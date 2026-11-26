Se aprueba una línea de crédito de 10 mil millones de dólares para Perú, demostrando la confianza en el gobierno. Se detallan los montos para el sector público y privado, y su impacto en proyectos a largo plazo.

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La presidenta Keiko Fujimori informó la aprobación de una línea de crédito por parte del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) por USD 10.000 millones destinados a financiar proyectos en Perú. El anuncio se produjo tras una reunión con el presidente del organismo multilateral, técnicos y ministros de Estado, según declaraciones recogidas por Canal N.

La mandataria precisó que el monto no corresponde a una ejecución inmediata, sino que se distribuirá a lo largo de los próximos cuatro años. “No es para el próximo año, es para los próximos cuatro años”, señaló Fujimori durante la conferencia posterior al encuentro.

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La presidenta Keiko Fujimori informa la aprobación de un financiamiento de 10.000 millones de dólares del Banco Interamericano de Desarrollo para proyectos públicos y privados en Perú. (Infobae Perú/BID)

Fondos al sector público y privado

El financiamiento aprobado por el BID quedó estructurado en dos componentes diferenciados. Seis mil millones de dólares se destinarán al sector público, mientras que los cuatro mil millones de dólares restantes se canalizarán hacia el sector privado peruano.

Entre los proyectos beneficiados, la presidenta mencionó de manera específica la obra de agua potable en Juliaca, ciudad de la región Puno. Según explicó, se trata de una iniciativa que había permanecido sin ejecutarse durante 18 años y que ahora contará con el respaldo financiero del organismo multilateral para su concreción.

Una infografía detalla la distribución de 10.000 millones de dólares otorgados por el BID a Perú para obras públicas, inversión privada y agua potable en Juliaca. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Confianza internacional en Perú

Fujimori enmarcó la aprobación del crédito como una muestra de respaldo del BID hacia la gestión de su Gobierno. “Esto para nosotros es una muestra de confianza”, afirmó la mandataria al agradecer al presidente del organismo por la reunión, que calificó de fructífera.

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El encuentro entre la jefa de Estado y las autoridades del BID se desarrolló con la participación de técnicos y ministros peruanos, en el marco de las gestiones del Ejecutivo para acceder a financiamiento multilateral destinado a infraestructura y desarrollo productivo en el país.

La presidenta de Perú, Keiko Fujimori, observa durante una reunión bilateral con el presidente chino, Xi Jinping, en el marco de la Reunión de Líderes Económicos de la Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) celebrada en Shenzhen, provincia de Guangdong (China), el 17 de noviembre de 2026. REUTERS/Maxim Shemetov/Pool