución, yo tenía que defender la democracia, yo tenía que defender los resultados que ninguna misión de observación electoral ha puesto en cuestión y han destacado en todo momento que son fiel reflejo de la voluntad popular”, apuntó.

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Piero Corvetto lideró la ONPE más de 5 años. Foto: ONPE

Defensa

El abogado Ronald Gamarra, defensa de Piero Corvetto planteó ante el pleno de la JNJ cuatro argumentos contra el procedimiento disciplinario que pesa sobre su patrocinado por la falla en la instalación de mesas de votación del 12 de abril en Lima Sur.

En primer lugar, sostuvo que se estaría sancionando el cargo y no una conducta específica atribuible a Corvetto. En segundo término, citó un informe de la Contraloría que individualiza como responsables al gerente de gestión electoral y al subgerente de producción electoral, quienes dispusieron y ejecutaron la reprogramación de 43 rutas sin alertar a la jefatura. Añadió que la Ley Orgánica de la ONPE no tipifica la conducta imputada, una supuesta omisión.

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Como cuarto argumento, remarcó que la sanción carece de objeto, porque Corvetto renunció al cargo el 21 de abril y la JNJ aceptó esa renuncia antes de abrir el procedimiento disciplinario el 27 de mayo. El propio Corvetto, al responder preguntas del pleno, afirmó que no recibió alertas sobre los cambios en el despliegue del material electoral y calificó su renuncia como una asunción de responsabilidad política, no disciplinaria.

Lo que sigue

Ahora, la Junta deberá designar un miembro que elabore la ponencia, con la propuesta final de la decisión.