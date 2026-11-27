Explora la riqueza gastronómica del Perú en la feria 'Perú Mucho Gusto' en Ayacucho. Este video te lleva a través de una experiencia culinaria inolvidable, destacando los sabores auténticos y la cultura peruana. Descubre platos tradicionales y bebidas únicas. Difusión

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Ayacucho busca ampliar su presencia entre los destinos turísticos del Perú con una propuesta que combina gastronomía, artesanía, música y patrimonio cultural. La región será sede de una nueva edición de Perú, Mucho Gusto, iniciativa de la Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo (PROMPERÚ) que busca incentivar los viajes dentro del país y dar mayor visibilidad a las particularidades de cada territorio.

La elección de esta región también responde a una oportunidad vinculada al calendario turístico. La feria se desarrollará en los días previos a la conmemoración de la Batalla de Ayacucho, durante un feriado largo que puede favorecer la llegada de visitantes procedentes de Lima y de otras regiones cercanas.

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La propuesta de esta edición lleva el lema “Sabores con Historia” y plantea una relación entre los productos locales, las tradiciones culinarias y las expresiones culturales ayacuchanas. Entre los elementos que forman parte de esta presentación figuran los retablos, las tablas de Sarhua y la producción artesanal, además de la gastronomía característica de la región.

En entrevista con Infobae Perú, Laura Alegría García, subdirectora de Promoción de Turismo Interno de PROMPERÚ, explicó que la iniciativa busca generar interés por Ayacucho más allá de sus temporadas turísticas tradicionales. La funcionaria señaló que la feria forma parte de una estrategia nacional orientada a diversificar los destinos y promover el desplazamiento de viajeros peruanos.

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Perú, Mucho Gusto busca atraer visitantes durante el feriado

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La programación de la feria responde a una estrategia de promoción del turismo interno vinculada con una de las fechas históricas más importantes de la región. Laura Alegría García explicó que la elección de Ayacucho busca aprovechar la cercanía de la conmemoración de la Batalla de Ayacucho para incentivar los viajes.

“Este evento en particular está buscando la diversificación de la oferta turística y justo como tú mencionas, nosotros lo estamos haciendo en el marco de un feriado largo por la batalla de Ayacucho”, señaló la funcionaria a Infobae.

Asimismo, precisó que la organización programó la actividad antes de la celebración regional para atraer visitantes de diferentes puntos del país.

“Lo estamos haciendo días previos a esta gran celebración que tiene la región, justamente para incentivar que el público de las regiones cercanas y de Lima se incentiven por viajar y conocer más de Ayacucho y también evidentemente visitar la feria Perú Mucho Gusto”, explicó.

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La iniciativa busca aprovechar el desplazamiento de turistas durante el feriado y convertir la feria en una alternativa para quienes todavía no conocen la oferta cultural y gastronómica ayacuchana.

Laferia Perú, Mucho Gusto Ayacucho 2026 se desarrollarádel sábado 5 al lunes 7 de diciembre en el Centro de Convenciones Canaán. El ingreso será gratuito y el público podrá asistir entre las 10:00 a.m. y las 9:00 p.m. durante las tres jornadas.

Hoteles, restaurantes y artesanos serán parte del movimiento económico

La llegada de visitantes representa una oportunidad para diferentes actividades comerciales de Ayacucho. Según Laura Alegría García, los beneficios de una feria de esta magnitud no se concentran exclusivamente en los establecimientos turísticos, sino que alcanzan a otros negocios vinculados con la economía regional.

“Cuando hacemos un evento de esta magnitud, en realidad se benefician todos los actores que forman parte de la cadena de valor de la actividad turística, tanto directa como indirecta”, indicó a Infobae.

La subdirectora de PROMPERÚ mencionó entre los beneficiarios a hoteles, restaurantes y agencias de viajes. También incluyó a los artesanos, las bodegas y los establecimientos que comercializan productos propios de la región.

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“Entonces estamos hablando que no solamente los hoteles, los restaurantes, los prestadores de servicio como las agencias de viajes se benefician, sino también los artesanos, las bodegas, los centros de expendio de algún tipo de artículo de la región o algún producto de la región”, detalló.

De acuerdo con la funcionaria, la movilización de turistas genera actividad económica en distintos sectores, debido a que los visitantes no solo participan en la feria, sino que también demandan servicios y productos durante su estadía.

