Luis Linares aseguró que la presencia de la entrenadora es fundamental en el conjunto de Comas y destacó su capacidad para transmitir liderazgo dentro del grupo. (Movistar Deportes)

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El regreso de Natalia Málaga a la dirección técnica de Deportivo Géminis no pasó desapercibido. Después de ausentarse durante las primeras jornadas de la Liga Peruana de Vóley 2026/27, la entrenadora volvió a tomar las riendas del equipo de Comas y su presencia se hizo sentir desde el primer entrenamiento. Así lo contó Luis Linares, presidente de la institución, quien resaltó su particular manera de trabajar y la influencia que ejerce sobre las jugadoras.

En una entrevista con el pódcast ‘Se Formaron las Parejas’, el dirigente relató una anécdota que refleja el carácter de la estratega peruana. Según contó, la reincorporación de Málaga generó una reacción inmediata en el plantel, al punto de que hasta los integrantes del comando técnico recibieron sus exigencias.

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“Cuando ella regresó al entrenamiento, todo cambió. Las chicas entraban corriendo al entrenamiento y dije: ‘¿quién recibirá el primer grito?’. Y hasta los asistentes recibieron su chicote de Natalia”, comentó.

Luis Linares destacó el liderazgo de Natalia Málaga en Géminis

El presidente de Deportivo Géminis no escatimó elogios al referirse a la entrenadora. Luis Linares recordó que conoce su trabajo desde hace varios años, debido a las experiencias que compartieron en la selección peruana, cuando él se desempeñaba como jefe de equipo y posteriormente asumió la presidencia de la Federación Peruana de Vóley.

“El manejo de Natalia es único. Es una entrenadora a la cual yo le tengo mucho cariño, mucha estima y mucha consideración por el trabajo que hace. Ya es sabido que hemos trabajado juntos cuando yo era presidente de la federación, e incluso antes de ser presidente, cuando yo era el jefe de equipo y Natalia era la entrenadora”, manifestó.

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Natalia Málaga dirige a Deportivo Géminis en una nueva temporada de la Liga Peruana de Vóley. Crédito: FPV

El dirigente también recordó las giras internacionales que realizaron juntos y el trabajo que pudo observar de cerca durante aquella etapa. Para Linares, las características que distinguen a Málaga como entrenadora son el don de mando, el liderazgo, el carácter y la capacidad para manejar al grupo.

“Hay algunas palabras y actitudes que se conjugan en una sola persona: don de mando, liderazgo, muñeca, carácter, trascendencia”, expresó al describir la personalidad de la estratega.

¿Por qué Natalia Málaga se ausentó de las primeras fechas?

Luis Linares también aclaró que Natalia Málaga no se incorporó recientemente al proyecto deportivo de Géminis. Según explicó, la entrenadora participó en la preparación del plantel desde agosto y septiembre, durante la pretemporada que realizaron en la playa y en cancha.

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Su ausencia coincidió con el inicio de la Liga Peruana de Vóley 2026/27 y respondió a compromisos que ya estaban establecidos. “Por unas cuestiones contractuales, ella tuvo que viajar las últimas tres semanas de octubre, que coincidían con el inicio del campeonato y no pudo dirigir”, precisó el presidente del club.

De esta manera, el directivo descartó que la estratega haya estado desvinculada del proyecto durante ese periodo y explicó que su retorno a la conducción del equipo estaba previsto una vez cumplidas sus obligaciones.

Natalia Málaga se caracteriza por su fuerte carácter y exigencia durante los entrenamientos de Deportivo Géminis. Crédito: Géminis

Natalia Málaga, una pieza indispensable para Deportivo Géminis

Linares considera que la presencia de Málaga resulta determinante para el funcionamiento del conjunto de Comas. Aunque reconoció que las voleibolistas son las protagonistas dentro de la cancha, sostuvo que la entrenadora cumple una función central en la planificación y conducción del equipo.

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“Y la presencia de Natalia en el equipo es importante porque es la jefa. Es la que mueve las piezas, es la que piensa, la que dispone. Aunque las jugadoras son las que juegan, pero ella es necesaria. De verdad, transmite demasiado y se ha hecho casi indispensable en el equipo”, afirmó.

Las declaraciones del presidente llegan en un momento en el que Géminis busca consolidarse en la Liga Peruana de Vóley. El equipo tendrá una nueva prueba este domingo 29 de noviembre, cuando enfrente a Universitario por la séptima fecha de la Fase 1, en un compromiso importante para sus aspiraciones de escalar posiciones.

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