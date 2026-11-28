Horacio Calcaterra explotó tras filtrarse que será titular en Universitario vs Sport Huancayo por semifinal ida de Liga 1 2026.

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La situación de Horacio Calcaterra podría dar un giro. El mediocampista había sido prácticamente descartado para la primera semifinal ante Sport Huancayo, pero entrenó el último viernes con Universitario de Deportes y todo indica que viajará a la Ciudad Incontrastable.

Además, se conoció que Calcaterra no solo integrará la lista de convocados de Fabián Bustos para el primer duelo ante el ‘rojo matador’, sino que también sería titular. De esta forma, quedarían descartadas las versiones que apuntaban a que Jorge Murrugarra ocuparía el lugar de Juan Manuel Requena el próximo domingo 29 de diciembre.

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La información fue confirmada por varias fuentes, aunque no habría caído bien en el propio jugador. Calcaterra respondió a una publicación del periodista deportivo Gustavo Peralta y de la página Colectivo U World, que habían anticipado la presencia del volante desde el arranque en el estadio IPD de Huancayo.

“Jugas para Huancayo, que das toda la información”, escribió Calcaterra. Minutos después, respondió a otro usuario: “Que le pasan toda la data a los rivales de la ‘U’”. Luego, la figura ‘merengue’ borró ambos mensajes. Sin embargo, usuarios los difundieron en X.

El comentario de Horacio Calcaterra en una publicación de Instagram sobre su titularidad en Universitario vs Sport Huancayo.

Horacio Calcaterra jugará con dolor en Universitario vs Sport Huancayo

Horacio Calcaterra jugaría con dolor en el duelo entre Universitario de Deportes y Sport Huancayo por la primera semifinal de la Liga 1 2026. El volante argentino no se encuentra al cien por ciento tras el golpe que sufrió en el tobillo, pero entrenó con normalidad y su presencia en Huancayo tomó fuerza en las últimas horas.

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Inicialmente, se estimaba que ‘Calca’ podía viajar con la delegación, aunque con escasas opciones de iniciar el partido. Jorge Murrugarra aparecía como alternativa para ocupar su lugar en el once. No obstante, Diego Rebagliati aseguró que el mediocampista sumará minutos ante el ‘rojo matador’ e incluso podría arrancar como titular.

Universitario contrató a un fisioterapeuta argentino para trabajar con los jugadores que arrastran molestias físicas. El objetivo es reducir el dolor de Calcaterra y permitirle estar disponible para este encuentro.

“Sí, ayer nos dijeron que es muy probable que Calcaterra sí juegue. Entrenó, se siente mejor. Han traído un fisioterapeuta argentino especializado que está trabajando con los jugadores lesionados de la ‘U’ y, aparentemente, la intención es que incluso los que no están al cien por ciento jueguen el domingo”, expresó Rebagliati en Fútbol Satélite.

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El comentarista añadió que el futbolista deberá tolerar las molestias durante el compromiso. “Eso se puede aminorar con un poco de éter, con calmantes, y después depende de él cuánto aguanta, cuánto soporta y cuánto puede jugar así”.

La 'U' busca contar con el mediocampista para enfrentar a Sport Huancayo en las semifinales de Liga 1 2026. Créditos: Fútbol Satélite.

El posible once de Universitario para la semifinal ida

Universitario de Deportes cayó por 4-1 ante Sport Huancayo en la última fecha del Torneo Clausura 2026. Por ello, buscará evitar un resultado similar en la semifinal de ida, que podría complicar sus opciones de avanzar a los playoffs y disputar la final ante Alianza Lima.

Fabián Bustos prepara cambios en su alineación. El primero sería en el arco: Diego Romero ingresaría en lugar de Miguel Vargas. En la línea de tres defensores también habría modificaciones, con Caín Fara como posible reemplazante de Williams Riveros. El zaguero estaría acompañado por Anderson Santamaría y Matías Di Benedetto.

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Andy Polo se mantendría como carrilero por la derecha. La duda está en el sector izquierdo, ya que César Inga sufrió una nueva molestia en las últimas horas y no se conoce si podrá viajar. Si no está disponible, Jorge Gutiérrez continuaría por esa banda.

¿Diego Romero o Miguel Vargas en la semifinal ida de la Liga 1 2026?

En el mediocampo, Horacio Calcaterra integraría la volante junto a Jairo Concha y Edison Flores. Piero Quispe, Héctor Fértoli y Jordan Guivin aguardan una oportunidad para arrancar, luego de sus ingresos en el último encuentro.

En ataque, Alex Valera formaría dupla con Lisandro Alzugaray, quien se recuperó de un desgarro. Gianluca Lapadula, por su parte, esperaría su chance desde el banco tras superar su lesión.

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