Cassandra Sánchez aborda la dimisión de la representante de Lima tras los señalamientos en su contra.

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La directora comercial y nacional de franquicias de ‘Miss Perú’, Cassandra Sánchez de Lamadrid, afirmó que el caso de Vanessa Medina fue derivado al área legal de la organización luego de la renuncia de la representante de Lima al certamen rumbo a la edición 2027.

En diálogo con Infobae Perú, Sánchez de Lamadrid señaló que la organización recibió la carta de renuncia días atrás y que el documento aludía a razones personales. La directiva evitó precisar si Miss Perú adoptará medidas adicionales frente a las acusaciones de presunta agresión difundidas en redes sociales y medios de comunicación.

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“Como te digo, eso lo tiene el área legal”, respondió al ser consultada por una posible acción de la organización. También indicó que había llegado al país de madrugada y que aún no había revisado las publicaciones relacionadas con el caso.

La renuncia de Vanessa Medina fue comunicada por motivos personales

La salida de Vanessa Medina, quien competía como representante de Lima, fue informada por Miss Perú a través de un comunicado. Según Sánchez de Lamadrid, la organización recibió la renuncia y la trasladó al equipo jurídico para el procedimiento correspondiente.

“La renuncia pasó al área legal que se encarga de ese tipo de cosas”, manifestó. Añadió que no podía ofrecer detalles adicionales debido a que la carta no incluía una explicación más allá de los motivos personales.

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Medina renunció al Miss Perú 2027 en medio de que se conocieran denuncias por presunta agresión. La organización confirmó su salida sin referirse entonces a esos señalamientos. Las acusaciones deben ser tratadas como tales mientras las autoridades competentes determinen eventuales responsabilidades.

La directora comercial y nacional de franquicias de Miss Perú evitó adelantar posibles medidas contra la exrepresentante de Lima.

Sánchez de Lamadrid sostuvo que no había conversado directamente con Medina después de que trascendiera el caso. Sin embargo, señaló que la excandidata se encontraba en comunicación con su director regional, debido a que llegó a la competencia desde un reinado departamental.

“Sé que ella está en contacto con su director regional”, indicó la directora comercial y nacional de franquicias. “Estoy segura de que se tienen todas las comunicaciones posibles”.

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Ante una pregunta sobre los filtros para las aspirantes, la directiva afirmó que las concursantes deben cumplir obligaciones y normas de conducta, al igual que quienes integran cualquier institución pública o privada.

“Si nosotros aplicamos un trabajo, tenemos que mantener una línea de comportamiento, tenemos que manejar un tema de comunicación, tenemos que cumplir con las diferentes obligaciones que tenemos”, declaró.

Vanessa Medina posa con un vestido de gala en el escenario durante su participación en Miss Perú.

Miss Perú mantiene a 30 candidatas en carrera por la corona de 2027

La entrevista también abordó el avance del proceso para elegir a la sucesora de Luren Márquez, Miss Perú 2026. Sánchez de Lamadrid informó que la convocatoria comenzó en junio con más de 100 postulantes, una cifra que luego se redujo a 60 y, posteriormente, a 30 participantes.

“Empezamos en el mes de junio con más de cien candidatas aplicando, cortamos a sesenta, ahora tenemos a treinta”, explicó. La organización aún no ha informado la fecha ni el lugar de la gala final.

La directiva indicó que no tiene una favorita entre las participantes y que su equipo, junto con Jessica Newton, se encarga del trabajo de coordinación durante el proceso. Señaló que su vínculo más directo con la ganadora se inicia una vez que asume el título de Miss Perú.

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Suheyn Cipriani posa frente a un panel publicitario durante una actividad vinculada al concurso de belleza. (Carlos Díaz)

Cassandra Sánchez de Lamadrid defendió a Luren Márquez tras su clasificación en Miss Universo

Respecto de la participación de Luren Márquez en Miss Universo, donde llegó al Top 30, Sánchez de Lamadrid destacó la preparación y la seguridad de la representante peruana durante el certamen internacional.

“Una de las cosas que aplaudo de Luren es siempre haberse centrado en su meta”, dijo. Para la directiva, la clasificación permitió que Perú regresara a esa instancia después de un año sin figurar entre las seleccionadas.

Sánchez de Lamadrid afirmó que Miss Perú busca proyectarse como una plataforma con presencia en los 24 departamentos del país y con iniciativas dedicadas a difundir cultura y tradición. “Hace mucho tiempo dejamos de ser solo un certamen de belleza”, sostuvo.

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La posición de la organización sobre Medina se conoce mientras el equipo jurídico revisa el caso. Por ahora, Miss Perú no ha comunicado eventuales decisiones adicionales respecto de la exrepresentante de Lima.

Un fotomontaje presenta a Luren Márquez con la banda de Miss Perú Universo y la corona, rodeada por imágenes de sus distintas presentaciones en pasarela y traje típico. (Imagen Ilustrativa Infobae)