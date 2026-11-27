La Municipalidad Metropolitana de Lima presentó una demanda competencial contra el Jurado Nacional de Elecciones ante el Tribunal Constitucional para cuestionar las restricciones que impiden a exalcaldes asumir nuevamente el cargo mediante la sucesión municipal. Fuente: Canal N

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La Municipalidad Metropolitana de Lima presentó una demanda competencial contra el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) ante el Tribunal Constitucional (TC) para dejar sin efecto la disposición que impide a exalcaldes elegidos como primeros regidores asumir nuevamente la alcaldía. La acción fue autorizada por el Concejo Metropolitano y ejecutada por el alcalde Renzo Reggiardo.

El recurso busca cuestionar la Resolución 4557-2026-JNE, que establece restricciones para que quienes ejercieron como alcaldes durante el periodo 2023-2026 puedan volver a ocupar el cargo mediante la sucesión municipal. La controversia tiene como principal implicado a Rafael López Aliaga, quien postuló como primer regidor de Lima para el periodo 2027-2030 con la intención de regresar al sillón metropolitano.

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La decisión del municipio ocurre después de que el Jurado Electoral Especial de Lima Centro proclamara a Jeanette Alonzo Contreras, segunda regidora electa, como alcaldesa de Lima para el próximo periodo. Frente a este escenario, la Municipalidad sostiene que el JNE habría invadido atribuciones del Concejo Metropolitano al establecer restricciones sobre la sucesión municipal.

MML cuestiona restricciones del JNE para la sucesión de alcaldes

El abogado de la Municipalidad Metropolitana de Lima, Wilbert Medina, explicó que la controversia surgió por las diferentes interpretaciones sobre la posibilidad de que un exalcalde elegido como primer regidor vuelva a asumir el cargo. Según indicó, el JNE resolvió por mayoría que quienes ejercieron como burgomaestres durante el periodo 2023-2026 no podían postular nuevamente a la alcaldía para el siguiente mandato.

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Abogado de la Municipalidad Metropolitana de Lima, Wilbert Medina, expone los fundamentos de la demanda constitucional presentada contra el Jurado Nacional de Elecciones (JNE). La controversia aborda la interpretación jurídica sobre la posibilidad de que un exalcalde postule como regidor y asuma la alcaldía por sucesión legal, frente a las resoluciones emitidas por la autoridad electoral respecto a la reelección. Fuente: Canal N

Sin embargo, detalló que dentro del propio organismo electoral existieron posiciones divididas sobre la posibilidad de que estas personas participaran en las elecciones como regidores y posteriormente asumieran la alcaldía mediante la sucesión prevista en la Ley Orgánica de Municipalidades.

“Hay dos magistrados en el tribunal que dicen que sí pueden postular como regidores y, por defecto, asumen la alcaldía por sucesión, en estricta aplicación de la Ley Orgánica Municipal”, señaló Medina en declaraciones a Canal N.

El letrado sostuvo que el Concejo Metropolitano considera que el organismo electoral excedió sus atribuciones al pronunciarse sobre un mecanismo de sucesión que, según su interpretación, corresponde resolver a la instancia municipal. Por ello, defendió que sea el Tribunal Constitucional el encargado de determinar qué institución tiene competencia sobre esta materia.

La resolución del JNE que originó la disputa con la Municipalidad de Lima

El cuestionamiento municipal se concentra en la Resolución 4557-2026-JNE. Según los argumentos expuestos por el presidente de la Comisión Metropolitana de Asuntos Legales, Guillermo Valdivieso, la disposición habría incorporado restricciones que exceden lo establecido en el artículo 24 de la Ley Orgánica de Municipalidades.

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Esta norma regula la sucesión del alcalde en casos de vacancia o ausencia y contempla que el primer regidor hábil asuma el cargo. Bajo esa interpretación, los promotores de la demanda consideran que el JNE extendió una prohibición electoral hacia un mecanismo de reemplazo que corresponde al ámbito de las competencias municipales.

Renovación Popular lidera el conteo de la ONPE, pero Rafael López Aliaga podría quedar impedido de asumir la alcaldía por los criterios del JNE sobre reelección encubierta. Foto: Google Maps

No obstante, el cuestionamiento también enfrenta un aspecto institucional: la emisión de credenciales para acreditar a las autoridades electas corresponde al pleno del Jurado Nacional de Elecciones, no al Concejo Metropolitano.

La demanda deberá superar una primera evaluación del Tribunal Constitucional. Los magistrados tendrán que determinar si existe realmente un conflicto de competencias entre ambas instituciones. Si admiten el recurso, notificarán al JNE para que responda y posteriormente convocarán a una audiencia para analizar el fondo de la controversia. Si consideran que no existe un conflicto competencial, podrán declarar improcedente la demanda.

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Reggiardo confirma que continuará la transferencia con Jeanette Alonzo

El alcalde de Lima confirmó que procederá con la presentación del recurso en cumplimiento del acuerdo aprobado por el Concejo Metropolitano. Durante una entrevista con Canal N, precisó que los argumentos jurídicos de la demanda deben ser explicados por los integrantes de la comisión que impulsó la iniciativa.

Alcalde Renzo Reggiardo confirmó que presentó la demanda competencial contra el JNE, en cumplimiento del acuerdo aprobado por el Concejo Metropolitano de Lima. El alcalde precisó que acató el mandato municipal y aseguró que la transferencia de gestión continuará con Jeanette Alonzo. Fuente: Canal N

“Yo tengo que cumplir con el mandato del Consejo, del pleno, de la Municipalidad Metropolitana de Lima y evidentemente acato lo que se ha resuelto”, manifestó Reggiardo.

Consultado sobre si respaldaba personalmente la acción contra el JNE, el burgomaestre evitó pronunciarse sobre el fondo de la controversia y sostuvo que su responsabilidad era ejecutar lo dispuesto por la máxima instancia municipal.

La autorización para presentar la demanda competencial obtuvo 19 votos a favor, tres en contra y cuatro abstenciones. La propuesta fue impulsada por la Comisión Metropolitana de Asuntos Legales y facultó a Reggiardo para interponer el recurso ante el Tribunal Constitucional.

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Renzo Reggiardo respaldó a la regidora Jeannete Alonzo ante una posible sucesión en la alcaldía de la Municipalidad Metropolitana de Lima. (Composición: Infobae Perú)

Pese a la controversia, el alcalde aseguró que el proceso de transferencia de gestión continuará con Jeanette Alonzo Contreras, proclamada por el Jurado Electoral Especial de Lima Centro. También indicó que su administración seguirá realizando las coordinaciones y consultas correspondientes con la Contraloría General de la República.