Puca picante y pan chapla pueden impulsar el turismo gastronómico

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La gastronomía representa uno de los recursos que PROMPERÚ busca aprovechar para posicionar a Ayacucho entre las alternativas de viaje dentro del país. Preparaciones como el puca picante y productos como el pan chapla forman parte de una oferta que permite mostrar las particularidades culinarias de la región.

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Para esta edición, la organización contempla la participación de 20 representantes ayacuchanos vinculados con la gastronomía, los productos regionales, la panadería y las artesanías.

La subdirectora destacó la importancia de estas propuestas para despertar el interés de los viajeros y dar mayor exposición a los destinos.

“La gastronomía pone en vitrina a una región y le da mayor visibilidad cuando al momento de elegir un destino turístico”, sostuvo.

La funcionaria también explicó que las decisiones de viaje pueden estar relacionadas con las experiencias culinarias que ofrece cada territorio.

“Tanto el viajero nacional como internacional está identificando como una propuesta turística las regiones, los destinos, los lugares, motivados también por la gastronomía”, manifestó.

En esa línea, consideró que Perú, Mucho Gusto permite presentar los productos ayacuchanos ante nuevos públicos y fortalecer su reconocimiento como parte de la oferta turística regional.

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Retablos ayacuchanos y tablas de Sarhua forman parte de la propuesta cultural

La edición de Ayacucho no estará centrada únicamente en los platos tradicionales. El concepto “Sabores con Historia” busca integrar la gastronomía con las manifestaciones culturales que identifican a la región.

Alegría García explicó que la propuesta pretende utilizar los productos y las preparaciones culinarias para mostrar aspectos históricos y culturales de cada territorio.

“Lo que busca es poner en vitrina, en valor, no solamente la gastronomía, sino a través de la gastronomía contar una historia, hablar de los territorios, de los productos”, señaló.

En esta oportunidad, los retablos ayacuchanos y las tablas de Sarhua tendrán presencia dentro de la presentación cultural. La funcionaria precisó que cada edición de Perú. Mucho Gusto incorpora elementos particulares del lugar donde se desarrolla.

“Cada Perú, Mucho Gusto tiene una presentación diferente. Es decir, el evento que se hizo en Lima hace muy poquito no es, visualmente y en el contenido, parecido a lo que el participante va a ver o va a vivir en el caso de Ayacucho”, explicó.

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También indicó que la selección de estas expresiones responde a su capacidad para despertar el interés por conocer el destino y sus manifestaciones culturales.

PROMPERÚ busca que Ayacucho reciba turistas durante todo el año

La promoción de Ayacucho no se limita a la feria ni a las temporadas de mayor movimiento turístico. Laura Alegría García explicó que la estrategia de PROMPERÚ contempla distintas actividades durante el año para presentar la oferta de las 25 regiones del país.

En el caso ayacuchano, la Semana Santa representa uno de los periodos de mayor visibilidad. Sin embargo, la entidad también busca promover visitas en otras fechas para evitar que el interés turístico se concentre en una sola temporada.

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“En el caso de Ayacucho nosotros también tratamos de desestacionalizar la oferta turística. Entonces buscamos darle visibilidad a la región no solamente en Semana Santa, sino en otros momentos del año para que el turista pueda viajar y se anime”, declaró a Infobae.

Para desarrollar esta labor, PROMPERÚ utiliza la marca ¿Y tú qué planes?, mediante una plataforma web y sus redes sociales. Estos canales difunden información y contenidos sobre los destinos nacionales para acercar sus alternativas a los potenciales viajeros.

La funcionaria explicó que Perú, Mucho Gusto constituye una de las actividades que forman parte de este trabajo de promoción turística interna.

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La promoción de la gastronomía peruana también contempla acciones dirigidas al público internacional. Alegría García indicó que PROMPERÚ utiliza diferentes campañas y materiales para presentar la oferta culinaria del país en otros mercados.

Sobre las próximas ediciones de la feria, la subdirectora señaló que la planificación del siguiente año todavía se encuentra en elaboración, por lo que aún no se difundió el calendario de actividades.

“Estamos terminando de realizar la planificación del próximo año. Evidentemente, Perú Mucho Gusto responde a una estrategia de la promoción turística de la gastronomía”, precisó.

Finalmente, adelantó que PROMPERÚ comunicará próximamente cuáles serán las sedes de las nuevas ediciones. “Les voy a pedir que estén atentos porque dentro de muy poco vamos a estar difundiendo cuáles son los Perú Mucho Gusto que vamos a tener el próximo año”, indicó.